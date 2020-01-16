В Житомире у маршрутки отвалились двери: фото от пассажиров

В Житомире 15 января в районе аэропорта около 17:00 в маршрутном такси №106 во время высадки пассажиров отвалились двери.
Фото чудо-маршрутки с оторванными дверями в соцсети Facebook публикуют житомиряне, передает "Житомир-онлайн".
Кроме этого, пассажиры отмечают, что на маршруте 106 Глыбочица-Барашевка почти все транспортные средства в подобном состоянии.
Стоит добавить, что маршрутка №106 является пригородной и ее не коснулись инновации относительно оплаты проезда через валидатор
. Однако, состояние большинства городских маршруток существенно не отличается от указаной на фото.