В Украине бушуют снегопады и сильные порывы ветра, движение на трассах перекрывают. ФОТО, ВИДЕО

Вторые сутки в Украине продолжает бушевать непогода – сильный снег и мощные порывы ветра образовали сугробы и парализовали движение на трассах, во многих населенных пунктах оборвало линии электропередач. Спасатели и автодорожники работают непрерывно, привлекая к расчистке дорог даже бронетранспортеры, энергетики же возвращают свет в дома украинцев.

В то же время синоптики на 27 ноября прогнозируют ухудшение погодных условий в ряде южных и центральных областей, поэтому граждан призвали без необходимости не выезжать. В части регионов автодороги перекрыли, чтобы не создавать еще больше аварийных ситуаций.

В Украине работает круглосуточный Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах –"горячая линия" + 38 067 400 60 80. OBOZ.UA следит за погодной ситуацией в стране онлайн, публикуя фото и видео стихии.

Что происходит в регионах?

Больше всего досталось Одесской области, где непогода привела к пострадавшим. По состоянию на 07:00 в райотделы полиции поступило 71 сообщение о ДТП, из которых девять с пострадавшими. Погибших и госпитализированных нет.

В ряде районов зафиксированы факты съездов с дороги рейсовых автобусов. Там непрерывно ведутся работы по ликвидации последствий. Все службы работают в усиленном режиме: расчищают снег, дороги посыпают противогололедными материалами.

Водії й пасажири десятків легкових і вантажних автомобілів зустріли світанок на київській трасі за 160 км від Одеси. Огромные снежные заносы просто парализовали движение транспорта.

К ликвидации последствий непогоды на Одесщине присоединились и нацгвардейцы: для расчистки снежных заносов, буксировки застрявшей техники и эвакуации людей использовали военную технику. В Южном оперативно-территориальном объединении НГУ сообщили, что бойцы эвакуировали 225 человек и 23 единицы техники.

В патрульной полиции Одесщины OBOZ.UA отметили, что по состоянию на 11:20 из снега вытащили 524 автомобиля – из них 15 автобусов и 12 скорых. Убрано 44 дерева. Оказана помощь 1658 людям, в том числе 117 детям. От ГСЧС области привлеклось 189 единиц техники и 710 человек. Жители обращаются к "Пунктам несокрушимости", информации о пострадавших нет.

На Полтавщине из-за ухудшения погоды обесточено 437 населенных пунктов, а это более 18 тысяч абонентов. По данным ОВА, автодороги в области находятся в проезжем состоянии, пассажирский транспорт работает в штатном режиме.

На Херсонщине беды наделала не только непогода, но и российские обстрелы.

Кроме этих областей областей, ухудшение условий распространилось на Николаевщину, Винниччину, Черкасщину, Кировоградщину и другие регионы. Речь идет о порывах ветра до 30 м/с.

На 27 ноября в Киевской, Кировоградской и Полтавской областях прогнозируют значительный снег (I уровень опасности, желтый), в Черниговской, Сумской и Черкасской – сильный снег и снежные заносы (II уровень опасности, оранжевый). На дорогах страны гололедица (I уровень опасности, желтый).

По прогнозам синоптиков, в течение суток усиление снега ожидается также в Ивано-Франковской области, на дорогах – гололедица (I уровень опасности, желтый).

Ситуация на дорогах

В Одесской и Николаевской областях по состоянию на утро понедельника перекрыли еще несколько участков дорог. В частности, из-за снега, плохой видимости и сильного ветра на автодороге М-05 Киев – Одесса км 274+435 – км 466+700 запрещено движение для всех видов транспорта.

По данным Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, также запрещено движение на следующих автодорогах:

М-13 Кропивницкий – Платоново (на г. Кишинев);

(на г. Кишинев); Н-24 Благовещенское – Николаев (через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до г. Вознесенск);

(через г. Вознесенск), км 42+476 – км 132+000 (от границы с Кировоградской областью до г. Вознесенск); Р-75 КПП "Тимковс" – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка (в пределах Николаевской области);

(в пределах Николаевской области); Т-15-06 Николаев – Домановка – Березки , км 120+000 – км 173+204 (от пгт Домановка);

, км 120+000 – км 173+204 (от пгт Домановка); T -15-10 /Н-24/ – Арбузинка – Еланец – Новая Одесса , км 0+000 – км 70+000 (от а/д H-24)

, км 0+000 – км 70+000 (от а/д H-24) Т-15-04 Первомайск – Новоукраинка, км 1+441 – км 29+445 (в пределах Николаевской области).

"Будьте осторожны и не выезжайте без нужды на дороги. Службы восстановления работают непрерывно, чтобы обеспечить проезд на автодорогах. Непогода набирает обороты – берегите себя", – призвали в ведомстве.

В Кировоградской области непогода бурлила всю ночь, сильный снег, вьюга и порывы ветра образовали на дорогах переметы, особенно в западной и центральной части области.

Такое резкое ухудшение погодных условий привело к нарушению движения техники и для того, чтобы преодолеть стихию, было введено временное ограничение движения автотранспорта на участке дороги М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино от границы с Черкасщиной до Большой Виски.

Ограничения на движение действуют в соседних Черкасской и Одесской областях. К работе в регионах задействованы все экстренные службы. На борьбе со снегом работают сотни единиц техники, а также множество спасателей, дорожников, правоохранителей.

Кроме этого, с 07:30 понедельника, 27 ноября, закрыт въезд крупногабаритного транспорта в Киев. В городской военной администрации отметили, что это позволит минимизировать возникновение пробок на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники. Ограничения будут действовать до улучшения условий – ориентировочно до 10:00.

Руководителей предприятий по перевозке грузов, в том числе на большие дистанции, попросили учесть эту информацию при планировании маршрутов и не создавать накопления автотранспорта на въездах в столицу.

Также водителей призвали в снегопады предпочесть общественный транспорт, не оставлять свои авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Оперативная информация по преодолению последствий непогоды в Украине

По данным МВД, по состоянию на утро понедельника на 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты.

Одесская область: самая сложная ситуация на севере и юге региона, где снежные переметы достигают полутора метров. Вблизи села Удобное пограничники из автобусов эвакуировали 42 человека, в том числе 10 детей. С помощью снегохода на трассе Измаил – Рени освободили шесть человек. Также в регионе отбуксировано более 500 автомобилей, в частности 14 автобусов и 12 автомобилей экстренной помощи. Оказана помощь 1624 человек, в том числе 93 детям. С признаками переохлаждения к медикам обратились шесть человек.

Николаевская область: перекрыто движение на 10 участках дорог, переметы достигают двух метров. Подразделения ГСЧС привлекались к ликвидации последствий непогоды 49 раз, отбуксировали 75 авто.

Черкасская область: вблизи города Каменка затруднено движение. Полицейские организовали движение транспорта в реверсном режиме, около 40 грузовиков остановили на отстой. Спасатели развернули передвижные пункты обогрева.

Кировоградская область: вблизи села Большая Виска ликвидирована пробка, 30 грузовых автомобилей застряли на обочине. Отбуксировано 164 транспортных средства, 293 людям оказана помощь.

В частности, на трассе М13 возле села Пятихатки в пробке с грузовиками оказался автобус с детским танцевальным коллективом "Подснежник", возвращавшийся с фестиваля из Львова.

"В целом на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей. Призываем водителей избегать поездок по регионам, где бушует непогода. Если вам нужна помощь –- обратитесь к экстренным службам по номерам 101 и 102. В регионах работают "Пункты несокрушимости" и передвижные пункты обогрева", – заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил всех спасателей, работников коммунальных служб, Национальной полиции, областные и местные власти, энергетиков, которые помогают населению.

"Все наши службы работают круглосуточно. Пожалуйста, при необходимости сразу обращайтесь за помощью к ГСЧС Украины, Национальной полиции и коммунальным служба. Пожалуйста, заботьтесь о тех, кому сейчас особенно сложно", – призвал он украинцев.

Временно оккупированные территории

Непогода задела захваченный российскими войсками Мариуполь на Донетчине. Электричество, вода и тепло по городу есть частично и нестабильно. Все центральные и не только проспекты и дороги – в поломанных деревьях, обломках профнастила, заборов и в мусорных баках.

"Потрепало все. Ветер будет уменьшаться только к вечеру. Поэтому, пока есть свет – павербанки, топливо для генераторов, максимальное тепло в квартирах, запас воды. Оно еще точно понадобится сегодня и завтра по меньшей мере", – обратился к жителям временно оккупированного города советник мэра Петр Андрющенко.

В захваченном Крыму прошла беспокойная ночь из-за шторма. На полуострове шквальный ветер тоже повалил деревья и оборвал линии электропередач, в то время как море затопило некоторые автодороги.

Оккупационные "власти" призвали крымчан не выезжать на улицы и дороги на личном транспорте.

По данным пропагандистов, из-за непогоды в Крыму один человек погиб, есть пострадавшие и пропавшие без вести. В ряде районов без отопления и электричества остались десятки тысяч абонентов.

Скорость ветра во время урагана на полуострове достигала 144 км/ч, в Симферополе и Севастополе он повалил около 200 деревьев, повреждены 10 автомобилей.

Как сообщалось, днем воскресенья, 26 ноября, снежный "апокалипсис" охватил прежде всего Одесскую область. На дорогах и улицах образовался хаос, в облцентре ветер свалил трубу котельной.

В то же время во временно оккупированном Крыму вышло из берегов море. Шторм стал самым большим на полуострове за последние 100 лет, там морские волны смыли российские окопы.