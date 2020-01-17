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2020 » Январь » 1708:11:04

В Житомире экзамены по вождению будут снимать на видео

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В Житомире экзамены по вождению будут снимать на видео

 В Житомире отныне процесс составления практического экзамена на право управления транспортными средствами будет фиксироваться - учебные автомобили оснастили камерами, которые снимают действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Региональном сервисном центре МВД в Житомирской области.
 

«В сервисном центре МВД №1841 в Житомире есть 4 видеорегистратора, согласно количеству администраторов, занимающихся экзаменационной деятельностью. В каждом регистраторе - две камеры: одна снимает то, происходит за пределами авто и ситуацию на дороге, вторая - фиксирует салон автомобиля, действия кандидата в водители и экзаменатора», - объясняет начальник ТСЦ Юрий Опанащук.


По его словам, это исключает возможность возникновения противоречий, а если же человек захочет обжаловать результаты экзамена, он будет иметь объективную информацию, которую можно проверить.

«Это действительно является определенным прорывом и шагом вперед в реализации права человека на прозрачную сдачу практического экзамена», - делится Юрий Опанащук.

Пока видеофиксация является добровольной и кандидат вправе отказаться от съемок экзамена.

«На сегодня, это работает в тестовом режиме. Обязательным эта процедура станет с момента окончательного утверждения соответствующей нормативной базы, после чего отказ кандидата в водители от видеофиксации экзамена станет основанием для его недопуска к сдаче практики», - рассказал заместитель начальника РСЦ МВД в Житомирской области Владимир Гриб.
Тэги: права, Житомир, видеорегистратор, экзамен
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