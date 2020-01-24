18 января в Житомирской области разбойник ворвался в дом немощной пенсионерки и ограбил ее. Правоохранителям удалось задержать грабителя 22 января в городе Шепетовка, сейчас он под стражей.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУНП Житомирщины, события разворачивались в селе Бровки Первые Андрушевского района.
"В дом пенсионерки через окно залез незнакомый человек. Его лицо было скрыто под маской. Разбойник требовал у пожилой женщины деньги и другие ценности, нанося ей удары по голове и телу. В итоге забрал 3000 гривен, мобильный, продукты питания и убежал"
, - информирует полиция.
Потерпевшая едва оправилась от ночного нападения, но обратиться за помощью смогла только, когда к ее дому пришла социальная работница.
С места происшествия эксперты изъяли ряд вещественных доказательств. В ходе проведения дальнейших следственно-розыскных мероприятий 22 января работники криминальной полиции ГУНП задержали подозреваемого.
"Это 55-летний мужчина, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления, разбои, грабежи, травмирования людей, угон автомобиля и т.д. В местах заключения в совокупности он провел 18 лет и крайний раз освободился в декабре 2018 года", - рассказал начальник ГУНП Житомирщины Сергей Крупей.
23 января постановлением суда 55-летнему подозреваемому в разбое избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. За очередное преступление мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
На Житомирщине рецидивист ворвался в дом старушки, избил ее и ограбил. ФОТО