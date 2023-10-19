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В Латвии начались радикальные изменения в отношении российских «ватных» граждан. Новый закон требует от россиян доказать свои знания латышского языка для получения статуса постоянного проживания. Многие россияне, сбежавшие в свое время в Евросоюз, столкнулись с депортацией из Латвии из-за несоблюдения этого требования.Это уже вызвало огромное возмущение и недоумение среди российских пропагандистов.В ответ на критику со стороны российских органов власти, латвийское правительство предоставило россиянам срок в 6 месяцев, чтобы выучить латышский язык. Даже те, кто живет в Латвии более 10 лет, не смогли выучить язык за шесть месяцев и оказались под угрозой депортации, если оперативно не смогут удовлетворить новые языковые требования.Несоблюдение этого правила также затрагивает медицинскую сферу. Россияне без статуса постоянного проживания больше не имеют права на бесплатную медицинскую помощь. Правительство Латвии приказало всем медицинским учреждениям проверять вид на жительство у пациентов, и если у них нет соответствующего статуса, оказывать помощь только за деньги.Кроме того, российским гражданам запрещено въезжать в страну на автомобилях с российскими номерами. Машины, зарегистрированные в России, не допускаются на территорию Латвии. Те, кто уже находится в стране, вынуждены перерегистрировать свои автомобили под латвийскими номерами.Эти меры вызвали бурю негодования в российских соцсетях. Пропагандисты считают, что Латвия идет по пути национализма, ограничивая права российских граждан и нарушая международные нормы и стандарты. С российской стороны были высказаны протесты против этих действий Латвии, но пока без видимых результатов.Подобные действия могут привести к ухудшению дипломатических отношений между Латвией и Россией и усилить враждебность между нациями.