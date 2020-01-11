В Житомире в многоэтажке по улице Мазепы загорелся балкон квартиры. Пожар произошел ночью 11 января. Как стало известно "Журналу Житомира
", с огнем боролись 17 человек личного состава ГСЧС и 4 единицы спецтехники.
"11 января в 00:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры многоэтажки по ул. Мазепы в областном центре. На место происшествия спасатели выяснили, что балкон, который полностью охватил огонь, находится на пятом этаже. Существовала угроза распространения пламени внутрь квартиры и на балкон этажом ниже. Локализовали пожар с помощью лафетного ствола, специалисты ГСЧС проложили две магистральные линии через подъезд многоэтажки на пятый этаж и по выдвижной автолестнице продолжили тушение"
, - сообщает Управление ГСЧС Украины в Житомирской области.
Пожар удалось ликвидировать почти за 50 минут. Вследствие чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Благодаря оперативным действиям спасателей квартира и соседний балкон остались невредимыми.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении хозяина квартиры.
В Житомире из-за окурка горел многоквартирный дом. ФОТО
Да и курить в общественных местах (а балкон как и лестничная площадка - общественное место) запрещено. Так что вжарить курильщика по самые помидоры.
https://lb.ua/society/2019/12/14/444814_pozhezha_bagatopoverhivtsi_yak.html