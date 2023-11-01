В Киеве ограничили максимальную скорость движения: что нужно знать водителям

|Главная » Новости » Город » 2023 » Ноябрь » 1 » 23:02:09
С 1 ноября на автодорогах в пределах Киева установлен единый скоростной режим – 50 км/час, кроме тех участков, где предельная скорость должна быть ниже. Там, где столичные власти разрешали двигаться со скоростью 80 км/час, уже демонтированы соответствующие дорожные знаки.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Ограничения будут действительны до 1 апреля 2024 года.
Муниципальные власти напомнили, что ранее было определено десять участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч в период с 1 апреля по 31 октября:
Как сообщалось, 1 ноября на Михайловской площади появился вагон "Укрзалізниці". Он является частью поезда, который в начале полномасштабной войны эвакуировал людей из Ирпеня Киевской области.
А накануне синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд в Киеве. В понедельник, 30 октября, максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С, что выше предыдущего показателя 2013 года.