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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Январь » 24 » 10:58:05

На Житомирщине рецидивист ворвался в дом старушки, избил ее и ограбил. ФОТО

Сегодня, 11:16:05 319 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине рецидивист ворвался в дом старушки, избил ее и ограбил. ФОТО

 18 января в Житомирской области разбойник ворвался в дом немощной пенсионерки и ограбил ее. Правоохранителям удалось задержать грабителя 22 января в городе Шепетовка, сейчас он под стражей.

Как сообщили "Журналу Житомира" в ГУНП Житомирщины, события разворачивались в селе Бровки Первые Андрушевского района.

"В дом пенсионерки через окно залез незнакомый человек. Его лицо было скрыто под маской. Разбойник требовал у пожилой женщины деньги и другие ценности, нанося ей удары по голове и телу. В итоге забрал 3000 гривен, мобильный, продукты питания и убежал", - информирует полиция.

Потерпевшая едва оправилась от ночного нападения, но обратиться за помощью смогла только, когда к ее дому пришла социальная работница.

С места происшествия эксперты изъяли ряд вещественных доказательств. В ходе проведения дальнейших следственно-розыскных мероприятий 22 января работники криминальной полиции ГУНП задержали подозреваемого.
 

"Это 55-летний мужчина, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, разбои, грабежи, травмирования людей, угон автомобиля и т.д. В местах заключения в совокупности он провел 18 лет и крайний раз освободился в декабре 2018 года", - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Сергей Крупей.


23 января постановлением суда 55-летнему подозреваемому в разбое избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. За очередное преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.



Тэги: ограбление, Житомирщина, полиция, старушка
Комментариев: 2
Antisvinomir1
1 Antisvinomir (Antisvinomir1)   • 11:46:26, Сегодня
+3

Расстрелять. На месте. С трансляцией по ТВ на всю страну.
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 12:24:00, Сегодня
-1

Не, тут могут только оголосыты пидозру.
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