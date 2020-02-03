Скандал в Житомире: врач вымогал деньги у ветерана АТО. ФОТО

В Житомирской области задержали врача, требовавшего взятку у ветерана Операции объединенных сил за содействие в назначении группы инвалидности.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в Главном управлении Национальной полиции, 33-летний житомирский врач-взяточник входит в состав военно-врачебной комиссии военного госпиталя.
Задержание произошло во время передачи медику тысячи долларов США в его служебном кабинете.
Денежные средства изъяты, досудебное расследование осуществляется по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение») УК Украины.
За указанные действия злоумышленнику грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
Оперативное видео задержания врача
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корочка УБД то у него точно есть