Цукерки зі смертельною дозою метамфетаміна випадково роздали бідним

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У Новій Зеландії благодійна організація Auckland City Mission випадково роздала цукерки з метамфетаміном.

Льодяники з наркотиком входили у продуктові набори, які благодійники розіслали малозабезпеченим людям.

Кожна цукерка містила об'єм метамфетаміну, який у 300 разів перевищував "звичайну дозу", що могло призвести до смерті.

Auckland City Mission отримала солодощі як пожертву від невідомої приватної особи. Вони були у заводській упаковці малайзійського бренду Rinda й не викликали підозр.





За словами представників благодійної організації, "наркотичні льодяники" могли отримати до 400 людей.

Щонайменше троє осіб, зокрема дитина, звернулися по медичну допомогу. На щастя, ніхто з них не був госпіталізований.

"Ми не знали, що цукерки містять метамфетамін, коли їх роздавали", - сказав ВВС представник благодійників.

За даними Новозеландського фонду боротьби з наркотиками, вартість кожної такої цукерки близько 1000 новозеландських доларів (25 тис. грн).

Благодійна організація звернулася до поліції після того, як один з одержувачів пайка повідомив, що льодяники мають "дивний смак".

Хелен Робінсон, директорка організації, розповіла, що кілька їхніх працівників скуштували солодощі, після чого "почувалися дивно".

Організація протестувала цукерки, які були на складах, і підтвердила наявність у них потенційно смертельної дози метамфетаміну.

Керівниця Новозеландського фонду боротьби з наркотиками, де тестували льодяники, розповіла, що доза наркотичної речовини в цукерках була "летальною" - кожна така цукерка містить 3 г чистого наркотику, тоді як "звичайна доза" становить 10-25 мг, тобто "льодяник" містить до 300 доз.

Контрабандисти нерідко використовують упаковки брендованих товарів для незаконного ввезення наркотиків, зазначили в фонді.

На їхню думку, "невстановлений донор ненавмисно" надіслав в Auckland City Mission наркотичні цукерки.

"Але це, звичайно, має з'ясувати поліція", - додали в фонді.

За їхніми даними, метамфетамін може викликати біль у грудях, прискорене серцебиття, судоми, гіпертермію, марення та втрату свідомості.

Auckland City Mission роздає близько 50 000 благодійних наборів на рік, до них входять лише продукти комерційного виробництва.

Автор фото,New Zealand Drug Foundation Кожна цукерка з метафетаміном може коштувати 1000 новозеландських доларів (25 тис. грн)

Поліція попросила людей, які отримали льодяники з метамфетаміном, негайно зв'язатися з ними.

"Дуже важливо, щоб громадськість знала про ці цукерки та про небезпеку, яку вони становлять", - сказав детектив-інспектор Гленн Болдуін на пресконференції в середу.

Подібні випадки з продуктами, що містять наркотики, були й раніше, пояснили правоохоронці і додали, що, ймовірно, співпрацюватимуть з Інтерполом у розслідуванні цього випадку.

Кондитерська компанія Rinda розповіла BBC News, що знає про інцидент.

Там запевнили, що "не використовують і не потурають використанню будь-яких заборонених препаратів" у своїй продукції.

"Ми тісно співпрацюватимемо з правоохоронними органами та відповідними інстанціями, щоб вирішити цю проблему та захистити наш бренд", - йдеться у заяві компанії.

Стівен Пех, генеральний директор Rinda, повідомив місцевому сайту новин Stuff NZ, що цукерки, які він бачив на фото, були білими, тоді як продукція Rinda - жовта.

Невідомо, скільки людей отримали льодяники, але Auckland City Mission вже зв'язалася приблизно з 400 своїми клієнтами.

Є також побоювання, що можуть постраждати інші благодійні організації.

"Сказати, що ми спустошені, - це нічого не сказати", - заявила директорка Auckland City Mission Хелен Робінсон.

Робінсон також зв'язалася з іншими благодійними організаціями, щоб убезпечити їх від неприємностей.

Автор: Фан Ван, BBC News