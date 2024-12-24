Чому у світі дедалі більше людей доживає до 100 років

|ЖЖ » Новини » Люди і Суспільство » 2024 Декабрь 24 » 23:01:13
Останній тиждень листопада не обіцяв для Жоау Марінью Нето нічого незвичного. Колишній фермер чекав свою звичну курячу запіканку на обід у будинку для літніх людей в Апуяресі, маленькому містечку на північному сході Бразилії, де він жив останні 10 років.
Проте несподівано для себе 112-річний Нето потрапив у заголовки газет як найстарший чоловік у світі.
"Я також найкрасивіший", - пожартував він, звертаючись до однієї з медсестер, яка повідомила йому цю новину.
Нето успадкував рекорд Гіннесса після смерті британця Джона Тіннісвуда, який помер 25 листопада, також у віці 112 років.
Найстаршою людиною у світі зараз є японка Томіко Ітоока, яка прожила 116 років. Вона також відносно нова рекордсменка – свій титул вона отримала лише в серпні.
Обоє вони належать до людей, які пережили своє 100-річчя - і їхня кількість зростає по всьому світу.
За оцінками відділу народонаселення ООН, у 2024 році у світі проживало близько 588 000 людей у віці не менше 100 років. Очікують, що до кінця цього десятиліття їхня кількість наблизиться до мільйона.
У 1990 році людей у віці понад 100 років було лише 92 000.
Людство пройшло довгий шлях у збільшенні тривалості життя - завдяки прогресу в різних галузях, що забезпечило нам краще лікування, їжу та умови життя порівняно з нашими предками.
Середньостатистична людина, яка народилася в 1960 році, коли ООН почала вести облік даних про очікувану тривалість життя, могла розраховувати прожити близько 52 років.
Через шість десятиліть середня тривалість життя в світі становить понад 73 роки, а за прогнозами ООН до 2050 року вона досягне 77 років.
Якщо коротко, дожити до 100 років – це досі досить рідкісне явище.
Згідно з даними ООН, у 2023 році такі довгожителі становили лише 0,007% населення світу, і вчені попереджають, що шанси досягти тризначного віку для більшості з нас залишаються мінімальними: дослідження Французького національного інституту демографічних досліджень у 2024 році показало, що стільки проживуть менше 2% хлопчиків і менше 5% дівчаток, народжених у 2023 році.
Важливо також відзначити, що більшість людей, які досягають літнього віку, ймовірно, будуть страждати від хронічних захворювань.
"Жити довше - це не синонім жити добре", - каже Джанет Лорд, професорка клітинної біології Бірмінгемського університету у Британії.
Вона пояснює, що в середньому чоловіки протягом останніх 16 років свого життя мають проблеми з різними захворюваннями, від діабету до деменції. Для жінок цей показник становить 19 років.
Якщо досягти 100 непросто, то прожити довше ще важче.
У США довгострокове дослідження Бостонського університету підрахувало, що лише один із п'яти мільйонів американців досягає віку "супердовгожителя" – доживає принаймні до 110 років.
При цьому кількість американців віком від 100 років зросла з приблизно 50 000 у 2010 році до понад 80 000 у 2020 році, свідчать дані перепису населення США.
Звісно, такі "супердовгожителі" привертають велику увагу вчених, які вивчають старіння людини.
"Вони кидають виклик тому, що відбувається з більшістю людей у літньому віці. І ми ще не зовсім розуміємо, чому", - каже професорка Лорд.
Крім довголіття, супердовгожителі мають для свого віку відносно хороше здоров'я. За словами Алелуї Тейшейри, однієї з медсестер, яка доглядає за паном Нето, окрім дуже поганого зору, він не має інших проблем зі здоров'ям.
"Він не потребує ліків і не має серйозних захворювань. Йому 112!" - сказала вона ВВС.
Ще більше експертів спантеличує те, що деякі люди, які досягли 100-ліття, точно не є взірцями здорового способу життя.
Тоді як пан Нето мав досить здорові звички і не вживав алкоголю (за словами його старшого сина Антоніо), інші супердовгожителі не можуть таким похвалитися.
Француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років і офіційно є єдиною людиною, яка прожила понад 120 років, курила і полюбляла шоколад.
Тим часом дослідження 2011 року, опубліковане в журналі Американського геріатричного товариства, яке вивчало понад 400 євреїв США віком понад 95 років, виявило у них велику кількість шкідливих звичок.
Майже 60% досліджуваних були затятими курцями, половина з них протягом більшої частини свого життя страждали від ожиріння і лише 3% були вегетаріанцями. Крім того, багато хто з них не мав навіть помірного фізичного навантаження.
"Наша головна порада людям, які хочуть жити так довго, - не слухати порад щодо способу життя від довгожителів", - каже Річард Фарагер, професор біогеронтології Університету Брайтона у Британії та провідний експерт із вивчення старіння.
"У них є щось виняткове за своєю природою. Бо вони роблять абсолютно протилежне тому, що, як ми знаємо, може допомогти жити довше", - додає він.
Вчені підозрюють, що генетика відіграє величезну роль у цьому довголітті.
Супердовгожителі, здається, здатні захистити себе від "зношування", яке набагато помітніше у молодших від них людей із наближенням старості. Здається, вони також здатні компенсувати навіть нездорові звички, які відправляють більшість із нас у ранню могилу.
Зростання кількості людей, що живуть понад 100 років, також спонукало вчених ставити питання про те, чи не розширяться межі людського довголіття.
Дослідники з Університету Вашингтона, США, стверджують, що надзвичайне довголіття протягом цього сторіччя досягне нових віх - і, можливо, деякі люди будуть запалювати 125 або навіть 130 свічок на своїх іменинних тортах.
"Ми віримо, що до 2100 року хтось поб'є нинішній віковий рекорд, і цілком можливо, що хтось зможе дожити до 126, 128 або навіть 130 років", - каже Майкл Пірс, статистик і співавтор дослідження.
Вони разом із професором Адріаном Рафтері використовували Міжнародну базу даних про довголіття, щоб змоделювати межі довголіття на наступні десятиліття. Дослідники дійшли висновку, що існує майже 100% ймовірність того, що хтось побʼє рекорд Жанни Кальман, і 68% ймовірність того, що хтось святкуватиме свій 127-й день народження.
Вищі шанси на це мають жінки: станом на 9 грудня 2024 року усі 50 із 50 найстаріших людей у світі є жінками – пан Нето обіймає 54 місце.
Однак є багато запитань, на які науці ще потрібно відповісти, щоб повністю зрозуміти процес старіння.
За оцінками ООН, у світі вже живе більше людей віком понад 65 років, ніж дітей до п'яти років.
"Найголовніше питання полягає не в тому, як довго ми можемо прожити, а в тому, як ми можемо відтермінувати вікові зміни й залишатися здоровими довше, ніж зараз", - зазначає Сіоу.
"Тоді, якщо нам пощастить досягти старості, ми зможемо насолоджуватися цими роками, а не страждати", - додає він.
Матеріал підготовлений за участю Жозуе Сейшаса, BBC News Brasil
Автор: Фернандо Дуарте, BBC World Service