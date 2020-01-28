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Главная » Новости » Житомир » Технологии » 2020 » Январь » 28 » 07:40:03

Сегодня отключат бесплатные телеканалы на спутнике. Что делать?

Вчера, 21:32:26 8898 13 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Сегодня отключат бесплатные телеканалы на спутнике. Что делать?

 Сегодня 28 января основные украинские спутниковые каналы станут недоступными. Что делать нескольким миллионам украинцев, у которых есть "тарелка"? 
 

Что такое спутниковый ТВ сигнал?

Телеканалам нужен сигнал со спутника для доставки контента на сеть собственных эфирных передатчиков, кабельным операторам в регионы и спутниковым провайдерам для продажи ТВ-услуг. Иными словами, спутник выполняет роль транспорта картинки. Но теперь он будет подаваться только в кодированном виде.
 

Зачем его кодировать?

Во-первых, это одно из обязательств медиагрупп перед международными правообладателями. Например, телеканал покупает мультфильм у Disney, но потом этот мультфильм можно посмотреть открыто через спутник кому угодно. Этой возможностью пользуются провайдерами-пиратами. И это не нравится Disney, конечно же.

Второй момент - это нужно самим провайдерам, которые платят медиагрупам за контент. Им, мягко говоря, не нравится, что любой человек можно с спутниковой тарелкой может смотреть все телеканалы бесплатно.

Третий момент. Это нужно самим телеканалам, чтобы монетизировать свой контент.
 

Какие каналов теперь не будет на спутнике?

  • StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Оце;
  • 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН ТВ и Бигуди;
  • InterMediaGroup: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;
  • Медиа Группа Украина: Украина, НЛО ТВ, Индиго TV.
 

Что делать, если я хочу продолжать пользоваться спутником?

Сейчас в Украине есть два спутниковых ТВ-провайдера. Первый - Виасат Украина, который контролирует соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич (а до недавнего времени - Александр Ткаченко). Второй провайдер - XTRA TV. Он принадлежит Медиагруппе Украина (СКМ Рината Ахметова).

Чтобы смотреть спутник легально, нужно будет приобрести и установить современный тюнер спутникового телевидения с маркировкой «УТБ». Стоить он, правда, будет довольно дорого - около 1100 грн.

Ну и придется подписать договор с провайдером Viasat или XTRA TV, а также выбрать тарифный план.
 

Окей, а сколько нужно будет платить?

Самый дешевый тариф у провайдера Viasat стоит 59 грн за 96 каналов. Самый дешевый тариф XTRA TV - 55 грн за 108 телеканалов.

 


 

А что если я не хочу платить?

Если главные каналы медиагрупп вы не смотрите, можно оставаться на спутнике и дальше. Флагманских телеканалов медиагрупп, таких как 1+1, Украина, Интер, СТБ у вас не будет, зато останется около 50 украинских телеканалов, в том числе информационных.

Второй вариант получать ТВ бесплатно - это покупка приставки Т2, которая стоит сравнительно недорого (около 300 грн), и смотреть 32 канала цифрового эфирного ТВ. Но для этого нужна будет специальная эфирная антенна.
 

Ладно, хочу Т2. А как проверить что в моем регионе есть покрытие?

Посмотреть, доходит ли до вас сигнал Т2 и в каком качестве, куда направлять антенну, можно в этом сервисе.
 

Окей, а какие еще варианты?

Если устанавливать антенны вы не хотите, можно подключиться к кабельному оператору или интернет-провайдеру. Многие из последних предоставляют услуги телевидения.

Если причисляете себя к продвинутым пользователям, можно приобрести ОТТ-сервис (телевидение через интернет). Это позволит смотреть ТВ где угодно и с чего угодно (телевизор, мобильный, планшет). Благо, выбор есть : Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV, Київстар TV и другие.
 

Хорошо, а есть какие-то лайфхаки?

Как рассказывает медиа-эксперт Александр Глущенко, сейчас среди многих украинцев популярен такой лайфхак: они покупают комбо-приемники, которые позволяют одновременно принимать украинские телеканалы из Т2 и спутниковые каналы.

Комбинированный цифровой спутниковый ресивер для приема спутниковых трансляций в стандартах DVB-S/S2, а также просмотра каналов цифрового эфирного ТВ стандартов DVB-T/T2 и передач кабельного ТВ стандарта DVB-C.

Все бесплатно, разумеется. Но, из-за повышенного спроса цена на такие приемники выросла практически в два раза. Их цена - от 500 грн.

Тэги: телеканалы, телевидение, спутниковое телевидение
Комментариев: 13
galapagos
1 Джордж (galapagos)   • 09:52:52, Вчера
+6

И все денежки украинцы радостно понесут (барабанная дробь...) Бабушке Бене коломойской. Бенефициару Виасат и всей этой бодяги.
Сделали себя еще раз!
Месть_королевы_Анны
2 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 10:06:18, Вчера
+2

Кто-то заставляет куда-то нести денежки? Очевидно, что нет.
melan
6 melan (melan)   • 11:50:55, Вчера
-5

Это еще при пете планировалось.
garold
9 Кonstantin (garold)   • 12:33:06, Вчера
+2

Я вас разочарую,это планировалось ещё при вите...
Karab
3 Сергей (Karab)   • 10:54:21, Вчера
+3

На самом деле вариантов намного больше,чем выше перечислены.
Сам пользуюсь IPTV за 1 $ в месяц. Кроме стандартного набора каналов, присутствуют познавательные типа National Geographic в разных категориях, а также самое любимое - спорт (разные вариации футбольных каналов, евроспорт и д.р.)
Для использования IPTV нужен телевизор с возможность подключения через тюльпаны или HDMI, ну и собственно ТВ приставка на андроиде.
Кому интересно, пишите в ЛС.
Месть_королевы_Анны
11 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 14:21:21, Вчера
0

Можно просто через смарт тв смотреть. Без андроид приставки.
Muz
4 Игорь (Muz)   • 11:07:41, Вчера
+2

Щаззз набегут бедолаги, которых десятилетиями заставляли смотреть спутниковое укр-ТВ, и будут радоваться, что их кошмар, наконец-то, закончится))
melan
5 melan (melan)   • 11:49:26, Вчера
+4

За это дерьмо с получасовыми рекламами еще и платить?? Со стандартной тарелки идет порядка 130 русско-украинских каналов. Кодируют 23, в остатке больше сотни бесплатных. Смотри на здоровье дальше что осталось.
Marine
7 Руслана (Marine)   • 12:07:32, Вчера
+7

Свершилось! Теперь за просмотр помойки надо платить деньги.
Я рада что этот день наступил.
А за 30 минутные рекламы они должны людям деньги.
Muz
8 Игорь (Muz)   • 12:11:52, Вчера
+3

Аллилуйя!!
С освобождением вас!)
sp19636462
10 Алєґ (sp19636462)   • 13:56:33, Вчера
+4

1+1 на хліб не намажеш! :)))
відпишіть хто знає,канали закрили чи ні?
Andrey
13 Андрей (Andrey)   • 19:14:07, Вчера
0

плюс-плюс на время написания этого сообщения со спутника еще работает.
Vlad-Zt
12 Vladimir (Vlad-Zt)   • 17:46:01, Вчера
0

Слава Украине! Владельцам каналов - больше сала!!!
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