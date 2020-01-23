22 января в Житомире работники водоканала делали замену изношенной арматуры насосной станции 3-го подъема, в результате чего микрорайон Крошня был без воды.
Как пояснили "ЖЖ
" в коммунальном предприятии, вместо изношенных механизмов были установлены новые современные задвижки.
Кроме того, КП "Житомирводоканал" заменило запорную арматуру в водопроводной камере, находящейся на перекрестке ул. Тараса Бульбы-Боровца и ул. Покровская.
"Задвижки играют важнейшую роль при возникновении аварийной ситуации. Они позволяют быстро локализовать небольшой участок сети и ликвидировать повреждение, не прекращая водоснабжения ко всей улице или микрорайону"
, - информирует КП.
Житомирводоканал показал, почему перекрывали водоснабжение на Крошне. ФОТО