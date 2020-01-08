7 января на Рождество по центральным улицам Житомира прошло «Звездное шествие», участники которого пели колядки. Об этом «Журналу Житомира
» сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
«Приветствуя друг друга словами «Христос народився!», житомиряне и гости города присоединились к традиционному «Звездному шествию» и, распевая хвалебные украинские народные обрядовые песни щедривки и колядки, прошли от Замковой горы по улице Киевской и Михайловской к главной локации новогодних и рождественских праздников - «Казкове багаття 2020», на площади имени С.П. Королева»
, - говорится в сообщении.
Отмечается, что кроме фольклорных коллективов, колядницких групп и хоров, к шествию присоединилось много прохожих, которые пришли на праздник с семьями и друзьями.
Шествие завершилось общей молитвой от представителей Совета христианских церквей Житомирщины и праздничным концертом.
С колядками и звездами: по улицам Житомира прошло рождественское шествие. ФОТО