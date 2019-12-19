Журнал Житомир инфо

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2019 » Декабрь » 1909:55:07

В Житомире на пешеходном переходе сбили женщину, пострадавшую забрала скорая. ФОТО

Сегодня, 10:02:47 693 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире на пешеходном переходе сбили женщину, пострадавшую забрала скорая. ФОТО

 Утром 19 декабря в центре Житомира произошло дорожно-транспортное происшествия: на улице Леха Качиньского автомобиль на пешеходном переходе сбил женщину.

ДТП произошло около 8:10, пешехода забрала "скорая", передает Житомир инфо.

По информации свидетелей ДТП, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, ее не пропустил автомобиль Renault и совершил наезд.

В результате ДТП на улицах Леха Качиньского и Малой Бердичевской образовались "тянучки". На месте происшествия работают патрульные полицейские.







ФОТО: Житомир інфо
Тэги: пешеходный переход, дтп, Житомир
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Комментариев: 6
Гражданин
1 Гражданин (Гражданин)   • 10:50:03, Сегодня
0

Надо расширить дорогу, чтоб больше места жоповозкам было и сделать надземный переход! (сарказм)
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 10:57:23, Сегодня
-4

выйдет из больнички - будет смотреть по сторонам
Zen_Garden
3 Yuri (Zen_Garden)   • 11:09:00, Сегодня
+2

На пешеходном переходе, Карл!
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 11:13:18, Сегодня
-2

Та хоч на пішохідному переході на зелений сигнал світлофора. Безпека пішохода це перш за все потреба, відповідальність самого пішохода.
BADMAD
5 Денис (BADMAD)   • 11:22:08, Сегодня
-1

Пешеходам запрещается:

а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения;
б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;

( а не то что я на пешеходном имею право делать что хочу, водитель мог не заметить, а пешеход я на пешеходном мне все можно вот и вышло.)
Все говорят что водители такие то сякие не соблюдают правила и тд почитайте правила для пешеходов многие их соблюдаю?
Живой пример
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, движущиеся по проезжей части или обочине, должны выделить себя, а по возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы для своевременного их обнаружения другими участниками дорожного движения.
viewer
6 Name Surname (viewer)   • 12:07:03, Сегодня
0

Хороше відео про безпечний перехід дороги. Хто ще не бачив, категорично рекомендую переглянути
https://youtu.be/vWJApqoukQ0
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