Які військові звання мають ЗСУ: від солдата до генерала

|ЖЖ » Новини » Війна в Україні » 2024 » Февраль » 9 » 17:23:31
Кожен військовослужбовець української армії має свій ранг та звання, які у свою чергу поділяються на армійські та корабельні.
Які звання мають військові Збройних сил України.
ЗСУ мають два типи рангів — армійські (сухопутні війська і повітряні сили) та морські (ВМС).
Усе починається з рядового складу, від наймолодшого звання – рекрут. Далі за зростанням:
Молодший:
Старший:
Вищий:
Молодший сержант та сержант можуть обіймати посаду командира відділення. Старший сержант може обіймати посаду головного сержанта взводу.
Головний сержант, штаб-сержант, майстер-сержант, старший майстер-сержант та головний майстер-сержант можуть обіймати посаду головного сержанта роти.
Молодший:
Старший:
Вищий:
Молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант обіймають посаду командира взводу, а капітан – командира роти.
Підполковник може обіймати посаду командира батальйону, а полковник – це вже командир полку.
Бригадний генерал – командир бригади, генерал-майор обіймає посаду командира дивізії, а генерал-лейтенант – командира корпусу.
Генерал – це найвище звання, який обіймає посаду командира армії.
Рядовий склад:
Молодший:
Старший:
Вищий:
Молодший:
Старший:
Вищий:
Фото: Вікіпедія