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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2020 » Январь » 23 » 13:51:24

СБУ показала фото моста в Житомирской области, на ремонте которого украли почти полмиллиона

Сегодня, 14:27:24 273 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ показала фото моста в Житомирской области, на ремонте которого украли почти полмиллиона

 Служба безопасности Украины разоблачила хищение чиновниками Службы автомобильных дорог Житомирской области средств государственного бюджета, выделенных на восстановление и ремонт моста через реку Ирша.

Мост в Хорошевском районе Житомирской области был выведен из эксплуатации как аварийный и перекрыт для движения еще в 2008 году. Для его восстановления руководство Службы автомобильных дорог (САД) Житомирской области заключило договор с киевской коммерческой структурой общей стоимостью более 5,8 миллиона гривен. Работы проводились в течение 2016-17 годов.

Как уже писал «Журнал Житомира», в хищении 440 тысяч гривен подозревают заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Житомирской области и бывшего инженера САД.

В октябре 2017 года мост сдали в эксплуатацию. На открытии присутствовали тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян, председатель ОГА Игорь Гундич и нардеп Павел Дзюблик.

Служба безопасности показала на фото, в каком состоянии находится мост, который открыли всего 2 года назад.








 
Тэги: СБУ, Житомирская область, мост
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