«Офицеры общины» в Житомире будут вместо полиции реагировать на вызовы местных жителей

«Если в городе случается несколько аварий, то они полдня заняты на этих авариях и в день в среднем получают 180 вызовов. Понятно, что они не могут адекватно реагировать и безопасность людей особенно в отдаленных микрорайонах, полностью не обеспечивается», - говорит Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

«Офицер находится в подчинении полиции, заработная плата этих офицеров немного выше, чем в среднем у патрульных. И еще один момент: он не отвлекается на мероприятия полиции: на конвоирование в судах и так далее. Он занимается исключительно безопасностью общества», - говорит Сухомлин.

«Есть, например, бабушка, которая посадила возле своего дома цветник, и когда кто-то припарковался на этом цветнике, то для неё это тоже большая трагедия. И вот этот офицер может выписать штраф за неправильную парковку и обеспечивать работу в этом направлении».



«Надеемся, что на следующей неделе у нас будет уже комиссия из Киева, сейчас будет отработка с международными донорами, которые готовы обеспечить Житомир и этих офицеров всем оборудованием, а они будут частично работать, даже как МЧС, будут иметь специальные ножницы и прочее оборудование, чтобы в случае каких-то ситуаций они могли оказать помощь».



«Я надеюсь, что если сессия депутатов поддержит выделение средств на покупку этих автомобилей, то уже где-то летом эти офицеры заработают в городе Житомире. Это десять экипажей, которые будут работать на город Житомир», - объясняет Сергей Сухомлин.