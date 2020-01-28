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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Январь » 28 » 21:25:59

Житомирские поисковики нашли останки солдата Красной Армии погибшего в 1941 году. ФОТО

Вчера, 22:01:49 487 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские поисковики нашли останки солдата Красной Армии погибшего в 1941 году. ФОТО

 Сегодня 28 января 2020 в Пулинском районе Житомирской были найдены останки солдата Красной Армии. Воин погиб в июле 1941-го года защищая Житомирскую область от захватчиков.

"Здесь глубина больше метра. Солдат имел при себе два противогаза и большой осколок в районе грудной клетки. В районе шеи найдены петлицы, которые свидетельствуют о том, что он был старшим сержантом или старшиной. К сожалению медальона или документов при нем найдено не было. Воин останется неизвестным", - прокомментировали исследователи Историко-патриотического объединения «Поиск».

Напомним, 18 января 2020 поисковики отработали информацию от коллег из Бердичева, о том, что были найдены останки трех солдат на огородах в селе Семеновка (Бердичевского района).

"Солдат №1 лежал на глубине 70 см. Погиб от попадания пули/осколка в голову. При нем нашли каску СШ-39, саперную лопатку, ножны от штык-ножа СВТ-40, медальон типа "ладанка" и подсумки в одной из которых находилось портмоне с бумагами. Надеемся, что это документы и удастся по ним установить имя солдата, ведь записки в ладанках на 99% сгнивают "

"Солдат №2 и №3 лежали друг на друге на глубине более метра. Скорее всего №2 был минометчиком ведь имел при себе пустые ящики из-под мин для ротного миномета образца 40-го года. Солдат имел при себе 2 ложки, нож, компас, противогаз и медальон "ладанка". При солдате №3 нашли флягу с белым веществом (нечто похожее на молоко), лопатку, 2 котелка образца 36-го года, лопатку и медальон "ладанка". У солдат лежали 3 пустые ящики для дисков пулемета ДП-27 ".



 

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знайдено останки солдата Червоної Армії

знайдено останки солдата Червоної Армії

знайдено останки солдата Червоної Армії

знайдено останки солдата Червоної Армії

знайдено останки солдата Червоної Армії

знайдено останки солдата Червоної Армії
Тэги: вторая мировая война, солдат, поисковики, Пулины
Комментариев: 1
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 00:13:23, Сегодня
+1

у него зубы лучше чем у меня.
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