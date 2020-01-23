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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 23 » 09:53:25

Житомирводоканал показал, почему перекрывали водоснабжение на Крошне. ФОТО

Сегодня, 10:10:25 1173 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирводоканал показал, почему перекрывали водоснабжение на Крошне. ФОТО

 22 января в Житомире работники водоканала делали замену изношенной арматуры насосной станции 3-го подъема, в результате чего микрорайон Крошня был без воды.

Как пояснили "ЖЖ" в коммунальном предприятии, вместо изношенных механизмов были установлены новые современные задвижки.

Кроме того, КП "Житомирводоканал" заменило запорную арматуру в водопроводной камере, находящейся на перекрестке ул. Тараса Бульбы-Боровца и ул. Покровская.

"Задвижки играют важнейшую роль при возникновении аварийной ситуации. Они позволяют быстро локализовать небольшой участок сети и ликвидировать повреждение, не прекращая водоснабжения ко всей улице или микрорайону", - информирует КП.







Тэги: Ремонт, Житомир, водоканал
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