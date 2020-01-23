Служба безопасности Украины разоблачила хищение чиновниками Службы автомобильных дорог Житомирской области средств государственного бюджета, выделенных на восстановление и ремонт моста через реку Ирша.
Мост в Хорошевском районе Житомирской области был выведен из эксплуатации как аварийный и перекрыт для движения еще в 2008 году. Для его восстановления руководство Службы автомобильных дорог (САД) Житомирской области заключило договор с киевской коммерческой структурой общей стоимостью более 5,8 миллиона гривен. Работы проводились в течение 2016-17 годов.
Как уже писал «Журнал Житомира
», в хищении 440 тысяч гривен
подозревают заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Житомирской области и бывшего инженера САД.
В октябре 2017 года мост сдали в эксплуатацию
. На открытии присутствовали тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян, председатель ОГА Игорь Гундич и нардеп Павел Дзюблик.
Служба безопасности показала на фото, в каком состоянии находится мост, который открыли всего 2 года назад.
СБУ показала фото моста в Житомирской области, на ремонте которого украли почти полмиллиона