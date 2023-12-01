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Главная » Новости » Город » 2023 » Декабрь » 1 » 14:33:24
 

В Киеве открыли Подольский мост. Это самый крупный объект транспортной инфраструктуры Украины

Вчера, 14:42:24 457 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Киеве открыли Подольский мост. Это самый крупный объект транспортной инфраструктуры Украины

Сегодня 1 декабря 2023 в Киеве открыли транспортное движение новым Подольско-Воскресенским мостом. Это самый крупный объект транспортной инфраструктуры Украины. Его протяженность – более 10 км.

Однако, движение по мосту пока будет разрешено только для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусного сообщения для пассажиров с левого берега на правый.

Подольский мостовой переход (мост на Троещину) — двухъярусный комплекс из трех мостов, соединенных эстакадами, общей протяженностью 7,5 км. На верхнем ярусе предусмотрено шесть полос для движения автомобильного транспорта, на нижнем — инфраструктура Подольско-Выгуровской линии метро с тремя станциями на эстакадах.
Подольский мостовой переход - мост на Троещину
Проект моста был согласован в 1993 году, тогда же начаты подготовительные работы, которые были остановлены из-за нехватки финансирования. Строительство моста было возобновлено в 2003 году.

В феврале 2021 года Укравтодор предложил Киевской городской госадминистрации для ускорения достройки передать мост на его баланс, однако Кличко тогда отказался.

Какой автобус будет курсировать?


В Киеве после открытия Подольско-Воскресенского моста будет курсировать новый автобусный маршрут №111, сообщил глава сообщества "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик.

Автобус будет ехать от станции метро "Левобережная" до станции метро "Площадь Украинских Героев". В EasyWay отмечают, что ориентировочный запуск маршрута 1 декабря. В частности, сначала на новый арочный мост будут пускать только маршрутные автобусы, экстренный транспорт и военных.
Тэги: транспорт, Киев, мост

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