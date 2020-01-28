Сегодня отключат бесплатные телеканалы на спутнике. Что делать?

Телеканалам нужен сигнал со спутника для доставки контента на сеть собственных эфирных передатчиков, кабельным операторам в регионы и спутниковым провайдерам для продажи ТВ-услуг. Иными словами, спутник выполняет роль транспорта картинки. Но теперь он будет подаваться только в кодированном виде.
Во-первых, это одно из обязательств медиагрупп перед международными правообладателями. Например, телеканал покупает мультфильм у Disney, но потом этот мультфильм можно посмотреть открыто через спутник кому угодно. Этой возможностью пользуются провайдерами-пиратами. И это не нравится Disney, конечно же.
Второй момент - это нужно самим провайдерам, которые платят медиагрупам за контент. Им, мягко говоря, не нравится, что любой человек можно с спутниковой тарелкой может смотреть все телеканалы бесплатно.
Третий момент. Это нужно самим телеканалам, чтобы монетизировать свой контент.
Сейчас в Украине есть два спутниковых ТВ-провайдера. Первый - Виасат Украина, который контролирует соратник Игоря Коломойского Тимур Миндич (а до недавнего времени - Александр Ткаченко). Второй провайдер - XTRA TV. Он принадлежит Медиагруппе Украина (СКМ Рината Ахметова).
Чтобы смотреть спутник легально, нужно будет приобрести и установить современный тюнер спутникового телевидения с маркировкой «УТБ». Стоить он, правда, будет довольно дорого - около 1100 грн.
Ну и придется подписать договор с провайдером Viasat или XTRA TV, а также выбрать тарифный план.
Самый дешевый тариф у провайдера Viasat стоит 59 грн за 96 каналов. Самый дешевый тариф XTRA TV - 55 грн за 108 телеканалов.
Если главные каналы медиагрупп вы не смотрите, можно оставаться на спутнике и дальше. Флагманских телеканалов медиагрупп, таких как 1+1, Украина, Интер, СТБ у вас не будет, зато останется около 50 украинских телеканалов, в том числе информационных.
Второй вариант получать ТВ бесплатно - это покупка приставки Т2, которая стоит сравнительно недорого (около 300 грн), и смотреть 32 канала цифрового эфирного ТВ. Но для этого нужна будет специальная эфирная антенна.
Посмотреть, доходит ли до вас сигнал Т2 и в каком качестве, куда направлять антенну, можно в этом сервисе.
Если устанавливать антенны вы не хотите, можно подключиться к кабельному оператору или интернет-провайдеру. Многие из последних предоставляют услуги телевидения.
Если причисляете себя к продвинутым пользователям, можно приобрести ОТТ-сервис (телевидение через интернет). Это позволит смотреть ТВ где угодно и с чего угодно (телевизор, мобильный, планшет). Благо, выбор есть : Megogo, Divan.TV, Oll.TV, Omega TV, YouTV, Sweet.TV, Київстар TV и другие.
Как рассказывает медиа-эксперт Александр Глущенко, сейчас среди многих украинцев популярен такой лайфхак: они покупают комбо-приемники, которые позволяют одновременно принимать украинские телеканалы из Т2 и спутниковые каналы.
Комбинированный цифровой спутниковый ресивер для приема спутниковых трансляций в стандартах DVB-S/S2, а также просмотра каналов цифрового эфирного ТВ стандартов DVB-T/T2 и передач кабельного ТВ стандарта DVB-C.
Все бесплатно, разумеется. Но, из-за повышенного спроса цена на такие приемники выросла практически в два раза. Их цена - от 500 грн.
Сделали себя еще раз!
Сам пользуюсь IPTV за 1 $ в месяц. Кроме стандартного набора каналов, присутствуют познавательные типа National Geographic в разных категориях, а также самое любимое - спорт (разные вариации футбольных каналов, евроспорт и д.р.)
Для использования IPTV нужен телевизор с возможность подключения через тюльпаны или HDMI, ну и собственно ТВ приставка на андроиде.
Кому интересно, пишите в ЛС.
Я рада что этот день наступил.
А за 30 минутные рекламы они должны людям деньги.
С освобождением вас!)
відпишіть хто знає,канали закрили чи ні?