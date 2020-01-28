Житомирские поисковики нашли останки солдата Красной Армии погибшего в 1941 году. ФОТО

" Солдат №1 лежал на глубине 70 см. Погиб от попадания пули/осколка в голову. При нем нашли каску СШ-39, саперную лопатку, ножны от штык-ножа СВТ-40, медальон типа "ладанка" и подсумки в одной из которых находилось портмоне с бумагами. Надеемся, что это документы и удастся по ним установить имя солдата, ведь записки в ладанках на 99% сгнивают "

"Солдат №2 и №3 лежали друг на друге на глубине более метра. Скорее всего №2 был минометчиком ведь имел при себе пустые ящики из-под мин для ротного миномета образца 40-го года. Солдат имел при себе 2 ложки, нож, компас, противогаз и медальон "ладанка". При солдате №3 нашли флягу с белым веществом (нечто похожее на молоко), лопатку, 2 котелка образца 36-го года, лопатку и медальон "ладанка". У солдат лежали 3 пустые ящики для дисков пулемета ДП-27 ".