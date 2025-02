Голий скандал Б'янки Цензорі та 11 номінацій Бейонсе: у Лос-Анджелесі вручили премію «Греммі»

Лос-Анджелес ще не встиг оговтатись від наймасштабніших пожеж в історії штату, однак провів 67-му церемонію вручення музичної премії "Греммі".

Щорічне свято Академії звукозапису відбулося в комплексі Crypto.com Arena в самому серці Лос-Анджелеса. Однак через пожежі в регіоні церемонія пройшла скромніше, ніж зазвичай. Ведучим вп'яте був південноафриканський комік, актор і телеведучий Тревор Ноа.

У рамках заходу назвали головних зірок музичної сцени 2024 року.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Попспівачка Чаппелл Рон стала володаркою "Греммі" в номінації "Найкращий дебют"

Американський репер Кендрік Ламар отримав чотири "Греммі" в номінаціях "Пісня року", "Запис року", "Найкраща реп-пісня" і "Найкраще музичне відео" за трек Not Like Us.

Премія в категорії "Найкраще сольне попвиконання" дісталася Сабріні Карпентер за трек Espresso.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Сабріна Карпентер під час виступу

Нагороди в номінації "Найкращий дебют" отримала американська співачка Чаппелл Рон (Good Luck, Babe!, Pink Pony Club).

Співачка Леді Гага і виконавець Бруно Марс забрали премію за "Найкраще попвиконання дуетом чи групою" за пісню Die With A Smile.

Крім того, Леді Гага представила свою нову пісню Abracadabra.

На премії відзначилася колумбійська співачка Шакіра - вона забрала статуетку за "Найкращий латиноамериканський попальбом" (Las Mujeres Ya No Lloran).

Серед інших лауреатів "Греммі": легендарні Beatles - через 55 років після розпаду групи.

Now And Then, пісня, зібрана з демо-записів Джона Леннона за допомогою машинного навчання, визнана "найкращим рок-виконанням".

Бейонсе нарешті отримала "Греммі" за "найкращий альбом"

Лідером за кількістю номінацій (11) цього року стала Бейонсе, і тепер їй належить рекордна кількість номінацій за всю кар'єру - 99.

Соул-діва отримала також нагороди за "Альбом року" і "Найкращий кантрі-альбом"

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Бейонсе вперше отримала "Греммі" за найкращий альбом

Судячи з виразу обличчя Бейонсе та її чоловіка, репера Jay-Z у момент оголошення, перемога в цій категорії стала для них повною несподіванкою

Підпис до фото,Бейонсе не очікувала отримати статуетку за найкращий кантрі-альбом

"Вау, я дійсно не очікувала цього", - сказала співачка, отримуючи нагороду з рук Тейлор Свіфт.

Бейонсе також забрала статуетку за спільний трек із Майлі Сайрус - II Most Wanted у номінації "Найкращий кантрі-виступ дуету/групи".

Голий вихід дружини Каньє Веста

Не обійшлося і без скандалів.

Так, "Греммі" відвідала ексцентрична пара: репер Каньє Вест і його дружина Б'янка Цензорі.

Дружина репера, яка прославилася своїми "голими" образами, спочатку з'явилася на червоній доріжці в довгій шубі з темного хутра.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Каньє Вест і Б'янка Цензорі на червоній доріжці

Трохи попозувавши перед камерам, вона повернулася спиною і зняла шубу, опинившись оголеною - на ній була коротка і повністю прозора сукня без спідньої білизни під нею.

Сам же Каньє обрав для себе образ у стилі total black, одягнувши чорний светр, штани, кросівки і сонячні окуляри.

Автор фото,Getty Images Підпис до фото,Так сукня Б'янки Цензорі виглядала зі спини

Деякі ЗМІ писали, що пару виставили з церемонії після того, як Б'янка продемонструвала публіці свою голу сукню, але, за даними BBC, вони пішли за власним бажанням.

Надто відверті вбрання дружини репера неодноразово ставала приводом для дискусій ЗМІ. Однак, цей вихід Б'янки, ймовірно, став найвідвертішим за весь час її появи перед публікою.