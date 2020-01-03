Житомирский областной туристический центр приглашает жителей и гостей области не выходя из дома прогуляться по достопримечательностям Житомира, Коростеня, Новограда-Волынского и Бердичева.
Это стало возможно благодаря проекту «3D-Житомирщина», в рамках которого в городах области были отсняты различные локации.
В честь новогодних и рождественских праздников также были отсняты главные ёлки городов.
Чтобы увидеть новогодние ёлки крупнейших городов области просто нажмите ЗДЕСЬ
и «прогуляйтесь» украшенными площадями.
Житомирян приглашают прогуляться возле новогодних елок области, не выходя из дома
Посмотрел с удовольствием и утащил в закладки.
Спасибо исполнителям!
красть библиотеки нехорошо.....