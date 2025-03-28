Чому українці у Британії можуть лишитись без роботи і житла

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Деякі українські біженці у Великій Британії втрачають роботу й житло через візову невизначеність.

Спочатку вони отримали право жити й працювати протягом трьох років. Нещодавно британський уряд дозволив їм продовжити перебування на 18 місяців. Для цього потрібно подати заявку в останні 28 днів дії первинної візи.

Однак деякі українці розповіли BBC, що роботодавці неохоче беруть їх на роботу, а орендодавці не здають житло, бо термін старої візи спливає, а нову ще не надали.

Одне з опитувань, проведене серед 1 133 українців, виявило, що через візові проблеми 41% не змогли знайти роботу, а 26% мали труднощі з продовженням оренди житла.

Інше опитування, проведене командою Бірмінгемського університету, виявило, що трудовий контракт не подовжили 22% респондентів.

24% не змогли підписати новий договір оренди житла.

Загалом у Великій Британії перебуває близько 300 тис. українських біженців, що втекли від війни. Вони отримали візи через різні програми, зокрема сімейну та Homes for Ukraine. Остання дозволяла українцям перебувати в країні за підтримки спонсорів і надавала трирічні візи.

З 4 лютого 2025 року відкрилася можливість подати заявку на продовження дозволу на проживання в країні ще на 18 місяців.

Розгляд заяви може тривати до восьми тижнів. Влада запевняє, що на цей час українці не втрачають свої права на проживання і роботу.

Однак на практиці через невизначеність міграційного статусу деякі українці мають проблеми з роботою та орендою житла, кажуть благодійні організації.

Одна з них - Міла, яка разом з 14-річною донькою живе в місті Атерстоун, графство Ворикшир.

Родина має виїхати з квартири до 25 квітня, оскільки орендодавець її продає.

Вони планували переїхати ближче до роботи Міли, але їй відмовили в оренді, оскільки термін її візи спливає 12 квітня.

Жінка подалася на візове подовження й очікує на відповідь.

Вона зверталась до різних агентів з нерухомості, але безрезультатно. Тепер її неабияк турбує перспектива залишитись без житла.

"Я не можу спати ночами", - поділилася вона з ВВС своїми переживаннями.

Автор фото,Supplied Міла виїхала з Харківської області у квітні 2022 року

Тетяна (ім'я змінене) ледве знайшла роботу лаборанта, хоча має високу кваліфікацію.

Вона каже, що за пів року їй відмовили в шести вакансіях, оскільки віза закінчувалась у липні, а потенційні роботодавці не були впевнені, що її подовжать право на роботу.

Одна з компаній попросила Тетяну негайно податись на подовження візи, але вона не могла цього зробити через правила, що дозволяють подавати заявку тільки за 28 днів до закінчення терміну дії старої візи.

Тетяна, що має двох синів 11 і 16 років, розповіла BBC, що через постійну невизначеність страждає від тривожності й була змушена звернутись до лікаря.

Вона зрештою знайшла нову роботу, однак її майбутнє - дуже туманне.

"Я ніби застрягла у замкненому колі, - каже жінка. – Це дуже важко".

"[Мій роботодавець] хотів би запропонувати довгострокову посаду, але ситуація з візою не дозволяє цього зробити".

Олена (ім'я змінене) приїхала до Британії з 15-річною донькою у квітні 2022 року. Нещодавно термін дії їхніх віз закінчився.

Три тижні тому вони подалися на подовження і досі чекають на рішення.

Олена працює покоївкою в готелі. Через проблеми зі здоров'ям жінка може працювати лише обмежену кількість годин й отримує допомогу.

Через візові проблеми вона ледь не втратила роботу. Їй також відмовили у подовженні виплат.

Тільки завдяки благодійній організації Settled вдалося переконати роботодавця не звільняти її та відновити фінансову допомогу за станом здоров'я.

Візові проблеми торкнулися також українських студентів. Статус біженця дозволяв їм безплатно навчатися в університетах Британії.

Однак нещодавно їм повідомили, що тепер за навчання доведеться платити, розповіли вони ВВС.

В благодійній організації Settled вказали, що останнім часом почастішали випадки технічних проблем, через які українці не можуть підтвердити свій візовий статус чи податись на подовження.

На думку Settled, уникнути цих проблем допомогло б автоматичне подовження візи.

Симона Шехтман, що керує групою підтримки "Бірмінгем для України", каже, що наразі більшість заявок розглядають впродовж кількох тижнів, але є побоювання, що в найближчі місяці їхня кількість може перевантажити систему.

"У нас близько 100 000 українців, які ось-ось подадуться на подовження. Це повна катастрофа".

Тим часом у британському уряді запевняють, що не залишать українців.

"Ми повністю віддані підтримці України в її боротьбі з незаконною війною Путіна, а також готові допомагати тим, хто шукає притулок у нашій країні", - сказав представник уряду.

Він наголосив, що схема продовження візи дає змогу "зберегти права на роботу, проживання та навчання, а також доступ до охорони здоров'я та соціальної підтримки у Великій Британії".

Автор: Беккі Мортон, ВВС