Сегодня Рождество: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Рождество Христово 2020 – один из 12 главных церковных праздников в году – православные христиане отмечают во вторник, 7 января. В этот день во всех храмах совершаются рождественские литургии. Празднованию предшествует 40-дневный пост, который начинается 28 ноября в день памяти апостола Филиппа.



Рассказываем о главных обычаях и традициях Рождества 2020, а также о главных запретах в день праздника 7 января.



Рождество Христово 2020: главные традиции

Накануне Рождества 2020 нужно украсить дом иконами, скатертями, ладанками и елями (символизируют евангельское дерево). Наши предки также ставили в доме дидух – пшеничный сноп, который является символом благополучия, семейной гармонии и богатого урожая. Также на Рождество зажигаются свечи. Приветствуют друг друга фразой: "Христос родился. Славим его".



Смотрите видео, как празднуют Рождество в Европе:





Самый приятный момент всего праздника для большинства – дарение подарков. В Европе, Америке, Украине и других странах одинаково принято петь песни и смотреть семейные фильмы.

На Рождество принято дарить подарки



Традиционные блюда на Сочельник 2020

кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи;

узвар – компот из сухофруктов;

постный борщ;

блины и пироги;

вареники с капустой;

голубцы с рисом;

рыбные блюда.



Накануне Рождества нужно украсить дом



Любимой рождественской традицией считается колядование, а также вертеп. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам кутью и поют рождественские песни. Традиционно принято давать колядующим угощение и деньги.



Одна из самых популярных в Украине колядок эта: Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця.

А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака.

Як не дасте п'ятака, візьму бика за рога.

Не давайте копійки, бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові.

Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января