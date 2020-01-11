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2020 » Январь » 1114:24:15

В Житомире из-за окурка горел многоквартирный дом. ФОТО

Вчера, 14:39:15 1393 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире из-за окурка горел многоквартирный дом. ФОТО

 В Житомире в многоэтажке по улице Мазепы загорелся балкон квартиры. Пожар произошел ночью 11 января. Как стало известно "Журналу Житомира", с огнем боролись 17 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы спецтехники.

"11 января в 00:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры многоэтажки по ул. Мазепы в областном центре. На место происшествия спасатели выяснили, что балкон, который полностью охватил огонь, находится на пятом этаже. Существовала угроза распространения пламени внутрь квартиры и на балкон этажом ниже. Локализовали пожар с помощью лафетного ствола, специалисты ГСЧС проложили две магистральные линии через подъезд многоэтажки на пятый этаж и по выдвижной автолестнице продолжили тушение", - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.

Пожар удалось ликвидировать почти за 50 минут. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям спасателей квартира и соседний балкон остались невредимыми.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении хозяина квартиры.



Тэги: балкон, пожар, Житомир, курение
Комментариев: 4
MAS-ter
1 Mast (MAS-ter)   • 15:39:35, Вчера
+2

На балконах - склады всякого барахла.
Да и курить в общественных местах (а балкон как и лестничная площадка - общественное место) запрещено. Так что вжарить курильщика по самые помидоры.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 19:14:31, Вчера
0

Кому убытки, а табачной компании доход!
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 19:42:46, Вчера
0

как-то не сильно похоже на кинутый бычок...
viewer
4 Name Surname (viewer)   • 21:00:41, Вчера
-1

Пожежа в багатоповерхівці: як опанувати себе, чому не працює оповіщення і де найбезпечніше місце в квартирі
https://lb.ua/society/2019/12/14/444814_pozhezha_bagatopoverhivtsi_yak.html
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