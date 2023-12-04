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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Декабрь » 4 » 10:17:07
 

Для мобилизованных в Киеве предлагают дополнительные выплаты: 30 тысяч каждому

Сегодня, 10:17:07 189 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Для мобилизованных в Киеве предлагают дополнительные выплаты: 30 тысяч каждому

В Киеве мобилизованным в ВСУ могут назначить выплаты в размере 30 тыс. грн. каждому – такой вопрос планирует рассмотреть Киевсовет.
 
Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил 1 декабря.
 
"Киевсовет на ближайшем заседании рассмотрит вопрос материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в Вооруженные силы с декабря", – говорится в заявлении.

Кличко добавил, что городские власти нашли средства для выплат по 30 тыс. грн каждому новобранцу.
 
К слову, в Украине размер денежного довольствия мобилизованных зависит от нескольких факторов. Так военнослужащие могут дополнительно получать вознаграждение в размере 30, 50 и 100 тыс. грн ежемесячно. Мобилизированные имеют право и на сохранение места работы и заработка там.
Тэги: Киев, Мобилизация, выплаты

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