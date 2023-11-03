Депутат Андрей Николаенко на Mercedes сбил насмерть 18-летнюю девушку: детали трагического ДТП

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Батькивщина" Андрей Николаенко на своем автомобиле Mercedes-Benz GLE сбил человека на трассе Киев – Чоп в Житомирской области. От полученных травм потерпевшая девушка 18 лет погибла на месте.

Авария произошла в селе Березовка около 09:45 в пятницу, 3 ноября, сообщило главное управление Национальной полиции в регионе. В ГБР добавили, что уже расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием парламентария (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По предварительным данным, водитель Mercedes-Benz GLE, двигаясь в направлении города Чоп по крайней левой полосе, наехал на пешехода – 18-летнюю девушку, которая мгновенно погибла от полученных травм.

Установлено, что за рулем авто находился 44-летний житель Киевщины, действующий народный депутат. Поэтому на место аварии вызвали детективов Госбюро расследований.

По данным источников СМИ в правоохранительных органах, речь идет именно об Андрее Николаенко, в автомобиле народный избранник ехал с супругой.

Событие предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Ныне идет расследование и назначен ряд соответствующих экспертиз.

"ГБР расследует обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины", – сообщили в ведомстве.

Депутат ВРУ Александр Федиенко от партии "Слуга народа" поддержал коллегу (полиция его имя не называет) и показал видео после ДТП на трассе в Житомирской области. Он предположил, что девушка перебегала дорогу в неустановленном месте, хотя недалеко находится мостовой переход.

Полиция сообщала, что нардеп двигался в крайнем левом ряду – судя по видео, там авто и осталось. Тело погибшей девушки лежит между левой и центральной полосами.









"Зачем было перебегать здесь дорогу, если мост перехода довольно близко?.. На скоростной трассе среагировать на бегущего человека крайне тяжело… Хотя, конечно, многие СМИ напишут, что виноват депутат. Надеюсь, следствие будет объективным…" – отметил Федиенко.

Впоследствии Николаенко подтвердил, что он управлял автомобилем, под колесами которого погиб человек. Он отметил, что был трезвым и не нарушал правила дорожного движения. Также он добавил, что будет способствовать следственным действиям и пройдет все необходимые экспертизы.

"Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ДБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезвым, я не нарушал правила, но трагедии избежать не удалось.

Случилось огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Настоящее отчаяние – это когда ты никак не можешь повлиять на ситуацию. Мои самые искренние соболезнования родным", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

Интересная информация от проекта «Схемы»



Расследователи установили, что за 40 минут до смертельного ДТП авто депутата Николаенко превышало скорость.



В 9:03 радар системы МВД зафиксировал скорость движения Mercedes-Benz GLE 300D по трассе Киев — Чоп в районе села Новогородецкое — она составляла 162 км/ч, из-за чего был сгенерирован штраф в размере 340 гривен.



Смертельное ДТП с участием депутата произошло около 9:45 в селе Березовка Житомирской области - в 63 км от места, где система фиксации нарушений сгенерировала штраф.



Пока неизвестно, с какой скоростью двигался автомобиль в момент совершения ДТП.

Справка

Андрей Николаенко (родился 23 июня 1979 года в городе Фастов Киевской области) – украинский политик, дипломат, экс-глава политической партии "Основа" и представитель ВО "Батькивщина". Он был первым главой новосозданного Государственного агентства Украины по вопросам восстановления Донбасса в 2014 году. Координатор неформального объединения предпринимателей "Украинская бизнес-инициатива". Также в 2017 году стал соавтором Доктрины сбалансированного развития "Украина 2030", в которой предложены научно обоснованные механизмы быстрого роста экономики государства.