Чому у світі дедалі більше людей доживає до 100 років

Останній тиждень листопада не обіцяв для Жоау Марінью Нето нічого незвичного. Колишній фермер чекав свою звичну курячу запіканку на обід у будинку для літніх людей в Апуяресі, маленькому містечку на північному сході Бразилії, де він жив останні 10 років.

Проте несподівано для себе 112-річний Нето потрапив у заголовки газет як найстарший чоловік у світі.

"Я також найкрасивіший", - пожартував він, звертаючись до однієї з медсестер, яка повідомила йому цю новину.

Нето успадкував рекорд Гіннесса після смерті британця Джона Тіннісвуда, який помер 25 листопада, також у віці 112 років.

Найстаршою людиною у світі зараз є японка Томіко Ітоока, яка прожила 116 років. Вона також відносно нова рекордсменка – свій титул вона отримала лише в серпні.

Обоє вони належать до людей, які пережили своє 100-річчя - і їхня кількість зростає по всьому світу.

Близько мільйона столітніх довгожителів до 2030 року

Автор фото,Getty Images Зараз більше людей, ніж будь-коли, досягають тризначного віку

За оцінками відділу народонаселення ООН, у 2024 році у світі проживало близько 588 000 людей у ​​віці не менше 100 років. Очікують, що до кінця цього десятиліття їхня кількість наблизиться до мільйона.

У 1990 році людей у віці понад 100 років було лише 92 000.

Людство пройшло довгий шлях у збільшенні тривалості життя - завдяки прогресу в різних галузях, що забезпечило нам краще лікування, їжу та умови життя порівняно з нашими предками.

Середньостатистична людина, яка народилася в 1960 році, коли ООН почала вести облік даних про очікувану тривалість життя, могла розраховувати прожити близько 52 років.

Через шість десятиліть середня тривалість життя в світі становить понад 73 роки, а за прогнозами ООН до 2050 року вона досягне 77 років.

Якщо коротко, дожити до 100 років – це досі досить рідкісне явище.

Згідно з даними ООН, у 2023 році такі довгожителі становили лише 0,007% населення світу, і вчені попереджають, що шанси досягти тризначного віку для більшості з нас залишаються мінімальними: дослідження Французького національного інституту демографічних досліджень у 2024 році показало, що стільки проживуть менше 2% хлопчиків і менше 5% дівчаток, народжених у 2023 році.

Важливо також відзначити, що більшість людей, які досягають літнього віку, ймовірно, будуть страждати від хронічних захворювань.

"Жити довше - це не синонім жити добре", - каже Джанет Лорд, професорка клітинної біології Бірмінгемського університету у Британії.

Вона пояснює, що в середньому чоловіки протягом останніх 16 років свого життя мають проблеми з різними захворюваннями, від діабету до деменції. Для жінок цей показник становить 19 років.

У чому секрет "супердовгожителів"

Автор фото,Getty Images Француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років, є єдиною офіційно визнаною людиною, яка прожила понад 120 років

Якщо досягти 100 непросто, то прожити довше ще важче.

У США довгострокове дослідження Бостонського університету підрахувало, що лише один із п'яти мільйонів американців досягає віку "супердовгожителя" – доживає принаймні до 110 років.

При цьому кількість американців віком від 100 років зросла з приблизно 50 000 у 2010 році до понад 80 000 у 2020 році, свідчать дані перепису населення США.

Звісно, такі "супердовгожителі" привертають велику увагу вчених, які вивчають старіння людини.

"Вони кидають виклик тому, що відбувається з більшістю людей у ​​літньому віці. І ми ще не зовсім розуміємо, чому", - каже професорка Лорд.

Крім довголіття, супердовгожителі мають для свого віку відносно хороше здоров'я. За словами Алелуї Тейшейри, однієї з медсестер, яка доглядає за паном Нето, окрім дуже поганого зору, він не має інших проблем зі здоров'ям.

"Він не потребує ліків і не має серйозних захворювань. Йому 112!" - сказала вона ВВС.

Ще більше експертів спантеличує те, що деякі люди, які досягли 100-ліття, точно не є взірцями здорового способу життя.

Тоді як пан Нето мав досить здорові звички і не вживав алкоголю (за словами його старшого сина Антоніо), інші супердовгожителі не можуть таким похвалитися.

Француженка Жанна Кальман, яка померла в 1997 році у віці 122 років і офіційно є єдиною людиною, яка прожила понад 120 років, курила і полюбляла шоколад.

Автор фото,Getty Images Вчені досі намагаються зрозуміти, як ми старіємо

Тим часом дослідження 2011 року, опубліковане в журналі Американського геріатричного товариства, яке вивчало понад 400 євреїв США віком понад 95 років, виявило у них велику кількість шкідливих звичок.

Майже 60% досліджуваних були затятими курцями, половина з них протягом більшої частини свого життя страждали від ожиріння і лише 3% були вегетаріанцями. Крім того, багато хто з них не мав навіть помірного фізичного навантаження.

"Наша головна порада людям, які хочуть жити так довго, - не слухати порад щодо способу життя від довгожителів", - каже Річард Фарагер, професор біогеронтології Університету Брайтона у Британії та провідний експерт із вивчення старіння.

"У них є щось виняткове за своєю природою. Бо вони роблять абсолютно протилежне тому, що, як ми знаємо, може допомогти жити довше", - додає він.

Вчені підозрюють, що генетика відіграє величезну роль у цьому довголітті.

Супердовгожителі, здається, здатні захистити себе від "зношування", яке набагато помітніше у молодших від них людей із наближенням старості. Здається, вони також здатні компенсувати навіть нездорові звички, які відправляють більшість із нас у ранню могилу.

Чи можемо ми жити ще довше

Автор фото,Getty Images Деякі люди літнього віку мають напрочуд нездорові звички

Зростання кількості людей, що живуть понад 100 років, також спонукало вчених ставити питання про те, чи не розширяться межі людського довголіття.

Дослідники з Університету Вашингтона, США, стверджують, що надзвичайне довголіття протягом цього сторіччя досягне нових віх - і, можливо, деякі люди будуть запалювати 125 або навіть 130 свічок на своїх іменинних тортах.

"Ми віримо, що до 2100 року хтось поб'є нинішній віковий рекорд, і цілком можливо, що хтось зможе дожити до 126, 128 або навіть 130 років", - каже Майкл Пірс, статистик і співавтор дослідження.

Вони разом із професором Адріаном Рафтері використовували Міжнародну базу даних про довголіття, щоб змоделювати межі довголіття на наступні десятиліття. Дослідники дійшли висновку, що існує майже 100% ймовірність того, що хтось побʼє рекорд Жанни Кальман, і 68% ймовірність того, що хтось святкуватиме свій 127-й день народження.

Вищі шанси на це мають жінки: станом на 9 грудня 2024 року усі 50 із 50 найстаріших людей у ​​світі є жінками – пан Нето обіймає 54 місце.

Однак є багато запитань, на які науці ще потрібно відповісти, щоб повністю зрозуміти процес старіння.

За оцінками ООН, у світі вже живе більше людей віком понад 65 років, ніж дітей до п'яти років.

"Найголовніше питання полягає не в тому, як довго ми можемо прожити, а в тому, як ми можемо відтермінувати вікові зміни й залишатися здоровими довше, ніж зараз", - зазначає Сіоу.

"Тоді, якщо нам пощастить досягти старості, ми зможемо насолоджуватися цими роками, а не страждати", - додає він.

Матеріал підготовлений за участю Жозуе Сейшаса, BBC News Brasil

Автор: Фернандо Дуарте, BBC World Service