Розкішне весілля в Індії на яке прилетіли зірки, політики і магнати з усього світу

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Знаменитості, політики та попзірки з усього світу прибули до Мумбая на весілля молодшого сина найбагатшої людини Азії Мукеша Амбані.

Анант Амбані одружився з Радхікою Мерчант, донькою індійських фармацевтичних магнатів Вірена та Шайли Мерчант. Традиційна індуїстська церемонія пройшла у Мумбаї в п’ятницю.

Весільні події почалися з вечірок і святкувань у березні, а потім сім’я запросила понад 800 гостей на круїз Європою.

Але в п’ятницю на червоній доріжці свята з’явилися деякі з найбільш впізнаваних облич світу: зірки політики, спорту і шоубізнесу.

П’ятнична церемонія була частиною чотириденної феєрії – останньої у серії пишних вечірок, які сім’я організувала з березня.

АВТОР ФОТО,REUTERS Анант Амбані та його давня подруга Радхіка Мерчант одружилися після кількох місяців весільних вечірок і заходів

Пишні церемонії характерні для індійських весіль, але грандіозний масштаб святкувань родини Амбані, мабуть, затьмарив весілля багатьох королівських родин.

Цей шлюб поєднає дві могутні сім’ї: Анант Амбані, молодший син голови правління Reliance Industries Мукеша Амбані, одружується з Радхікою Мерчант, донькою фармацевтичних магнатів Вірена та Шайли Мерчант.

АВТОР ФОТО,REUTERS Весільні вечірки і святкування тривали з березня

Завдяки розгалуженій бізнес-імперії – від нафти, телекомунікацій, хімікатів, технологій, медіа та моди до харчових продуктів - родина Амбані є всюдисущою в Індії, а їхнє життя є предметом інтенсивного захоплення громадськості.

Особисті статки Амбані журнал Forbes оцінює у приголомшливі 124 мільярди доларів. 29-річний Анант обіймає посаду в раді директорів Reliance Industries.

АВТОР ФОТО,EPA Боллівудська акторка Пріянка Чопра та її чоловік, співак Нік Джонас

Кожну вечірку відвідували найвідоміші зірки Боллівуду, політики і бізнесмени з усього світу, а гостей розважали такі поп-ікони, як Ріанна та Джастін Бібер.

Святкування стали нескінченним джерелом живлення для папараці.

АВТОР ФОТО,REUTERS Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер і його дружина Чері були одними з політичних важковаговиків у Мумбаї

Серед поважних гостей були Марк Цукерберг і генеральний директор Samsung Хан-Чон Хі, Білл Гейтс і донька колишнього президента США Дональда Трампа Іванка, колишні прем’єр-міністри Великої Британії Борис Джонсон і сер Тоні Блер, президент ФІФА Джанні Інфантіно і сестри Кардашʼян.

Цей список можна продовжувати.

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Резиденція Амбані в Мумбаї прикрашена до весілля

"Це дуже зайняті люди. Вони приходять не просто розважитися", - сказав ВВС Джеймс Кребтрі, автор книги "Мільярдер Радж: подорож крізь новий позолочений вік Індії".

"Це такий спосіб повідомити, що родина Амбані є стратегічно важливою, а Індія є дуже великим ринком".

АВТОР ФОТО,REUTERS Напередодні весілля біля будинку Мукеша Амбані в Мумбаї виступали фолк-музиканти

АВТОР ФОТО,REUTERS Прикрашений автомобіль поруч із резиденцією Амбані

Хто такі Амбані

Амбані часто описують як найвідомішу бізнес-родину Індії.

Вони керують Reliance Industries, нафтово-телекомунікаційним конгломератом, заснованим батьком Мукеша Амбані, Дірубхаєм Амбані.

Він був людиною зі суперечливою спадщиною і досяг легендарного статусу завдяки тому, що спритно орієнтувалася в суперечливій політиці Індії до лібералізації, створюючи при цьому величезні багатства для акціонерів своєї компанії.

АВТОР ФОТО,REUTERS Президент ФІФА Джанні Інфантіно та його дружина Ліна Аль Ашкар позують на червоній доріжці

Дхірубхай помер у 2002 році, а імперію, яку він заснував, розділили між двома його синами – Анілом і Мукешем. Цьому передувала одна з найзапекліших битв за престолонаступництво в Індії.

Утім, підприємницькі успіхи братів були різними. Молодший Аніл незабаром оголосив про банкрутство, а Мукеш зміг зберегти й примножити бізнес. Найбільше він зосередився на ключовій галузі бізнес-імперії свого батька - нафтохімії.

Його нафтопереробний завод у західному місті Джамнагар є найбільшим у світі.

АВТОР ФОТО,INSTAGRAM Міжнародні знаменитості, серед яких і зірка реаліті-шоу Кім Кардашʼян, прибули в Мумбаї на грандіозне весілля в п'ятницю

В останні роки Reliance представила в Індії деякі з найвідоміших світових брендів класу люкс, від Valentino і Versace до Burberry і Bottega.

Серед іншого, компанія тепер володіє командою з крикету у найбагатшому турнірі світу та культовим британським продавцем іграшок Hamleys.

У 2021 році родина придбала історичний заміський клуб Stoke Park у Бакінгемширі за 57 мільйонів фунтів стерлінгів.

АВТОР ФОТО,RELIANCE Зірка Боллівуду та подружка нареченої Ананья Пандай з'явилася в жовтій лехензі з тигровим принтом і вишитим написом на спині "Бригада Ананта"

АВТОР ФОТО,REUTERS Подружка нареченої Ананья Пандай демонструє напис на спині

На початку цього року Reliance підписала угоду про об’єднання своїх розважальних платформ із Disne.

Угода зробить Мукеша Амбані значним гравцем у цифровому потоковому просторі з правами на турніри з крикету та міжнародні шоу.

АВТОР ФОТО,RELIANCE Актриса Кріті Санон продемонструвала традиційне індійське вбрання, лехензі, на червоній доріжці перед церемонією

Статки конгломерату почали зростати шаленими темпами під час пандемії Covid-19, коли він отримав мільярди доларів інвестицій від понад десятка глобальних гравців, серед яких були Meta та Google.

План Meta полягав у тому, щоб з’єднати понад 400 мільйонів користувачів WhatsApp в Індії з продуктовою онлайн-платформою JioMart.

Агресивна цінова стратегія компанії стала серйозною проблемою для іноземних компаній, як-от Netflix і Amazon.

АВТОР ФОТО,EPA Легенда реслінгу Джон Сіна жартував з журналістами, проходячи червоною доріжкою

У приватному спілкуванні деякі іноземні компанії, що конкурують із Reliance в одних секторах бізнесу, скаржаться на відсутність рівних умов гри.

Амбані є одними з небагатьох обраних, які скористалися політикою індійського уряду щодо надання пільгових контрактів місцевим магнатам.

АВТОР ФОТО,REUTERS Навколо будинку родини посилили охорону, а на підходах до місця весілля - обмежили рух транспорту

"Іноземні гравці стоять перед важким вибором, - каже Кребтрі. - Вони можуть або битися з Reliance, або лягти в ліжко з Reliance. Цукербург вирішив співпрацювати з ними, а Amazon вирішив боротися. Але ці битви часто коштують дуже дорого, і в результаті програють іноземці".

Тепер наступною ціллю Мукеша Амбані є фінансові послуги. Reliance створить спільне підприємство з американською компанією BlackRock для брокерського бізнесу та управління капіталом.

АВТОР ФОТО,REUTERS Білл Гейтс зі своєю подругою Полою Херд, Анант Амбані та Мукеш Амбані (зліва направо)

Тож не дивно, що для Амбані це набагато більше, ніж просто весілля.

Це демонстрація сили та впливу, які вони мають, каже Харіш Біджор, спеціаліст зі стратегії брендів.

"Це демонстрація того факту, що ця сім’я є магнітом, який приваблює людей з усіх верств суспільства – бізнесу, політики та розваг".

Медійний бліцкриг навколо цього, додає він, також спосіб зробити цю подію "особистою" й для тих, хто ніколи на неї потрапить - наприклад, для споживачів продуктів і послуг Reliance.

АВТОР ФОТО,RELIANCE Колишній капітан індійської команди з крикету М. С. Доні зі своєю родиною

АВТОР ФОТО,RELIANCE Сухана та Аріан Хан, діти легенди Боллівуду Шахрукх Хана

АВТОР ФОТО,ANI На одній з вечірок виступили й самі винуватці свята