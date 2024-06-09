В Індонезії гігантський пітон з'їв жінку. Це рідкісний випадок, але таке вже бувало

В Індонезії гігантський пітон проковтнув жінку, яку через день виявили у животі тварини.

50-річна мати чотирьох дітей Фаріда зникла в лісі, неподалік свого будинку в селі Калемпанг. Вона йшла на ринок продавати овочі зі свого городу.

Чоловік Фаріди почав непокоїтися, коли вона не повернулася до ночі і підняв сусідів, які разом із ним вирушили на пошуки.

Наступного дня вони виявили в заростях гігантського шестиметрового пітона з великим здуттям на животі.

Жителі села, запідозривши найгірше, вирізали товсту шкіру рептилії та виявили жінку у шлунку змії.

Чоловік Фаріди, Ноні, сказав, що дуже шкодує, що дозволив дружині піти самій.

"Якби я був з нею того дня, пітон би не наважився до неї торкнутися, - сказав він. - Я навіть уявити не можу, які страждання їй довелося пережити. Мені дуже шкода нашу родину".

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Підпис до фото,Пітон можу заковтнути здобич, яка набагато більше за розмірами, ніж його паща

За словами старійшини села Калемпанг, зловити пітона і дістати жертву з його шлунка допомагали жителі кількох сусідніх поселень.

Це далеко не перший випадок нападу пітонів на людей в Індонезії. У 2022 році 50-річну збирачку каучуку на ім'я Джара вбив і проковтнув повністю пітон у провінції Джамбі на острові Суматра.

Вона поїхала на роботу на каучукову плантацію, але ввечері додому так і не повернулася. На її пошуки, так само як і на пошуки Фаріди, вирушили жителі кількох сіл, а днем пізніше вони знайшли такого ж гігантського пітона з набряклим черевом.

"Жертву виявили у шлунку змії", — повідомив тоді місцевим ЗМІ начальник місцевої поліції, додавши, що коли її знайшли, її тіло виглядало практично неушкодженим.

Утім, такі випадки все ж таки досить рідкісні. З 2017 року в Індонезії таким чином загинули четверо людей, разом із жінкою, яку пітон вбив цього тижня.

Пітони заковтують їжу цілком. Їхні щелепи з'єднані дуже гнучкими зв'язками, тому вони можуть охоплювати велику здобич.

Мері-Рут Лоу, співробітниця фонду охорони природи Mandai Wildlife Group розповідала в інтерв'ю BBC, що молоді пітони, як правило, їдять щурів та інших дрібних тварин.

"Але коли вони досягають певного розміру, вони більше на щурів уваги не звертають, тому що цих калорій не вистачає, щоб задовольнити їхній голод".

"По суті, вони можуть досягати таких же розмірів, як і їхня здобич", - додала Мері-Рут Лоу. Їхньою здобиччю можуть бути такі великі тварини, як свині, або навіть корови.

Втім, іноді пітон недооцінює розміри своєї жертви.

2005 року бірманський пітон намагався повністю проковтнути алігатора. Але алігатор виявився надто великим, тому пітон буквально вибухнув у процесі поглинання їжі. В результаті помер не лише алігатор, а й сам пітон.

АВТОР ФОТО,ANADOLU / CONTRIBUTOR Підпис до фото,Деякі люди тримають сітчастих пітонів як домашніх улюбленців. Стівен Прасетіо, колекціонер змій, тримає сітчастого пітона перед своїм будинком у Джакарті

При цьому пітони досить розбірливі в їжі. Якщо вони не знаходять потрібну здобич, вони можуть довгий час жити надголодь, доки не знайдуть щось більш вартісне.

Що відомо про сітчастих пітонів?

Сітчастий пітон (Malayopython reticulatus) – найдовша змія у світі, її розмір зазвичай перевищує 6,25 метра.

Найдовший з відомих науці сітчастих пітонів був знайдений у 1912 році і досягав 10 метрів.

Сітчасті пітони мешкають у Південно-Східній Азії. У джунглях Індонезії живе велика популяція сітчастих пітонів, яких не потривожила міська цивілізація.

Сітчасті пітони добре плавають і часом запливають навіть у відкрите море.

Полювати вони воліють увечері та вночі, а дні проводять на деревах або в печерах.