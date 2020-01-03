Новогоднюю елку из Житомира признали одной из самых красивых в стране

Главная новогодняя елка Житомира признана одной из самых красивых в стране. По крайней мере, по мнению читателей информационного агенства Укринформ
.
Как сообщается, житомирская елочка заняла почетное третье место в конкурсе "Міс Ялинка-2019".
Зеленая красавица из Житомира набрала 15% голосов. Второе место заняло винницкое дерево, а победителем стала елка из Черновцов.
Напомним, главное новогоднее дерево Житомира в этом году - это голубая ель, высотой 17 метров
. Ее украшают 824 новогодние игрушки, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов.
Результаты голосования