Эпический шторм в Крыму: Блогер Михаленко показал 7-метровые волны раскрыв всю мощь природы. ВИДЕО

Последствия шторма в Крыму

26 ноября 2023 года обещают мощный шторм в Крыму, считающийся самым сильным за последние, возможно, 100 лет, с волнами высотой до 7 метров.

Блогер, Александр Михаленко, решил детально запечатлеть этот уникальный шторм и отправился в сторону города Севастополь, эпицентр урагана.

Стартовав с места под названием "Ифигения", где открываются потрясающие виды, он поделился впечатлениями от тумана, туч, и красивой церкви на южном берегу Крыма.

Шторм ожидается начать в 3 часа, с пиком волн в 21:00. Вопреки пасмурной погоде, море уже выглядит серым и грозным, с приличными волнами.

Видеозапись демонстрирует волны, разбивающиеся о берег, образуя белую пену. Волна обещает быть сильной, достигая до 40 метров в секунду.

Блогер выражает надежду, что набережная Севастополя выдержит ураган, поскольку сила шторма направлена прямо к ней.

Море представлено в разных оттенках, от лазурного у берега до серого и грозного вдали, что придает местности уникальный характер.

Блогер планирует спуститься на набережную, чтобы показать ближе, а затем отправиться в Севастополь, посетить Херсонесский маяк и исследовать интересные места.

В процессе пути он обращает внимание на красоту прибрежных мест, где люди проживают, собственные пляжи и живописные виды.

В записи также обращается внимание на красоту гор, несмотря на пасмурную погоду, с облаками, создающими удивительные сцены.

Блогер выражает восторг от уникальности облаков и гор, придавая сказочный характер пейзажу.

Михаленко высказывает опасения относительно ночной съемки из-за сильных ветров, но выражает надежду на успешное завершение съемок.

Видео

Блогер Александр Михайленко показал видеокадры шторма и последствия мощного урагана 27 ноября на южном берегу Крыма. На видео свидетельства серьезных последствиях стихийного бедствия на украинском полуострове.Александр Михаленко рассказывает о мощном шторме, приведшем к разрушениям вдоль всей береговой линии. Он также показал положение дел, начиная свое путешествие из Судака, Алушты и до Севастополя, охватывая поселки и оценивая ущерб.27 ноября примерно в первом часу ночи начался сильный ветер и гигантские волны вызвали катастрофические последствия. Есть информация о гибели мужчины в селе Морское возле Судака, возможно, из-за падения проводов или утопления. Подробности еще не ясны.Репортаж начинается в Судаке, где видны разрушения на центральном пляже. Огромные волны доходили до набережной, покрыв ее песком. Разрушены кафе и стены, техника унесена в море. В городе Судак снесло крыши санатория и здания находящегося на реконструкции.Власти назначенные Россией не прилагают усилия по уборке обломков и восстановлению поврежденных объектов. Набережная Судака выглядит серьезно поврежденной, с оторванными плитками и песком, нанесенным ветром. Люди самостоятельно активно уборкой. Репортаж Михаленко продолжается в сторону Алушты, где продемонстрированы сломанные кипарисы и уничтоженные кафе.Видео запись создает образ мощного шторма в Крыму 27 ноября, предостерегая зрителей о возможных последствиях и призывая к осторожности перед стихией природы.