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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Январь » 30 » 15:45:28

«Офицеры общины» в Житомире будут вместо полиции реагировать на вызовы местных жителей

Вчера, 15:49:28 1311 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Офицеры общины» в Житомире будут вместо полиции реагировать на вызовы местных жителей

 Уже летом 2020 года в Житомире появятся так называемые «патрульные офицеры общины», главной задачей которых должно быть обеспечение правопорядка и реагирования на вызовы местных жителей. По словам городского головы, Житомир может стать первым областным центром, в котором заработает проект «Офицер общества».

Сейчас житомирские патрульные является перегруженными из-за большого количество вызовов и поэтому у людей могут быть жалобы на работу полицейских, пишет Житомир инфо.

«Если в городе случается несколько аварий, то они полдня заняты на этих авариях и в день в среднем получают 180 вызовов. Понятно, что они не могут адекватно реагировать и безопасность людей особенно в отдаленных микрорайонах, полностью не обеспечивается», - говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.


Суть этого проекта следующая: община покупает автомобиль и благодаря международным организациям, спонсорам, посольству США автомобиль обеспечивается полностью всем оборудованием.

«Офицер находится в подчинении полиции, заработная плата этих офицеров немного выше, чем в среднем у патрульных. И еще один момент: он не отвлекается на мероприятия полиции: на конвоирование в судах и так далее. Он занимается исключительно безопасностью общества», - говорит Сухомлин.


Фактически, офицеры общины будут иметь полномочия правоохранительных органов и приоритетом их работы будет реагирование на вызовы местных жителей: например, неправильную парковку или помощь в чрезвычайных ситуациях.

«Есть, например, бабушка, которая посадила возле своего дома цветник, и когда кто-то припарковался на этом цветнике, то для неё это тоже большая трагедия. И вот этот офицер может выписать штраф за неправильную парковку и обеспечивать работу в этом направлении».

«Надеемся, что на следующей неделе у нас будет уже комиссия из Киева, сейчас будет отработка с международными донорами, которые готовы обеспечить Житомир и этих офицеров всем оборудованием, а они будут частично работать, даже как МЧС, будут иметь специальные ножницы и прочее оборудование, чтобы в случае каких-то ситуаций они могли оказать помощь».

«Я надеюсь, что если сессия депутатов поддержит выделение средств на покупку этих автомобилей, то уже где-то летом эти офицеры заработают в городе Житомире. Это десять экипажей, которые будут работать на город Житомир», - объясняет Сергей Сухомлин.


В целом, на транспорт для офицеров житомирской общины нужно будет выделить более 3 миллионов гривен. Впрочем, если проект стартует, то впоследствии к нему обещают присоединиться и международные партнеры.

«Полиция предложила автомобили «Renault Duster». Этот автомобиль стоит 320-360 тысяч гривен. Если купить 10 автомобилей, то это сумма до 4 млн гривен», - считает мэр Житомира.


Также международные доноры подтвердили - если город Житомир входит в этот проект, то осенью они будут выделять средства и закупать и передавать бесплатно городу Житомиру еще 10 автомобилей.

«И тогда полиция еще 20 ставок нам дает и тогда у нас будет 40 "офицеров общины" работать. Думаю, это полностью сможет обеспечить правопорядок в городе Житомире», - считает мэр Житомира.


Напомним, по итогам 2019 году в патрульной полиции определили лучшие подразделения: житомирские копы в тройке лидеров.

Как сообщалось, в апреле 2019 патрульная полиция Житомирской области проводила очередной набор в свои ряды и обещала заработную плату от 10 000 грн.
Тэги: Житомир, полиция, Сухомлин, офицер общины
Комментариев: 6
ОЧЕНЬ
1 Больно_за_родной_город (ОЧЕНЬ)   • 16:13:10, Вчера
+2

Идея конечно хорошая, вопрос насколько она будет реализована!?
Хорошо , или как всегда через ж*пу ?!
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 16:29:09, Вчера
+5

А участковые чем занимаются?
vovik-zt
5 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:55:07, Вчера
+2

Прячутся от народа! Мне год назад был необходим именно участковый, так я его не нашел. Его постоянно не было на месте, а тот мобильный что присутствовал на офсайте вообще не отвечал, а через месяц какая то бабулька брала трубку и бурчала. В опорном пункте вообще двери закрыты, что сутра, что вечером. Я и сейчас не знаю кто участковый, как и он не знает что у него на участке творится.
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 17:28:36, Вчера
+2

что значит "в подчинении полиции"?
полицай сейчас пёс Авакова и подчиняецца иерархии с ним во главе.
и членам Житомирской ОТГ нет смысла их финансировать. Им на проблемы житомирян плевать.

а вот если это будет местные правоохранители с выборным шерифом во главе, которого переизбирают раз в 5 лет, я двумя руками за. Подали вид Кыива, так сказать....
andriiua
4 andrii (andriiua)   • 17:28:52, Вчера
+1

как их не назовешь, а работать иначе не могут и не будут
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 20:58:14, Вчера
+2

По сути идея хорошая, но у нас все хорошие начинания и реформы превращаются в дерьмо или висят в нерабочем состоянии (импотентны).
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