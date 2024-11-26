Скільки пар взуття потрібно військовому на зиму?

Відповідно до затверджених державою норм, мобілізованим ЗСУ на зимовий період видають лише одну пару сезонного взуття, причому лише раз на 2 роки. Вважається, що для закриття базових потреб військовослужбовця цього достатньо.

В реальності захисникам доводиться докуповувати необхідне зимове військове взуття самостійно чи замовляти у волонтерів. Тож скільки пар і яких саме черевиків знадобиться військовослужбовцю в польових умовах, щоб виконувати бойові завдання в бодай для ніг комфортних умовах?

Від чого залежить взуттєвий гардероб військового

Варто одразу зазначити, що уніфікованої норми щодо кількості пар зимових черевиків, яка влаштує всіх військовослужбовців, не може бути. Адже все залежить від комплексу аспектів:

погодних умов;

місцевості, де базується підрозділ;

інтенсивності бойових дій;

умов перебування військового (чи є можливість добре просушувати й чистити взуття, обробляти його захисними пастами та спреями);

якості самих берців.



В одних умовах черевики зношуються швидше, в інших можуть прослугувати довше. Але те, що однієї пари на дві зими на війні захиснику недостатньо, — незаперечний факт.

Комплект взуття воїна ЗСУ: що знадобиться взимку

Перші подихи зими в Україні вже відчутні, а отже, для воїнів ЗСУ прийшов час переходити з демісезонного на зимове спорядження, зокрема й утеплені черевики. Мінімальний комплект взуттєвого гардероба в різних умовах матиме відмінності. В ідеалі кожному захиснику взимку вартувало б мати такі види берців:

1 пару зручних черевиків на щодень (основне взуття);

1–2 пари на зміну (альтернатива на період, коли основна пара сохне чи потребує ремонту);

1 пара для спецзавдань, зокрема в екстремальних умовах (може мати покращений протектор, кращий захист від вологи, додатковий рівень утеплення тощо).



Та найважливіше — щоб зимові черевики військовослужбовця були якісними. Тому купувати все екіпірування для військових варто у спеціалізованих магазинах воєнторгу — наприклад, в ukrarmor.

А поки ще зимова погода в Україні лише набирає обертів, у волонтерських організацій і благодійних фондів є час подбати про захисників і поповнити їхній взуттєвий гардероб.