Подруга Зеленского Елена Кравец получила 27 миллионов из бюджета на собственную шоу-программу



Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на тендер Prozorro.

Тендер был объявлен еще 20 января. Планировалось, что из бюджета будет выделено более 32 млн грн.





Однако уже 28 ноября в договор были внесены изменения, поскольку "стороны пришли к согласию об уменьшении объема закупки и согласовали уменьшить общую цену Договора на 5 328 000 (пять миллионов триста двадцать восемь тысяч) гривен 00 копеек". Так, на разработку программы выделят 27,528 млн грн.

Бывшая партнерша президента Зеленского по "Кварталу 95" Елена Кравец получила из государственного бюджета более 27 миллионов гривен на создание авторского вечернего шоу "Тихий вечер", выходящего на телеканале "Дом".