Що таке реінкарнація і як обиратимуть наступного Далай-ламу

Далай-лама оголосив, що його наступник народиться за межами Китаю, попри наполягання Пекіна, що наступну реінкарнацію слід знайти всередині країни.

"Оскільки метою реінкарнації є продовження роботи попередника, новий Далай-лама народиться у вільному світі", - пише видатний лідер тибетського буддизму у своїй останній книзі.

Однак Далай-лама є не лише духовною фігурою, а й політичною, і китайський уряд наполягає на тому, що він має схвалювати всі реінкарнації старших буддійських лам (вчителів), зокрема й Далай-ламу.

Тож як працює реінкарнація в тибетському буддизмі, і як будуть обирати наступного Далай-ламу – п'ятнадцятого, який обійме цю роль?

Хто такий Далай-лама

Далай-лама є духовним лідером Тибету, найвідомішим обличчям тибетського буддизму та проявом святого покровителя Тибету, відомого як Авалокітешвара або Ченрезіг.

Автор фото,Getty Images Далай-лама є відомим у всьому світі громадським діячем і лауреатом Нобелівської премії миру

Почесне звання означає "океан мудрості". Цю роль через реінкарнацію виконували різні люди протягом століть.

Буддисти вірять, що коли хтось помирає, він відродиться знову. Те, ким вони відроджуються, залежить від їхніх дій у попередньому житті (це камма або карма – важливе поняття в буддизмі, індуїзмі та сикхізмі). Тибетці вірять, що ті, хто досяг найвищого духовного стану, як Далай-лама, можуть вирішувати, коли і де вони будуть перевтілюватися.

Нинішній Далай-лама Тенцзін Г'яцо народився 6 липня 1935 року в бідній сім'ї фермерів у північно-східному Тибеті. Коли йому було лише два роки, його визнали реінкарнацією 13-го Далай-лами Тубтена Г'яцо.

"Тибетці вірять, що одна й та сама душа Далай-лами відроджується знову і знову. Ми віримо, що нинішній Далай-лама є реінкарнацією 13-го Далай-лами", - каже д-р Туптен Джинпа.

Автор фото,Christopher Michel Тибетці вірять, що одна й та сама душа Далай-лами відроджується знову і знову, каже доктор Туптен Джинпа

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Доктор Джинпа - колишній монах, який отримав найвищу теологічну кваліфікацію в тибетському буддизмі. З 1985 року він є офіційним перекладачем Далай-лами.

Він каже, що попри те, що згідно з традицією всі Далай-лами є уособленнями однієї людини, нинішній лідер не сприймає це буквально.

"Я чув, як Його Святість кілька разів казав, що він не вірить, що всі 14 є однією людиною, - розповів доктор Джинпа BBC. - Але кожен у цьому родоводі матиме особливий зв'язок із родоводом Далай-лам".

Сам буддизм виник ще до християнства, але інститут Далай-лами з'явився пізніше.

"Хоча Першого Далай-ламу (ретроспективно) визнали в особі Гедундрупа, який народився в 1391 році, ідея про реінкарнацію буддистського вчителя, який успадкував власність і учнів свого попередника, є давнішою за це, принаймні на триста років", - говорить професор Мартін А. Міллс, директор Шотландського центру гімалайських досліджень Університету Абердіна.

"Зараз існує багато сотень таких ліній реінкарнацій лам, з яких Далай-лама просто найвідоміший", - додає Міллс.

Як обирають Далай-ламу

"Процес вибору Далай-лами дуже суворий і складний", - пояснює доктор Джинпа, лише через кілька годин після зустрічі з Далай-ламою в Дхарамсалі на півночі Індії.

Автор фото,Peter Ruprecht Туптен Джинпа був офіційним перекладачем Далай-лами протягом майже чотирьох десятиліть

"Далай-лами походять з різних сімей, і ніхто з них ніколи не був близьким родичем", - додає він.

На ідентифікацію особистості можуть знадобитися роки - чотири у випадку 14-го перевтілення.

Високопосадові ченці починають пошуки хлопчика, який народився приблизно в той самий час, коли помер попередній Далай-лама, керуючись у своїх пошуках низкою потенційних підказок.

Один із ченців може отримати підказки щодо особистості хлопчика уві сні, а напрямок диму з поховального вогнища попереднього Далай-лами вважають вказівкою на місце, де може статися реінкарнація. Також у центральному Тибеті є священне озеро, яке може дати підказки для пошуку.

Дім і село Тенцзіна Г'яцо визначили завдяки видінню з цього озера.

Після того, як встановлюють місце перебування хлопчика, дитині дають багато різних предметів. Якщо хлопчик успішно визначає, які з них належали попередньому Далай-ламі, це вважають гарним свідченням реінкарнації.

Після того, як лами вищого рівня будуть задоволені, хлопчика обирають та проводять йому багаторічну релігійну підготовку та теологічне навчання.

Деякі попередні вибори викликали суперечки та скептицизм у Тибеті та за його межами.

"Реінкарнацію першого Далай-лами спочатку не визнало чернече керівництво в його власному монастирі в Ташілхунпо більше п'ятисот років тому. П'ятий Далай-лама (за його власним визнанням у своїх щоденниках) не пройшов тести, які є частиною процесу визнання", - розповідає професор Міллс.

Лише два Далай-лами народилися за межами Тибету: один у Монголії, а інший у Таванзі на північному сході Індії.

Нинішній Далай-лама пообіцяв надати більше ясності щодо свого наступного народження, коли йому виповниться 90 років у липні.

Китайський контроль

Автор фото,Getty Images Китайська влада обрала власного Панчен-ламу, тим часом хлопчик, якого обрав на цю роль Далай-лама, зник безвісти

Китай вважає Далай-ламу політичним вигнанцем, який займається сепаратистською діяльністю проти Китаю під прикриттям релігії. У 2007 році він постановив, що новий Далай-лама - "реінкарнований живий Будда", як вони його називають - повинен виконати "процедури подання заявки та затвердження".

У 1950 році Китай направив тисячі військових, щоб зміцнити свої претензії на Тибет, і після невдалого антикитайського повстання Далай-лама втік у 1959 році та створив уряд у вигнанні в Індії.

Жодна країна не заперечує суверенітет Китаю над Тибетом, але протягом десятиліть Далай-лама став символом опору правлінню з Пекіна, і професор Міллс вважає, що його значення як визнаного лідера тибетців у період вигнання зросло.

Попри те, що він не виконує жодної офіційної ролі лідера тибетського буддизму (відмовившись від керівництва урядом у вигнанні в 2011 році), Далай-лама продовжує лобіювати Тибет.

Останнє рішення Далай-лами про реінкарнацію за межами Тибету розглядають як відповідь на умови на контрольованій Китаєм території.

Другою за значущістю фігурою тибетського буддизму є Панчен-лама, який зазвичай відіграє ключову роль у виборі наступного Далай-лами.

У 1995 році Далай-лама обрав хлопчика Панчен-ламою, але Китай відхилив цей вибір і призначив власного кандидата. Хлопчик, якого обрав Далай-лама, зник, і його місце перебування досі невідоме.

Автор фото,Getty Images Обраний Китаєм Панчен-лама, Г'ялцен Норбу, бере участь у конференції в Пекіні у 2018 році

Цілком ймовірно, що китайський уряд у майбутньому оголосить свого власного Далай-ламу, але чи підуть за ним тибетці?

"Люди будуть ввічливими, тому що вони не хочуть втратити життя, але вони не визнають Далай-ламу, призначеного китайським урядом", - каже доктор Джинпа.

"Китай може фізично контролювати людей, але не може завоювати серця й уми тибетців", - додає він.

Автор: Свамінатан Натараджан, BBC World Service