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2020 » Январь » 808:31:03

С колядками и звездами: по улицам Житомира прошло рождественское шествие. ФОТО

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С колядками и звездами: по улицам Житомира прошло рождественское шествие. ФОТО

 7 января на Рождество по центральным улицам Житомира прошло «Звездное шествие», участники которого пели колядки. Об этом «Журналу Житомира» сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

«Приветствуя друг друга словами «Христос народився!», житомиряне и гости города присоединились к традиционному «Звездному шествию» и, распевая хвалебные украинские народные обрядовые песни щедривки и колядки, прошли от Замковой горы по улице Киевской и Михайловской к главной локации новогодних и рождественских праздников - «Казкове багаття 2020», на площади имени С.П. Королева», - говорится в сообщении.

Отмечается, что кроме фольклорных коллективов, колядницких групп и хоров, к шествию присоединилось много прохожих, которые пришли на праздник с семьями и друзьями.

Шествие завершилось общей молитвой от представителей Совета христианских церквей Житомирщины и праздничным концертом.













Тэги: колядки, Житомир, шествие, рождество
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