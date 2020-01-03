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2020 » Январь » 315:31:35

Новогоднюю елку из Житомира признали одной из самых красивых в стране

Вчера, 15:49:35 1872 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новогоднюю елку из Житомира признали одной из самых красивых в стране

 Главная новогодняя елка Житомира признана одной из самых красивых в стране. По крайней мере, по мнению читателей информационного агенства Укринформ.

Как сообщается, житомирская елочка заняла почетное третье место в конкурсе "Міс Ялинка-2019".

Зеленая красавица из Житомира набрала 15% голосов. Второе место заняло винницкое дерево, а победителем стала елка из Черновцов.

Напомним, главное новогоднее дерево Житомира в этом году - это голубая ель, высотой 17 метров. Ее украшают 824 новогодние игрушки, 30 декоративных украшений, около 1 километра гирлянд разных цветов.
 

Результаты голосования


Тэги: елка, Житомир, конкурс
Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 18:41:10, Вчера
+1

полтаву посмотрите. наша отдыхает. голосовалка неадекватная
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