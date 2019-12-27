Лидер «Союза левых сил» Максим Гольдарб посетил Житомир и встретился с людьми. ФОТО

24 декабря Житомир посетил лидер партии «Союз левых сил», глава организации «Публичный аудит», журналист Максим Гольдарб. Максим был избран главой политсилы в декабре, и теперь ездит по стране, общаясь с простыми людьми.
Встреча с лидером «Союза левых сил» Максимом Гольдарбом в Житомире проходила в Gnatyuk Art centre, передает FreshNews
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Мероприятие посетили известные в нашем городе общественные деятели, блогеры, журналисты, активисты, лидеры мнений и просто интересующиеся.
Основные моменты интервью
О политике:
«Союз левых сил» — на сегодняшний день пожалуй единственная в Украине политическая сила, действующая на левом поле. Почему? Коммунистическая партия запрещена, социалисты «одни украдены», другие распались, а третьи себя не найдут пока ещё ...
Союзу 11 лет, в декабре 2019 мы прописали новую программу для партии. Моя задача, как руководителя партии — построить партию власти, и я уверен, что у левой идеи в Украине большое будущее.
О мирных инициативах Зеленского:
Мой ответ однозначен — я поддерживаю то, что делает Зеленский в этом направлении. Пусть понемногу, по чуть-чуть — но люди уже дома, и может быть, где-то не стреляют, а раньше стреляли.
Кто финансирует Вашу партию?
У нас приветствуются членские взносы — и они у нас есть.
О пенсиях и пенсионной реформе:
Они говорили — нам нужно «сбалансировать» / короче, сократить/ объём пенсионного фонда. Как можно сократить объём пенсионного фонда? Уменьшить количество тех, кто претендует на пенсии. Что для этого сделали? Они побоялись повысить пенсионный возраст, но придумали «пенсионный стаж», по сути лишив добрую половину пенсионеров права на получение пенсии.
Когда сегодня говорят о том, что пенсии выросли, не говорят о том, что они выросли у 10% пенсионеров. У остальных они не выросли. Не говорят о том, что за 5 лет – минус 2 миллиона пенсионеров в Украине.
Почему в Украине так много политических партий?
Это — бизнес. Они покупаются и продаются, их регистрируют одни и те же люди.
О цене на газ:
Сегодня Гончарук /Алексей, премьер-министр, авт./ говорит: «Да мы не будем регулировать цену на газ — она должна быть для людей как для промышленности». А почему? У нас что нет газа — есть газ. Он дорогой — нет, он не дорогой.
Почему Украина с одной стороны имеет уникальные природные богатства, а с другой — является самой бедной страной в Европе?
С помощью коррумпированности в высших эшелонах власти перераспределяются национальные богатства в пользу тех или иных корпораций. В Украине это происходит на протяжении 29 лет.
Бюджетообразующие предприятия стали частными, что стало причиной падения как экономики в целом, так и уровня жизни каждой отдельной семьи в частности, потому что интересы отдельно взятой семьи не интересуют собственников национальных богатств.
В 2014-м ситуация несколько изменилась — вместо национальных олигархов в страну зашёл транснациональный финансовый капитал, который действует гораздо более жестко, который вырывает то, что уже было распределено между национальным олигархатом, вырывает для себя.
Именно отсюда родились тарифы, мифичная цена на газ и новые виды налогов.
Об отношении к рынку земли:
В том виде, в каком его пытаются продавить — крайне отрицательное.
У Вас есть что-то, что можно продать — Вы ведь всегда задаетесь вопросом «зачем Вы это будете продавать?».
Выручат за это 25 миллиардов долларов. Вопрос — зачем? Они помогут украинской экономике? Нет — по оценкам экспертов, чтобы дать толчок украинской экономике необходимо вложить в неё как минимум 100 миллиардов долларов.
Если политик говорит «я продам этот кусок земли», но не может ответить «для чего?» — это фальшивая формула.
О фермерах и будущем Украины после открытия рынка земли:
Да, конечно, украинские фермеры могут купить эту землю первыми. Но за какие деньги они её купят? Создан земельный банк? — нет. Откуда фермер, аграрий возьмёт деньги, если все они ушли на покупку техники, удобрений и прочего?
И такая «дурная» политика Кабмина может привести к беде — и уже не там, на Востоке, а здесь.
Почему падает доллар?
В этом году государство Украина продало ценных бумаг на сумму 13 миллиардов долларов. Утяжелите эту сумму процентами, которые должна выплатить Украина за этот год — около 16-17%, это примерно 2 миллиарда долларов.
То есть, Украина одолжила 13 миллиардов долларов, теперь мы заплатим ещё 2 миллиарда процентов.
А теперь секрет падающего доллара — в народном хозяйстве искусственно создаётся дефицит гривны, что обеспечивает так называемую «стабильность доллара», и так называемую «иностранную привлекательность нашей страны для инвестиций».
Это — умышленные действия, направленные на получение сверхприбыли.
О языке и «мовном» законе:
Равноправие языков в Украине предусмотрено Конституцией Украины, просто закон приняли такой, который плевать хотел на эту Конституцию.
Языковая проблема искусственна, и давно решена во многих странах — в Канаде 2 языка, в Швейцарии 3, в Люксембурге 4.
Об экологии:
С 91-го года, по инерции, управленцы и собственники производств хоть какие-то социальные обязательства ещё несли. Впоследствии любые красные линии, ограничители, за которые нельзя выходить собственнику, были отброшены.
И всем наплевать на то, что происходит с воздухом, с водой. Потому что, если у тебя много денег, ты в состоянии уехать и жить там. А что будет здесь — это не твои дела в итоге.
Это — следствие безответственности, перераспределения средств и продуктов производства — в целом, перераспределения национальных богатств.
А где же выход?
Я за то, чтобы в целом, на государственном уровне, изъять бюджетообразующие, государственно - образующие отрасли в пользу государства, и установить жестокий контроль за исполнением государственными менеджерами своих обязанностей — и поощрять, и наказывать.
Лидер «Союза левых сил» Максим Гольдарб посетил Житомир и встретился с людьми. ФОТО
Ну ОК, згоден, і що ви пропонуєте натомість? Може ваша партія буде відстоювати право купівлі/оренди с/г землі виключно фізичними особами, тергромадами або державою, причому не більше 500 гектар в одні руки (наприклад взявши за приклад Польщу).
Бо якщо залишити як є, то агрохолдинги спокійно скуповують землю через емфітевзис тощо.
З країни масово виїжджає молодь і працездатне населення, а значить в наявній солідарній пенсійній системі скоро буде колапс.
Як збираєтесь вирішувати це питання? Що будете робити для привернення підприємців, працівників в Україну?