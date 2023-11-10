История любви Лилии Ребрик и Андрея Дикого: отбила мужа у другой и сыграла свадьбу. ФОТО

Украинская телеведущая Лилия Ребрик и ее муж, танцор Андрей Дикий, прожили в браке уже почти 12 лет. Знаменитости считаются одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе. Они живут в согласии и гармонии, воспитывают двух дочерей и ждут рождения третьего ребенка. Однако роман Лилии и Андрея начинался довольно неожиданно. На момент знакомства оба они находились в отношениях, когда же Дикий влюбился, то Ребрик хотела лишь дружить.



Между влюбленными не сразу вспыхнула искра, так что это не было любовью с первого взгляда.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как начинался их роман, почему для Лилии это не было любовью с первого взгляда и как танцор ушел от жены ради отношений с ведущей.

Как пара познакомилась: Ребрик хотела лишь дружбы, а Дикий влюбился

Впервые пара познакомилась на турнире по бальным танцам, где Ребрик была ведущей, а Дикий – участником. Однако по-настоящему судьба свела Лилию и Андрея в 2011 году на проекте "Танцы со звездами". Ведущая участвовала в шоу как звездная гостья, а Дикий был профессиональным танцовщиком. Лилия вспоминала, что Андрей ей показался симпатичным, однако она не влюблялась в него с первого взгляда.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я посмотрела на него и... Нет, не влюбилась с первого взгляда и не потеряла сознание от его неземной красоты, хотя он и показался мне очень симпатичным", — шутила знаменитость.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Тем не менее, хоть Лилия и не влюбилась в танцора с первого взгляда, но на паркете хотела танцевать только с ним. Ведущая даже просила продюсеров шоу, чтобы ее не ставили ни с кем другим в пару. Как говорила знаменитость, она хотела победить и была уверена, что именно с Андреем это удастся. Кроме того, ведущая отшутилась, что ей хорошо звучат их фамилии – Дикий и Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем

"После проб с разными партнерами (Дикий был среди них), я пришла к руководству и сказала, что хочу танцевать с Диким. На что мне говорят: "Ты что, влюбилась?". Я говорю: "Очень смешно!". Видать, они еще тогда что-то знали... А мы сопротивлялись. Мне еще очень нравилось сочетание фамилий "на паркете Дикий Ребрик". Оба спортсмена. Оба знаем, что такое победа. Оба умеем работать. Оба умеем идти к своей цели", — делилась ведущая .

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

На паркете им приписывали роман. Сама же Ребрик говорила, что они с Диким очень хорошо дружат. Ведущая убеждала танцора, что настоящая дружба между мужчиной и женщиной существует. На что Дикий еще тогда дал Ребрик понять, как на самом деле к ней относится.

"Это ты с ними дружишь, а они с тобой – нет. Я вот не собираюсь с тобой дружить", – говорил танцор ведущей.

Начало отношений пары и как они ради друг друга ушли от бывших партнеров

Роман Лилии и Андрею начали приписывать еще тогда, когда они были участниками "Танцев со звездами". Правда, сами отношения влюбленных начались сразу после проекта.

Через неделю после финала "Танцев со звездами" Ребрик пригласили стать ведущей фестиваля. Поскольку недавно отгремел танцевальный проект, где она заняла второе место, ей предложили станцевать с Диким. Перед поездкой на фестиваль Андрей и Лилия встретились в одном из ресторанов, после ужина в котором и начались их отношения.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Правда, и ведущая, и танцор на тот момент находились в отношениях. У Лилии был бойфренд, а Андрей был женат на танцовщице Ирине. Ради друг друга пара ушла от предыдущих партнеров.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Как признавалась сама Ребрик, она не считает, что кто-то из них разлучник. Лилия говорила, что они взрослые люди и сделали свой выбор.

"Я не чувствовала себя разлучницей, потому что у мужа есть свои глаза. Мы все делаем сознательные шаги. Нам не 16 лет. Не было никакого смысла кого-то отбивать. Это жизнь. Я знаю, что просто встретились две половинки", – рассказывала Ребрик в интервью "Зірковому шляху".

Лилия Ребрик и Андрей Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Громкая свадьба Лилии Ребрик и Андрея Дикого

Пара долго не затягивала с тем, чтобы официально стать мужем и женой. Уже летом 2011 года Дикий сделал предложение Ребрик, в ноябре они подали документы в ЗАГС. Влюбленные поженились 23 декабря 2011 года.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

"Наша роспись — это не спонтанное решение. Андрей сделал предложение еще летом. Заявление в ЗАГС мы подали 7 ноября, честно ждали свою очередь", — поделилась ведущая.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Свадьбу Дикий и Ребрик не планировали делать громкой. Правда, их друзья устроили сюрприз. Они пригласили в ЗАГС гостей, среди которых были и журналисты. Наконец, о свадьбе ведущей и танцора узнала вся страна.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Мы сначала не планировали делать свадьбу, хотели просто расписаться, но когда зашли в ЗАГС, удивились количеству присутствующих гостей и камере. Оказалось, что это мои подружки сделали нам с Андреем сюрприз, именно они продумали ритуалы с полотенцем, шампанским и голубями. Конечно, нам было приятно", – вспоминала знаменитость.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Дети Лилии Ребрик и Андрея Дикого

Влюбленные уже более 10 лет живут в счастливом браке и считаются одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе.

Лилия Ребрик с мужем / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Супруги воспитывают двух дочерей и ждут пополнения в семье. Старшую дочь Диану Лилия Ребрик родила 30 августа 2012 года. Сейчас девочке 11 лет.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Через пять лет после рождения первенца ведущая снова стала мамой. 30 апреля 2018 года у супругов родилась вторая дочь, которую они назвали Полиной. Сейчас девочке 5 лет.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Снова через пять лет после рождения второго ребенка знаменитость объявила о третьей беременности. Андрей Дикий и Лилия Ребрик ждут рождения девочки.

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