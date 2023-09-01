ТОП-10 украинских звезд, чьи дети учатся за границей

Некоторые украинские знаменитости твердо решили, что их дети будут получать образование в родной Украине. Во-первых, здесь есть учебные заведения, которые не хуже иностранных развивают soft и hard skills. А во-вторых, так школьники и студенты поддерживают связь со своими друзьями и родными. Например, президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская – одни из тех, кто, несмотря на полномасштабное вторжение российских войск, не перевели своих детей на обучение за рубежом.

"Я рад, что дети учатся в украинских учебных заведениях. Это очень важно для президента воюющего государства, чтобы твои дети были здесь, потому что государство здесь", – отметил глава страны во время пресс-конференции "Лютий. Рік незламності". А есть звезды, которые выбрали другой путь – их дочери и сыновья ходят в школы и высшие учебные заведения Франции, США, Германии и других стран.

1. Сергей и Снежана Бабкины

Вскоре после начала полномасштабной войны семья музыканта и актера Сергея Бабкина и актрисы и танцовщицы Снежаны Бабкиной переехала в Германию. Там они оформились как беженцы и живут в социальном жилье. 15-летний сын Артур и 11-летняя дочь Василиса получают образование в престижной школе Монтессори. Пока что детям тяжело дается обучение, поскольку в Украине они не изучали немецкий.

2. Лидия Таран

Дочь украинских телеведущих Лидии Таран и Андрея Доманского Василиса с начала полномасштабной войны в Украине вместе с мамой и бабушкой уехала жить во Францию. Она поступила в колледж и начала изучать французский. Пока адаптация девочки проходит нелегко, но, по словам Лидии Таран, это не самый большой шок в ее жизни. К слову, телеведущая тоже не тратит время впустую: получает образование в местном университете.

3. Елена Шоптенко

Украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко вместе со своим сыном Алексеем живет в Австрии. В Вене 5-летний мальчик ходит в садик, а его мама занимается профессиональной деятельностью (организовывает проекты танцевальной терапии). Как-то знаменитость призналась, что ее ребенку нелегко в непривычных условиях: сложно изучать язык и контролировать собственные эмоции (Алексей не дает себя оскорбить и отвечает сразу физически).

4. Оля Полякова

Украинская актриса, певица, блогер и телеведущая Оля Полякова в 2022 году отправила своих детей учиться в Лондон. Старшая дочь, 18-летняя Мария, поступила в один из самых престижных музыкальных университетов Великобритании – BMus. А младшая, 11-летняя Алиса, ходит в элитную школу-пансион, где есть обучение вместе с проживанием.

5. Санта Димопулос

13-летний Даниэль Джеджула, сын украинской певицы Санты Димопулос и шоумена Андрея Джеджулы, учится в престижной французской школе Nice International School. А 4-летняя дочь артистки София ходит в частное учебное заведение в Дубае – Швейцарская международная научная школа.

6. Alyosha и Тарас Тополя

Дети украинской певицы Alyosha и лидера группы "Антитела" Тараса Тополи с начала полномасштабной войны в Украину переехали вместе с мамой в США. Старший сын, 9-летний Роман, пошел во 2 класс, потому что не знает английский, а 6-летнего Марка взяли в садик, где он изучает язык и математику.

К слову, папа мальчиков с февраля 2022 года был парамедиком в 130-м батальоне терробороны Киева и оказывал медицинскую помощь бойцам в Харьковской области. После шести месяцев службы он вместе с другими участниками группы "Антитела" по приказу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был откомандирован. Теперь Тополя и его группа занимается музыкой, помогая приближать победу благотворительностью.

7. Тина Кароль

14-летний Вениамин Огир, сын украинской певицы Тины Кароль и украинского продюсера Евгения Огира (ушел из жизни в 32 года после тяжелой борьбы с раком желудка), учится в элитной школе Repton Preparatory School, находящейся в Великобритании. Параллельно с получением образования он увлекается игрой на фортепиано и барабанах, а также фехтованием.

8. Маша Ефросинина

Дочь украинской телеведущей Маши Ефросининой, 19-летняя Нана, живет за границей. Некоторое время девушка получала образование в Канаде, однако это было далеко от родных, поэтому она поступила в ВУЗ в Нидерландах. Теперь чаще видится со своей мамой и 9-летним братом Александром. К слову, мальчик до начала полномасштабной войны учился в элитной школе Киева. После начала полномасштабной войны его вывезли в Польшу, потому что там безопаснее. В Варшаве Александр год ходил в местную украинскую школу, а позже Маша Ефросинина сообщила в Instagram, что сын вернулся в Украину. Похоже, теперь они будут жить вместе.

9. Дмитрий Шуров

Сын солиста проекта Pianoбой Дмитрия Шурова, 19-летний Лев, живет и учится в лондонском музыкальном колледже, где прогрессирует как музыкант и автор. На критику в сети относительно того, почему юноша не на фронте, отец ответил, что молодежи необходимо посвятить себя учебе, ведь именно они будут отстраивать Украину после войны.

10. Екатерина Осадча

Сын украинской журналистки Екатерины Осадчей и ее первого мужа депутата Олега Полищука, 20-летний Илья, окончил элитную столичную школу Kyiv International School. Далее парень поступил на обучение в США. С начала полномасштабной войны в сети подписчики Осадчи начали писать в комментариях, почему же ее старший сын сейчас за границей, а не защищает Родину с оружием в руках.

Второй избранник знаменитости, украинский актер, телеведущий и шоумен Юрий Горбунов, в интервью Алине Доротюк прокомментировал эти упреки: "Это история нашего поиска врага внутри страны. Кому-то триггерит, а кому-то это нужно, кто-то этим занимается и кто-то это раздувает".

Ведущая также ответила на деликатный вопрос о военной службе сына: "Илья не воюет, изучает IT и уже защищает страну на этом фронте".