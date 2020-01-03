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2020 » Январь » 317:31:13

Житомирян приглашают прогуляться возле новогодних елок области, не выходя из дома

Вчера, 17:38:13 2179 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирян приглашают прогуляться возле новогодних елок области, не выходя из дома

 Житомирский областной туристический центр приглашает жителей и гостей области не выходя из дома прогуляться по достопримечательностям Житомира, Коростеня, Новограда-Волынского и Бердичева.

Это стало возможно благодаря проекту «3D-Житомирщина», в рамках которого в городах области были отсняты различные локации.

В честь новогодних и рождественских праздников также были отсняты главные ёлки городов.

Чтобы увидеть новогодние ёлки крупнейших городов области просто нажмите ЗДЕСЬ и «прогуляйтесь» украшенными площадями.
Тэги: ёлка, Житомирская область, туризм, 3D-тур
Комментариев: 2
telefon
1 джавахарлал нюру (telefon)   • 20:44:16, Вчера
0

Классно придумали и хорошо исполнили.
Посмотрел с удовольствием и утащил в закладки.
Спасибо исполнителям!
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:01:29, Вчера
-1

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красть библиотеки нехорошо.....
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