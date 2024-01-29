Криваві рублі важливіші. 5 зрадників з шоубізнесу, які отримали російські паспорти

Повномасштабна війна показала, хто є хто. Публічні люди після 24 лютого 2022 року чітко окреслили свої позиції, проте не всі стали на бік добра, є й ті, хто віддав перевагу риториці країни-агресора. Як би сумно це не звучало, але є низка українських зірок, які продовжили заробляти криваві рублі, і більше того, стали громадянами РФ.

Хто з українських зірок отримав російське громадянство

Від особистостей, які будуть вказані нижче, іншого очікувати й не варто було, проте деякі з них стали справжнім розчаруванням. Вони підтримують щоденні обстріли рідної України та вихваляють криваву політику РФ. Хтось дотримується мовчання, проте воно свідчить про одне: ця людина – зрадник, якому начхати на все, що відбувається, адже гроші важливіші за все.

Без докорів сумління ці люди взяли російські паспорти, чітко показавши, що Україна для них нічого не означає.

Анна Асті

Уродженка Черкас переїхала до Москви 2013 року. Під час початку повномасштабної війни мовчунка була в Україні, адже тут у неї були заплановані зйомки кліпу. Зрадниця зі спокійною душею поїхала в РФ і ні слова не сказала про побачене.



У жовтні 2023 року стало відомо, що співачка Анна Асті отримала громадянство РФ, відмовившись від українського.

Таїсія Повалій

Позиція Таїсії Повалій не є для когось секретом. Путіністка неодноразово робила цинічні заяви щодо рідної України та прославляла кривавого диктатора Володимира Путіна. Також вона відвідує тимчасово окуповані українські території.



Фото: Таїсія Повалій / Instagram

Про те, що Таїсія Повалій отримала громадянство РФ, стало відомо в жовтні 2023 року. Цинізму ситуації додало те, що дата реєстрації громадянства та взяття на облік – 24 серпня, у День Незалежності України.

Юрій Бардаш

Якщо інші публічні зрадники особисто мовчать про те, що проміняли українське громадянство на російське, то цей продюсер – не мовчить. Юрій Бардаш отримав паспорт РФ, ба більше, він навіть похвалився ним, зробивши фото на тлі портрета Путіна.



Фото: Юрій Бардаш / Telegram

До 24 лютого 2022 року зрадник жив в Україні і будував свою кар’єру тут, потім втік до Грузії, звідки прославляв путінську політику. Там йому почали надходити погрози, і він вирушив до Росії.

Кирило Туриченко

У 2013 році уродженець Одеси став солістом російського поп-гурту Іванушки International. Після 24 лютого 2022 року зрадник продовжив виступати з колективом із країни-агресора. Загалом, він робить вигляд, що нічого не відбувається.



Фото: Кирило Туриченко / Instagram

У квітні 2023-го стало відомо, що Туриченко отримав російське громадянство. Про це розповів ведучий Слава Дьомін, процитувавши слова спільних знайомих.

Тетяна Денисова

Хореограф повернулася до своїх витоків, адже народилася вона в РФ, проте в юному віці переїхала з батьками до Криму. Кар’єру свою вона побудувала саме в Україні, а вже згодом почала працювати в країні-агресорі та продовжувала це робити навіть після 2014 року. Згодом – виїхала туди жити.





Громадянство у Денисової було українське, однак у жовтні 2022 року її ексчоловік, співак Олександр Кривошапко розповів, що танцівниця давно зрадила країну. За його словами, російський паспорт Тетяна отримала ще 2021-го, відмовившись від українського.

На щастя, адекватні люди не обирають сторону зла, а тому краще, коли зрадники самі себе виказують. Нашій країні такі особи точно не потрібні.