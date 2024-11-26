Скільки пар взуття потрібно військовому на зиму?

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 Ноябрь 26 » 20:07:12
Відповідно до затверджених державою норм, мобілізованим ЗСУ на зимовий період видають лише одну пару сезонного взуття, причому лише раз на 2 роки. Вважається, що для закриття базових потреб військовослужбовця цього достатньо.
В реальності захисникам доводиться докуповувати необхідне зимове військове взуття самостійно чи замовляти у волонтерів. Тож скільки пар і яких саме черевиків знадобиться військовослужбовцю в польових умовах, щоб виконувати бойові завдання в бодай для ніг комфортних умовах?
Варто одразу зазначити, що уніфікованої норми щодо кількості пар зимових черевиків, яка влаштує всіх військовослужбовців, не може бути. Адже все залежить від комплексу аспектів:
В одних умовах черевики зношуються швидше, в інших можуть прослугувати довше. Але те, що однієї пари на дві зими на війні захиснику недостатньо, — незаперечний факт.
Перші подихи зими в Україні вже відчутні, а отже, для воїнів ЗСУ прийшов час переходити з демісезонного на зимове спорядження, зокрема й утеплені черевики. Мінімальний комплект взуттєвого гардероба в різних умовах матиме відмінності. В ідеалі кожному захиснику взимку вартувало б мати такі види берців:
1 пару зручних черевиків на щодень (основне взуття);
1–2 пари на зміну (альтернатива на період, коли основна пара сохне чи потребує ремонту);
1 пара для спецзавдань, зокрема в екстремальних умовах (може мати покращений протектор, кращий захист від вологи, додатковий рівень утеплення тощо).
Та найважливіше — щоб зимові черевики військовослужбовця були якісними. Тому купувати все екіпірування для військових варто у спеціалізованих магазинах воєнторгу — наприклад, в ukrarmor.
А поки ще зимова погода в Україні лише набирає обертів, у волонтерських організацій і благодійних фондів є час подбати про захисників і поповнити їхній взуттєвий гардероб.