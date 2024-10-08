Дві банки з-під пива. Працівник музею випадково викинув витвір мистецтва, сплутав його зі сміттям

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Працівник голландського музею переплутав сучасний артоб'єкт зі сміттям і викинув його.

Йдеться про роботу французького художника Александра Лаве під назвою "Всі хороші часи, що ми провели разом", яку виставили в музеї ЛАМА в Ліссі.

На перший погляд, експозиція виглядає як дві пом'яті банки з-під пива. Однак насправді їх ретельно розписали акриловими фарбами вручну.

Розписані бляшанки виставили у скляній шахті ліфта так, ніби їх залишили там під час будівництва.

Механік, який працює в музеї, вирішив, що це "залишки творчості" ледачих відвідувачів, і викинув її у сміттєвий бак.

Зникнення помітила кураторка Еліса ван ден Берг, що повернулася після короткої перерви. Тому усім працівникам доручили негайно зайнятися їх пошуком, розповіли на сайті музею.

Бляшанки витягли зі сміттєвого пакета в останній момент, коли їх вже збиралися викинути. Після ретельного очищення вони були цілими й неушкодженими.

"Тепер ми розмістили роботу в більш традиційному місці на постаменті, щоб вона могла відпочити після своєї пригоди", - розповіла представниця музею Фрук'є Баддінг.

Попри казус, у музеї запевнили, що "не відчувають жодних образ щодо механіка, який підміняв людину, добре знайому з музеєм та його експонатами".

"Тема нашої колекції - їжа і споживання, - пояснює директорка Сіетске ван Зантен. - Наше мистецтво спонукає відвідувачів побачити повсякденні предмети у новому світлі".

"Виставляючи твори мистецтва в несподіваних місцях, ми підсилюємо це враження", - додає Ван Зантен.

"Тому банки навряд чи довго простоять на своєму традиційному постаменті, - додала Фрук'є Баддінг. - Нам потрібно гарненько подумати, куди їх поставити наступного разу".

Автор фото,LAM museum Артоб'єкт витягли зі сміттєвого пакета в останній момент

Це не перший подібний випадок, пише Guardian. У 2023 році відвідувач з'їв банан, який був прикріплений до стіни в рамках інсталяції італійського художника Мауріціо Каттелана в галереї Сеула.

2011 року надмірно старанна прибиральниця зіпсувала інсталяцію художника Мартіна Кіппенбергера вартістю 690 000 фунтів стерлінгів у Німеччині. Вона змила з неї шар павутиння, прийнявши його за звичайний бруд.