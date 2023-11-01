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В Киеве ограничили максимальную скорость движения: что нужно знать водителям

Вчера, 23:02:09 255 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Киеве ограничили максимальную скорость движения: что нужно знать водителям

С 1 ноября на автодорогах в пределах Киева установлен единый скоростной режим – 50 км/час, кроме тех участков, где предельная скорость должна быть ниже. Там, где столичные власти разрешали двигаться со скоростью 80 км/час, уже демонтированы соответствующие дорожные знаки.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Ограничения будут действительны до 1 апреля 2024 года.

Муниципальные власти напомнили, что  ранее было определено десять участков дороги с разрешенной скоростью 80 км/ч в период с 1 апреля по 31 октября:

  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Приднепровского шоссе);
  • Приднепровское шоссе;
  • ул. Саперно-Слободская (после разворота по ул. Николая Гринченко до Южного моста);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • просп. Николая Бажана от Южного мостового перехода в Харьковскую площадь (в обратном направлении от Харьковской площади в Днепровскую Набережную);
  • просп. Воскресенский (от ул. Воскресенской до ул. Алишера Навои);
  • просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандеры (от Оболонского проспекта до Северного моста);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Автодорога Р-69 (от ресторана "Яхта Киев" (ул. Богатырская, 26-А) до границы г. Киева; за исключением участка возле светофорного объекта).


Как сообщалось, 1 ноября  на Михайловской площади появился вагон "Укрзалізниці". Он является частью поезда, который в начале полномасштабной войны эвакуировал людей из Ирпеня Киевской области.

А накануне синоптики зафиксировали очередной температурный рекорд в Киеве. В понедельник, 30 октября, максимальная температура воздуха после полудня достигла +20,6°С, что выше предыдущего показателя 2013 года.

Тэги: Киев, пдд, скорость

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