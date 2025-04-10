Чим зараз займається Меган Маркл: бізнес, стиль життя і власне варення?

Через п'ять років після Мегзиту (відмови принца Гаррі, герцога Сассекського, та його дружини Меган, герцогині Сассекської, від виконання обов'язків британської королівської родини - Ред.), коли Меган почала створювати імперію свого нового способу життя, вона все ще викликає інтерес у багатьох, але водночас втрачає популярність. Напередодні виходу нового подкасту Меган експерти намагалися з'ясувати, чи здатна вона завоювати серця людей?

"Проблема в тому, що люди значно більше зацікавлені в плітках про королівську родину, ніж у тому, щоб навчитися робити варення", - графиня Сендвічська намагається розібратися з суттю дилеми ребрендингу герцогині Сассекської.

Як американка, що вийшла заміж за британського аристократа ще у 2004 році, графиня не з чуток знає про труднощі ковзання між двома культурами.

Коли я вперше запитала про це - задовго до "Мегзиту" - вона була впевнена, що Меган завоює націю. "Адже вам подобається наш американський оптимізм і наша позиція "іди, бери", чи не так?", - відповіла вона мені.

Через сім років графиня все ще зберігає оптимізм щодо Меган. "Як американка, я дивлюся на неї і думаю, що вона завзята. Використовує всі можливості як сходинки, щоб дістатися, куди хоче".

Але з такою думкою погоджуються не всі. На початку 2025 року у Великій Британії рейтинг популярності Меган становив лише 19% (згідно з опитуванням YouGov). Роком раніше він був 26%. (У США Меган сприймають краще: у січні 2025 року її рейтинг становив 43%.)

Нещодавній серіал на Netflix про спосіб життя "З любов'ю, Меган", де вона перевикористовує букети з супермаркету та ароматизує фланель лавандовою водою, також сприйняли не дуже тепло.

Автор фото,Netflix Друга серія "З любов'ю, Меган" вийде цієї осені

Хоча за кількістю переглядів у всьому світі серіал зайняв десяте місце на Netflix протягом першого тижня, рейтинг глядачів на вебсайті оцінок фільмів і телебачення Rotten Tomatoes становив лише 33% (на основі понад 2500 голосів).

Після цього Меган запустила свій новий бренд As Ever, де були зокрема пелюстки їстівних квітів за 11 фунтів стерлінгів (приблизно 570 гривень) і баночки меду з диких квітів за 21,5 фунта (приблизно 1150 гривень).

Увесь товар розпродали впродовж дня, але в деяких колах критикували саму ідею - мовляв, ціни зависокі, а Меган не мала чіткого погляду на власний бренд.

Зараз виходить її новий подкаст Confessions of a Female Founder ("Зізнання жінки-засновниці").

В Instagram Меган написала: "Я відверто розмовляла з дивовижними жінками, які перетворили мрії на реальність".

Як сприймуть цей подкаст глядачі - наразі невідомо.

Автор фото,Netflix Принц Гаррі ненадовго з'явився в лайфстайл-програмі Меган

Для Меган епоха розбудови бренду, популяризаторки нового способу життя та бізнеследі триває. Що в такому разі їй дійсно зможе знадобитися, аби збільшити свою популярність і завоювати серця байдужих, а то й критиків?

І чи може статися так, що незалежно від того, наскільки успішною вона зрештою стане, або наскільки передовим буде її наступний проєкт, ширше поле діяльності завадить можливості ширшого впливу - і якщо це справді так, то як цього уникнути?

П'ять років по тому: затяжний вплив Мегзиту

Минуло п'ять років відтоді, як герцог і герцогиня Сассекські покинули Вестмінстерське абатство після щорічної служби на День співдружності та відмовилися від королівських обов'язків.

За прощальною подією для пари у Великій Британії спостерігали з напруженням. Каменем спотикання стало те, як королівська партія має потрапити в абатство.

Надрукований наказ не включав принца Гаррі та Меган в офіційне королівське прибуття. Планувалося, що вони займуть свої місця раніше, а Єлизавета II очолить невелику процесію старших членів королівської сім'ї до абатства трохи згодом.

Однак це рішення засмутило пару, стверджують ті, хто планував церемонію.

Автор фото,Getty Images З моменту Мегзиту минуло п'ять років

Щоб розрядити ситуацію, зрештою вирішили, що принц Уельський і Кетрін, принцеса Уельська (тоді герцог і герцогиня Кембриджські) також не будуть йти позаду королеви. Натомість, як і принц Гаррі та Меган, вони займуть свої місця раніше.

Люди, що були на церемонії того дня, описали ситуацію як "дуже незручну".

Ця напруга задала тон на роки вперед. І хоча після 9 березня 2020 року Меган лише двічі відвідала Британію, а її життя міцно вкоренилося в рідному штаті Каліфорнія, на думку деяких експертів, ця подія досі має вплив.

За словами Евана Нірмана, американського гуру зі зв'язків з громадськістю: "Що б Меган не робила, аби дистанціюватися, ситуація все одно повертається до Букінгемського палацу та стосунків з королівською родиною".

Автор фото,Getty Images Інтерв'ю Меган з Опрою Вінфрі у 2021 році

Марк Борковскі, засновник британського комунікаційного агентства Borkowski, також вважає - що б Меган не зробила далі, на це завжди дивитимуться крізь "королівську лінзу".

"Навіть коли Меган запускає бренд варення або Гаррі говорить про психічне здоров'я, висвітлення цих подій все одно крутиться довкола того самого питання: вони зазнали успіху чи поразки у своєму посткоролівському житті?"

Деякі речі, які пара зробила після того, як залишила Британію, викликали питання. Зокрема, неоднозначне інтерв'ю з американською ведучою і письменницею Опрою Вінфрі у 2021 році та публікація мемуарів принца Гаррі у видавництві Spare у 2023 році.

Джерело BBC, яке працювало з парою, назвало такі вчинки "хоробрими та ідіотськими".

Оскільки ця сторінка життя позаду, в розмові Меган зосередилася на нових джерелах доходу, які не передбачають згадок про королівську родину. Але, як каже Нірман, засновник Red Banyan Public Relations у США: "Вона намагається засвітитися сама по собі, але її популярність і слава нерозривно пов'язана з королівською сім'єю".

Більшість відгуків про Меган, позитивних чи негативних, "стосується ​​її шлюбу з принцом Гаррі та зв'язків з королівською родиною", стверджує Джеймс Кроуфорд, директор PR-агентства One. "Це визначає те, як сприймають усе, що вона робить".

"Безпомилковий інстинкт помилятися"

І хоча популярність Меган у суспільстві може не бути захмарною, це не обов'язково означає поразку в бізнесі.

Деякі критики, однак, вважають інакше. Тіна Браун, колишня редакторка американського журналу про попкультуру і моду Vanity Fair, висловилася про Меган жорстко, написавши, що вона має "безпомилковий інстинкт помилятися".

Про серіал Netflix, який вийшов 4 березня, вона додала: "Меган випустила шоу про фальшиву досконалість саме тоді, коли дух часу різко обернувся проти цього".

Автор фото,Netflix Деяким глядачам не сподобалося, що серіал Netflix знімали не на власній кухні Меган

"Багато глянцю, мало людського виміру", — сказав британський Vogue. А The Telegraph назвав серіал "вправою з нарцисизму".

Королівська письменниця Саллі Бедделл Сміт, вважає, що помилковим був сам підхід. "Мене дивує, чому б не перезапустити The Tig", — каже вона, маючи на увазі вебсайт про стиль життя, який колись вела Меган.

"У нього був свій бренд, який було легко впізнати. Вона зробила це добре. Це було швидко, у нього була причина існувати. Це могло дійсно створити перевагу. Чому б не зробити це знову?"

Негативні коментарі не здивували принца Гаррі та Меган, розповідають люди, які працюють з парою. За словами близького кола, вони були готові до критики.

Позитивні відгуки теж були, особливо за межами Британії. "Міжнародна преса високо оцінила теплий, приємний тон і візуальний ефект шоу, вбачаючи в ньому природне повернення до королівського стилю життя і коріння Меган", — зазначає Кроуфорд.

"Її бренд добре сприйняли у деяких колах за його позицію та естетику".

Переваги ефекту марміту

Рейтинги серіалу Меган були далекі від катастрофи і за перший тиждень мали 2,6 мільйона переглядів. Звісно, це не порівняти з успіхом від запуску науково-фантастичної драми Halo: Season One, яка за той же період набрала 4,2 мільйона переглядів. Утім, експерти зазначають, що такі порівняння, можливо, несправедливі.

"Я б ніколи не передбачив, що він буде прямо на вершині рейтингів", — стверджує Адам Міллер, телередактор Metro, найтиражнішої безплатної газети Сполученого Королівства. "Лайфстайл-шоу ніколи не буде найкращим у порівнянні з драмою чи трилером... Якщо говорити про Netflix, то отримали те, чого очікували".

Ба більше, фільмом "З любов'ю" Меган ніколи не збиралася змінювати думку тих, хто вже з певних причин налаштований проти неї – навряд чи їхню думку вплине і її новий подкаст.

Автор фото,Getty Images На думку Кеті Ніколл, найбільший потенціал для Меган - у програмах про спосіб життя

Шанувальникам Меган, ймовірно, сподобається ця програма.

Тих, хто не любить Меган, серіал, найімовірніше роздратує.

Це так званий ефект марміта – популярної у Великій Британії пасти з екстрактами дріжджів, від якої одні фанатіють, а інші – плюються.

Така репутація, на думку експертів, не є чимось поганим.

"У сучасному поляризованому медіаландшафті розбіжності не завжди є недоліком", — стверджує піар-гуру пан Кроуфорд.

Глибше питання в тому, як на це реагувати. Останнім часом реакція Меган була досить прямою. На публікацію авторки подкасту Аманди Гірш фотографії трейлера серіалу Netflix із підписом: "Друзі, мені страшно за Меган", герцогиня нібито відповіла рукописною запискою.

"Люба Амандо, я чула, що тобі страшно, – йдеться у записці. – Не треба боятися. Це весела частина — насолодімося нею".

Автор фото,Getty Images У сучасному медіаландшафті полярне сприйняття не завжди є недоліком для бренду, стверджує експерт

Так само з гумором Меган відреагувала на чутки про можливу ворожнечу з актрисою та засновницею журналу Goop Гвінет Пелтроу.

У відео в Instagram Пелтроу зауважила: "Я дійсно цього не розумію". Тоді вона повернула голову, щоб запитати когось за кадром: "А ти розумієш це?" Поруч з актрисою сиділа Меган, яка безтурботно знизала плечима, поїдаючи шматок пирога.

Це був маркетинговий тріумф – ознака того, що Меган звертає увагу на все, але знає, що їй насправді потрібно. Такий свіжий підхід – це і є бізнесвумен Меган.

Вдома з Сассекськими

Поза бізнесом життя пари в Каліфорнії здебільшого приватне.

Їхній будинок, що вартує мільйони, у Монтесіто, приблизно за дві години їзди вздовж узбережжя від Лос-Анджелеса, усамітнений і добре охороняється. Пара має тісне коло друзів, серед яких зірка тенісу Серена Вільямс, а також актриса Ебігейл Спенсер.

Меган розповідала про зв'язки з батьками друзів своїх дітей, згадуючи нічні прогулянки, уроки пілатесу та спільні дитячі вечірки.

Якщо подружжя виходить на вечерю в місті, їм ніхто не докучає. Шеф-кухар Вікрам Вій має ресторан у Ванкувері, де, за його словами, пара обідала кілька разів. "Усі знали, що вони там, але їх ніхто не турбував", — розповідає Вій.

Автор фото,Getty Images У Меган є коло близьких друзів, включаючи Серену Вільямс

"Вони обоє були в курсі і з такою повагою ставилися до кожної людини, яка з ними контактувала, — додає він. — Вони знайшли час, щоб привітатися з нами і заплатили за себе та свою охорону, що, на мою думку, було дуже шанобливим".

Проте за кожною позитивною історією приходить негативна – із суперечливими заявами про менш позитивний досвід тих, хто працював із парою та знав її.

"Атмосфера навколо Гаррі та Меган така гаряча", — каже редакторка Vanity Fair Анна Піл, яка витратила місяці на роботу над матеріалом про пару.

Нещодавня дискусія довкола Sentebale, благодійної організації, яку принц Гаррі заснував на честь своєї покійної матері, переросла в запеклу суперечку, яку тепер розслідуватиме Комісія з питань благодійності.

Інсайдери й ті, хто працював у Sentebale, рішуче захищали принца Гаррі та Меган і критикували звинувачення.

Історія здебільшого про принца Гаррі та його благодійну діяльність, але в ній також згадують Меган. Це свідчить, що вона все ще не може відокремити себе та свій бренд від інтересу до королівської родини.

"Додаток для дружини"?

Питання, куди Меган і принц Гаррі рухатимуться далі, залишається предметом дебатів.

"Вони далі пробують щось нове, — стверджує Піл. — Гаррі та Меган мають найкращі наміри, але наміри не завжди означають вплив".

Натомість Німар вважає, що найкращий спосіб розв'язувати цю проблему — відкинути минуле та продовжувати робити те, що вони вже роблять.

Однак подальші дії подружжя потребують ретельного обмірковування. Для королівської письменниці Саллі Беделл Сміт річ не лише в тому, що робитиме Меган далі, а в тому, яку роль матиме принц Гаррі у цьому всьому: "Чи вони житимуть скромніше? Чи Гаррі займеться допомогою ветеранам, але зробить все тихіше і на іншому рівні?"

Після паузи вона додає: "Тепер він додаток для дружини".

Автор фото,Getty Images Поза бізнесом життя принца Гаррі та Меган здебільшого приватне

І все ж багато королівських спостерігачів налаштовані оптимістично. Вони вважають, що попри останні негативні відгуки, подружжя буде успішним на своєму шляху.

"Ніколи не пізно змінити ситуацію", — каже Кеті Ніколл, журналістка та авторка The New Royals.

"Але є відчуття, що цим двом потрібно прислухатися до своїх радників, зосередитися на наступних п'яти роках і справді мати конкретний план... Голлівуд — місто, яке важко зламати, і вони довели, що лише королівських титулів недостатньо, щоб гарантувати успіх".

Як цей успіх міг би виглядати — ще складніше питання. Хтось обговорює повернення Меган до акторства. Втім, багато хто вважає це нереалістичним, бо вона вже не та людина, вона еволюціонувала. Поки що ця еволюція означає бізнес і створення контенту про стиль життя.

Утім, на думку Кеті Ніколл, потенціал зараз — за межами програм про стиль життя та угод із ЗМІ.

"Хоча їм потрібно досягти комерційного успіху, я вважаю, що їхній успіх значною мірою залежить від благодійності, від справжнього розвитку їхнього фонду Archewell та використання глобальної уваги для доброчинства".

"У цьому вони дійсно мають вплив і виділяються".

Автор: Даніела Релф, Старша королівська кореспондентка BBC