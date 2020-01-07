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Сегодня Рождество: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Вчера, 13:45:17 1531 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня Рождество: что ни в коем случае нельзя делать 7 января

Рождество Христово 2020 – один из 12 главных церковных праздников в году – православные христиане отмечают во вторник, 7 января. В этот день во всех храмах совершаются рождественские литургии. Празднованию предшествует 40-дневный пост, который начинается 28 ноября в день памяти апостола Филиппа.

Рассказываем о главных обычаях и традициях Рождества 2020, а также о главных запретах в день праздника 7 января.
 

Рождество Христово 2020: главные традиции

Накануне Рождества 2020 нужно украсить дом иконами, скатертями, ладанками и елями (символизируют евангельское дерево). Наши предки также ставили в доме дидух – пшеничный сноп, который является символом благополучия, семейной гармонии и богатого урожая. Также на Рождество зажигаются свечи. Приветствуют друг друга фразой: "Христос родился. Славим его".
 

Смотрите видео, как празднуют Рождество в Европе:



Самый приятный момент всего праздника для большинства – дарение подарков. В Европе, Америке, Украине и других странах одинаково принято петь песни и смотреть семейные фильмы.

 

На Рождество принято дарить подарки
На Рождество принято дарить подарки
 

Традиционные блюда на Сочельник 2020

  • кутья – каша из пшеницы или риса, в которую добавляют мед, изюм, мак, орехи;
  • узвар – компот из сухофруктов;
  • постный борщ;
  • блины и пироги;
  • вареники с капустой;
  • голубцы с рисом;
  • рыбные блюда.

 

Накануне Рождества нужно украсить дом
Накануне Рождества нужно украсить дом


Любимой рождественской традицией считается колядование, а также вертеп. Дети и взрослые разыгрывают сцены рождения Христа, разносят по домам кутью и поют рождественские песни. Традиционно принято давать колядующим угощение и деньги. 
 

Одна из самых популярных в Украине колядок эта:

Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця.
А без меду не така. Дайте, дядьку, п'ятака.
Як не дасте п'ятака, візьму бика за рога.
Не давайте копійки, бо порвуться кишеньки,
Будьте, люди, гонорові! Дайте гроші паперові.

 

 

Рождество Христово 2020: что нельзя делать 7 января

  • Нельзя стирать, убирать, шить, выносить мусор из дома.
  • Запрещено ходить на охоту или рыбалку.
  • Нельзя ругаться, сквернословить, особенно за столом.
  • На Рождество нельзя надевать старую одежду.
  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • На праздничном столе ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.
  • Считается, что на Рождество на елке должна быть именно звезда, а не другое украшение, ведь это символ Вифлеемской звезды, которая возвестила о рождении Иисуса.
  • Во многих источниках можно встретить информацию, что в Рождество гадания наиболее точны, и многие действительно их устраивают. Однако это языческая традиция, которая не является традиционным рождественским или святочным обрядом.
Тэги: Рождествo, праздники
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:17:50, Сегодня
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