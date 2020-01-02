Прокуратура рапортует о закрытии на Житомирщине 10 нелегальных АЗС

В Житомирской области за период с 27 декабря 2019 года по 2 января 2020 года закрыли 10 автозаправочных станций, работавших с нарушениями действующего законодательства.
Об этом "ЖЖ
" сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
"Благодаря скоординированным прокуратурой области совместным действиям, правоохранительными органами области пресечена противоправная деятельность 10 автозаправочных станций, на которых обнаружено и изъято емкости с жидкостью, похожей на бензиновое и дизельное топливо, а также сжиженный газ объемом 32 тонны"
, - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое оборудование и топливо.
Напомним, на территории Житомирщины обнаружили 21 незаконную АЗС
. В области функционирует «горячая линия»
, на которую можно сообщить о расположении незаконных автозаправочных станций.