Які навушники для спорту вибрати у 2025 році: 15 моделей з комфортною посадкою, надійним кріпленням та захистом

Незалежно від того, чи займаєтеся ви бігом, силовими тренуваннями, йогою або плаванням, навушники допоможуть зосередитися, підтримувати мотивацію та залишатися в ритмі. На ринку доступно безліч варіантів із різним дизайном і функціями. Розглянемо найкращі моделі з різних категорій, які ідеально підходять для спорту.

TWS-навушники

Варіанти для тих, хто цінує свободу рухів. Такі навушники не мають жодних дротів і забезпечують високий комфорт, особливо під час бігу або тренувань у залі. Багато моделей оснащені функцією активного шумозаглушення, щоб краще зосередитися на тренуванні.

Anker Soundcore P20i

Вологозахист: IPX5.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.3.

Автономність: до 10 годин (до 30 годин із кейсом).

Ідеальне поєднання доступної ціни та вражаючих можливостей. Soundcore P20i вирізняються невеликою вагою, комфортною посадкою і компактним розміром, що робить їх зручними для активних тренувань. Час роботи можна продовжити заряджанням у кейсі — 10 хвилин підзарядки забезпечують ще 2 години роботи. Сам кейс також компактний і має зручну петлю для перенесення.

Sony WF-C700N

Вологозахист: IPX4.

Шумозаглушення: є.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.2.

Автономність: до 7,5 години з шумозаглушенням, до 10 годин без (до 15 або 20 годин із кейсом).

Найбільш доступні TWS-навушники Sony з активним шумозаглушенням і якісним звуком. Sony WF-C700N — чудовий вибір для тренувань у залі або пробіжок у гучних місцях. Ергономічний дизайн забезпечує комфорт навіть при тривалому використанні, а вологозахист захищає від поту та дощу. Серед особливостей моделі — адаптивне шумозаглушення, просте кнопкове керування та підтримка одночасного підключення до двох пристроїв.

Huawei FreeBuds Pro 4

Вологозахист: IP54.

Шумозаглушення: є.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC, LDAC, L2HC.

Версія Bluetooth: 5.2.

Автономність: до 5 годин із шумозаглушенням, до 7 годин без (до 23 і 33 годин із кейсом відповідно).

Флагманські TWS-навушники від Huawei з адаптивним шумозаглушенням і еквалайзером, що підлаштовується під оточення, забезпечуючи повне занурення в музику. Продумана форма та м’які трьохшарові амбушури з ефектом пам’яті дають комфортну посадку, а вдосконалені динаміки з подвійними випромінювачами та підтримка кодеків LDAC і L2HC створюють глибокий, кристально чистий звук.

Окрім цього, FreeBuds Pro 4 дозволяють керувати дзвінками нахилом голови, що буде корисним під час тренувань, а також можуть працювати з двома пристроями одночасно.

Apple AirPods Pro 2

Вологозахист: IP54.

Шумозаглушення: є.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.3.

Автономність: до 6 годин (до 30 годин із кейсом).

Еталон спортивних навушників для користувачів пристроїв Apple, що пропонують покращене адаптивне шумозаглушення для концентрації та систему об’ємного звуку, яка по-новому розкриває музику. Автоматично налаштований режим прозорості дозволяє чути важливі зовнішні звуки, що особливо корисно для пробіжок у місті. Завдяки зручному дизайну та додатковим розмірам амбушур можна не перейматися комфортом і надійністю посадки, а вологозахист за стандартом IPX4 робить їх придатними для будь-яких тренувань.

Bose QuietComfort Ultra Earbuds

Вологозахист: IPX4.

Шумозаглушення: є.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.3.

Автономність: до 6 годин (до 24 годин із кейсом).

Топові TWS-навушники від Bose з імерсивним аудіо та потужним адаптивним шумозаглушенням, яке блокує навіть дратівливі звуки, створюючи ідеальні умови для тренувань у будь-якому місці. Захист від поту та бризок, а також комплект із трьох пар амбушур та трьох пар силіконових обідків для кращої фіксації роблять ці навушники універсальним вибором для різних спортивних активностей.

Навушники з вушним кріпленням

Чудовий вибір для тих, кому важлива надійна посадка і комфорт при тривалому використанні. Такі моделі забезпечують надійну фіксацію завдяки "вушкам" або заушним гачкам. Ідеальний варіант для бігу, стрибків, силових вправ та інших інтенсивних тренувань. Часто пристрої мають захист від поту та дощу, що робить їх довговічними в спортивних умовах.

Beats Fit Pro

Вологозахист: IPX4.

Шумозаглушення: є.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.0.

Автономність: до 6 годин (до 24 годин із кейсом).

Beats Fit Pro – це спортивні навушники, що поєднують у собі яскравий стиль, потужне звучання та надійну фіксацію. Їх унікальні кріплення-крильця забезпечують зручну та стабільну посадку навіть під час інтенсивних тренувань. Адаптивне шумозаглушення з режимом прозорості дозволяє вибрати, на чому зосередитися – на музиці чи навколишньому середовищі.

Завдяки чипу H1, як в AirPods, модель миттєво підключається до пристроїв Apple, підтримує взаємодію з Siri та просторове аудіо з відстеженням положення голови. Водночас навушники мають функціональний додаток для Android і повністю сумісні з цією ОС.

Anker Soundcore AeroFit Pro

Вологозахист: IPX5.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC, LDAC.

Версія Bluetooth: 5.3.

Автономність: до 14 годин (до 46 годин із кейсом).

Спеціалізовані навушники для спорту з продуманим дизайном та вражаючими характеристиками. Anker Soundcore AeroFit Pro мають гнучкі заушні кріплення та знімний шийний обідок, що забезпечує комфорт і надзвичайну надійність посадки навіть під час високоінтенсивних тренувань. Збільшені 16-міліметрові драйвери дають глибокий бас і високу деталізацію, також підтримують технологію об'ємного звуку та кодек LDAC.

Завдяки відкритій конструкції навушники дозволяють залишатися в курсі того, що відбувається навколо. Модель має вологозахист і стійкість до поту, що робить її чудовим супутником у досягненні будь-яких спортивних цілей.

Anker Soundcore AeroFit Pro

Вологозахист: IPX5.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC, LDAC.

Версія Bluetooth: 5.3.

Автономність: до 14 годин (до 46 годин із кейсом).

Спеціалізовані навушники для спорту, з продуманим дизайном і вражаючими характеристиками. Anker Soundcore AeroFit Pro мають гнучкі заушні кріплення та знімний шийний обідок, що забезпечує комфорт і надзвичайну надійність посадки навіть під час високоінтенсивних тренувань. Збільшені 16-міліметрові драйвери дають глибокий бас і високу деталізацію, також підтримують технологію об'ємного звуку та кодек LDAC.

Завдяки відкритій конструкції навушники дозволяють залишатися в курсі того, що відбувається навколо. Модель має вологозахист і стійкість до поту, що робить її чудовим супутником у досягненні будь-яких спортивних цілей.

JBL Endurance Peak 3

Вологозахист: IP68.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.2.

Автономність: до 10 годин (до 40 годин із кейсом).

Максимально захищені навушники, створені для тих, кому важлива виняткова надійність і довговічність у будь-яких умовах. Заушні кріплення Endurance Peak 3 гарантують безпечну фіксацію навіть під час найактивніших тренувань і екстремальних навантажень. Любителі басів оцінять технологію JBL Pure Bass із чудовими низами і деталізацією, які роблять музику ще більш мотивуючою.

Захист стандарту IP68 дозволяє не турбуватися про вплив поту, дощу і пилу. Завдяки вражаючій автономності навушники чудово підходять для тривалих тренувань і походів.

Nothing Ear (Open)

Вологозахист: IP54.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.3.

Автономність: до 8 годин (до 30 годин із кейсом).

Інноваційні навушники, що поєднують незвичайний дизайн і сучасний мінімалізм. Nothing Ear (Open) забезпечують комфортну посадку без ізоляції вушного каналу і підійдуть тим, хто хоче чути, що відбувається навколо під час пробіжки чи тренування. Ергономічна форма та ультралегка конструкція роблять їх майже непомітними, а тонкий кейс займає мінімум місця. Надійний захист від пилу та вологи та тривалий час автономної роботи роблять цю модель чудовим вибором як для щоденної активності, так і для серйозних тренувань.

JBL Endurance Run 2

Вологозахист: IPX5.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.0.

Автономність: до 10 годин.

Легкі та зручні навушники, які стануть чудовим вибором для активного способу життя. Завдяки м'яким амбушурам вони забезпечують комфортну посадку, а вбудовані магніти дозволяють носити їх на шиї, коли вони не використовуються. Потужний звук JBL Pure Bass зробить тренування ще більш мотивуючими, а місткий акумулятор дозволить довго не думати про зарядку.

Навушники можна носити як звичайним способом, так і за вухом для більш надійної фіксації. Вони мають зручний пульт керування та захищені від поту і бризок, що робить їх ідеальним супутником для тренувань у будь-яких умовах.

OnePlus Bullets Wireless Z2

Вологозахист: IP55.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC.

Версія Bluetooth: 5.0.

Автономність: до 30 годин.

Зручні навушники з шийним обідком, які поєднують надійність, просте керування та чудовий звук. Потужні 12,4-міліметрові динаміки забезпечують глибокі баси та збалансоване звучання для тренувань і повсякденного використання. Стандарт захисту дозволяє не перейматися впливом поту, вологи та пилу – чудовий вибір для будь-яких активностей. Вражаюча автономність доповнена можливістю швидкої зарядки: всього 10 хвилин забезпечують до 20 годин роботи.

Huawei FreeLace Pro 2

Вологозахист: IPX.

Шумозаглушення: є.

Підтримувані кодеки: AAC, SBC, LDAC, L2HC.

Версія Bluetooth: 5.3.

Автономність: до 25 годин.

Сучасні навушники з шийним обідком, що пропонують преміальний досвід використання та звук. Huawei FreeLace Pro 2 оснащені великими 14-міліметровими динаміками, які забезпечують потужні баси та деталізоване звучання, а також удосконаленою системою активного шумозаглушення для ефективного блокування зовнішніх шумів.

Одна з особливостей моделі – магнітне з'єднання навушників, що не тільки зручно для носіння на шиї, а й автоматично вимикає їх для економії заряду. Вологозахист та тривалий час автономної роботи роблять їх ідеальним вибором для тренувань, прогулянок та тривалого використання.

Навушники з кістковою провідністю

Такі навушники підійдуть тим, хто цінує безпеку та усвідомлений підхід до спорту. Вони передають звукові хвилі через вилиці прямо у внутрішнє вухо, залишаючи слухові проходи відкритими для сприйняття навколишніх звуків. Це робить їх незамінними для бігу, велоспорту та інших занять на відкритому повітрі, де важливо чути, що відбувається навколо.

Haylou BC01

Вологозахист: IP67.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: SBC, aptX.

Версія Bluetooth: 5.2.

Автономність: до 8 годин.

Одна з найкращих моделей навушників із кістковою провідністю за співвідношенням ціна-якість. Вони стануть чудовим варіантом для тих, хто хоче мати свободу рухів і контроль над навколишнім середовищем. Як і всі моделі цього типу, Haylou BC01 створені для безпечних та комфортних тренувань, адже залишають вуха відкритими. Легкий та міцний корпус із високим рівнем захисту витримує контакт із потом, бризками та пилом, а надійна посадка гарантує комфорт навіть під час тривалого використання.

З автономністю до 8 годин можна тренуватися без зайвих перерв, а подвійні мікрофони з шумозаглушенням дозволять відповідати на дзвінки в будь-який момент.

Shokz OpenRun Pro 2

Вологозахист: IP55.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: SBC.

Версія Bluetooth: 5.3.

Автономність: до 12 годин.

Флагманська модель з кістковою провідністю для спортсменів, які не йдуть на компроміси. Подвійні драйвери та технологія DualPitch забезпечують OpenRun Pro 2 глибокі низькі та чіткі високі частоти, роблячи звучання максимально насиченим для цього формату. Легкий каркас із титанових сплавів і зручна посадка дозволять забути про навушники навіть під час складних тренувань.

З вологозахистом IP55 пристрій готовий до будь-яких погодних умов, а 12 годин автономної роботи буде достатньо навіть для спортсменів, які тренуються дуже багато. Крім того, модель підходить для активного ритму життя: зарядка протягом усього 5 хвилин додає 1,5 години роботи.

Shokz Openswim Pro S710

Вологозахист: IP68.

Шумозаглушення: немає.

Підтримувані кодеки: SBC.

Версія Bluetooth: 5.4.

Автономність: до 9 годин.

Екстремально витривалі навушники з кістковою провідністю, які підходять не лише для звичайних тренувань, а й для плавання у відкритій воді та занять у басейні. Openswim Pro S710 мають повністю водонепроникну конструкцію та дозволяють занурюватися на глибину до 2 метрів протягом 2 годин. А щоб музика не переривалася через те, що Bluetooth не працює у воді, в них передбачено 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Нове покоління драйверів гарантує збалансоване звучання навіть у воді, а легкий титановий обідок забезпечує надійну фіксацію під час активних рухів. Вражаюча автономність робить ці навушники чудовим вибором для плавців і всіх, хто поєднує водні види спорту з іншими тренуваннями.



Автор: Артем Козоріз, Лайфхакер