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Прокуратура рапортует о закрытии на Житомирщине 10 нелегальных АЗС

Вчера, 15:53:42 700 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Прокуратура рапортует о закрытии на Житомирщине 10 нелегальных АЗС

 В Житомирской области за период с 27 декабря 2019 года по 2 января 2020 года закрыли 10 автозаправочных станций, работавших с нарушениями действующего законодательства.

Об этом "ЖЖ" сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

"Благодаря скоординированным прокуратурой области совместным действиям, правоохранительными органами области пресечена противоправная деятельность 10 автозаправочных станций, на которых обнаружено и изъято емкости с жидкостью, похожей на бензиновое и дизельное топливо, а также сжиженный газ объемом 32 тонны", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое оборудование и топливо.

Напомним, на территории Житомирщины обнаружили 21 незаконную АЗС. В области функционирует «горячая линия», на которую можно сообщить о расположении незаконных автозаправочных станций.
Тэги: прокуратура, Житомирщина, АЗС
Комментариев: 2
Dimm
1 Димм (Dimm)   • 17:02:40, Вчера
+2

"с жидкостью, похожей на бензиновое и дизельное топливо" - ну хоть своими именами названо
Cobalt
2 Cobalt (Cobalt)   • 20:54:22, Вчера
0

А остальные пусть себе работают и дальше? ;-)
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