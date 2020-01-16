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2020 » Январь » 1610:57:17

В Житомире у маршрутки отвалились двери: фото от пассажиров

Сегодня, 11:25:17 2307 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире у маршрутки отвалились двери: фото от пассажиров

 В Житомире 15 января в районе аэропорта около 17:00 в маршрутном такси №106 во время высадки пассажиров отвалились двери.

Фото чудо-маршрутки с оторванными дверями в соцсети Facebook публикуют житомиряне, передает "Житомир-онлайн".

Кроме этого, пассажиры отмечают, что на маршруте 106 Глыбочица-Барашевка почти все транспортные средства в подобном состоянии.

Стоит добавить, что маршрутка №106 является пригородной и ее не коснулись инновации относительно оплаты проезда через валидатор. Однако, состояние большинства городских маршруток существенно не отличается от указаной на фото.



Тэги: Двери, Житомир, маршрутка
Комментариев: 4
melan
1 melan (melan)   • 11:38:05, Сегодня
+1

И так везде.
google
2 Гугиль (google)   • 14:38:06, Сегодня
0

о..терь не только колеса отваливаются...
Dimm
3 Димм (Dimm)   • 15:42:36, Сегодня
+2

Пора снова повышать стоимость проезда
borisdom
4 Борис (borisdom)   • 17:45:11, Сегодня
0

Ржавая, гнилая, грязная. За что проезд 10 грн. Гроб на колёсах!!!!!
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