Девочка-скандал. Майли Сайрус - 31 год: вспоминаем самые эпатажные наряды звезды. ФОТО

Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых скандальных, ярких и, без сомнения, раскрепощенных певиц. Ей исполняется 31 год, и она истинная суперзвезда, о которой говорит весь мир.

В том, что станет певицей, Майли не сомневалась, ведь родилась в обеспеченной семье знаменитого кантри-музыканта Билли Рэя Сайруса и свою карьеру начала совсем рано, снявшись в сериале "Хана Монтана". Это проложило ей путь в мир музыки, где она прославилась еще больше благодаря своему таланту и скандальным выходкам. Ведь еще с детства за артисткой закрепился статус бунтарки, которым она успешно пользуется и сейчас.

Имея острый язык, смелость и, похоже, полное отсутствие стеснения, она удачно строит карьеру эпатажной звезды. Майли неоднократно появлялась на сценах различных музыкальных премий в полуголых нарядах, приходила на знаменитые шоу без белья, то расставалась, то сходилась со своим бывшим, сняла уже не один десяток откровенных клипов и постоянно меняет имидж.

Сегодня мы решили вспомнить самые провокационные и смелые образы Майли Сайрус, в которых она появлялась на публике.

В 2013 году девушка выступила на VMA. Она вышла на сцену в окружении гигантских плюшевых медведей, одетая в купальник с принтом в виде мишки и исполнила сингл We Can't Stop.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Прямо на сцене она его сняла и осталась в лифчике и трусах.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

В этом же году девушка вышла на сцену музыкального фестиваля IHeartRadio в платье-сетке. Грудь она заклеила и надела искусственную шубу.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

2014 год. Майли на гала-концерте amfAR Inspiration в Milk Studios, который проводился в Лос-Анджелесе. Певица появилась в черном платье Tom Ford - тоже очень смелом и открытом.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Также в 2014-м она вышла на сцену, во время своего тура Bangerz в Мехико, в оранжевом купальнике и тоже в шубе.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

А вот Филадельфии в рамках этого же турне появилась на сцене в костюме из денег.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Самым богатым на странные сценические костюмы Майли был 2015 год. Тогда звезда стала ведущей на MTV Video Music Awards, где выходила на сцену сразу в нескольких костюмах. Эти образы стали одними из самых эпатажных в ее карьере - один откровеннее другого.

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Майли Сайрус / Фото: Associated Press

Фото: Getty Images

Больше всего разговоров вызвало "голое" платье, усыпанное камнями, от Versace, в котором Майли появилась на красной дорожке.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

В прошлом году на премию MTV Video Music Awards она пришла в полностью прозрачном наряде. Девушка выбрала макси-платье Mugler в сверкающий "горошек" и с рукавами.

Майли Сайрус / Фото: Getty Images