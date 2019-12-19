Утром 19 декабря в центре Житомира произошло дорожно-транспортное происшествия: на улице Леха Качиньского автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину.
ДТП произошло около 8:10, пешехода забрала "скорая", передает Житомир инфо
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По информации свидетелей ДТП, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, ее не пропустил автомобиль Renault и совершил наезд.
В результате ДТП на улицах Леха Качиньского и Малой Бердичевской образовались "тянучки". На месте происшествия работают патрульные полицейские.
В Житомире на пешеходном переходе сбили женщину, пострадавшую забрала скорая. ФОТО
а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
( а не то что я на пешеходном имею право делать что хочу, водитель мог не заметить, а пешеход я на пешеходном мне все можно вот и вышло.)
Все говорят что водители такие то сякие не соблюдают правила и тд почитайте правила для пешеходов многие их соблюдаю?
Живой пример
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя, а по возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения.
https://youtu.be/vWJApqoukQ0