Заплатим втридорога: как украинцев дурят в магазинах накануне Нового года

Манипуляции с просрочкой

"Заходишь – оливки дорогие, 115 гривен, вес 100 грамм. Просрочка год. Приезжаю через три дня, они ту убрали, новую поставили – июльская просрочка. При этом дату закрывают ценником, чтобы потребитель не мог оторвать ценник и увидеть конечную дату потребления", – поделился он.

С магазинами в соцсетях нужно осторожничать

"Люди купили телефон, пришли забирать, а он уже открытый. Коробка уже не под вакуумом, а вскрыта. И через пару дней обнаруживается, что падает операционная система, и он не работает. Теперь неизвестно куда его отправлять, потому что купили в соцсетях, а там никто гарантии не дает, хоть и обещают", – поделился историей Несмиянов.

Пара лайфхаков от эксперта

"Парни будут дарить девушкам подарочные сертификаты. Есть такой тренд, они продаются везде. Когда вы покупаете сертификат, например, в магазин нижнего белья, а девушке там нижнее белье не понравится, то деньги за сертификат она забрать не сможет", – привел пример Несмиянов.