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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 3 » 12:11:16

Скандал в Житомире: врач вымогал деньги у ветерана АТО. ФОТО

Сегодня, 12:22:16 2311 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал в Житомире: врач вымогал деньги у ветерана АТО. ФОТО

 В Житомирской области задержали врача, требовавшего взятку у ветерана Операции объединенных сил за содействие в назначении группы инвалидности. 

Как сообщили «Журналу Житомира» в Главном управлении Национальной полиции, 33-летний житомирский врач-взяточник входит в состав военно-врачебной комиссии военного госпиталя.

Задержание произошло во время передачи медику тысячи долларов США в его служебном кабинете.

Денежные средства изъяты, досудебное расследование осуществляется по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение») УК Украины.

За указанные действия злоумышленнику грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Лікар вимагав гроші з пораненого військовослужбовця

Лікар вимагав гроші з пораненого військовослужбовця
 

Оперативное видео задержания врача

 
Тэги: Житомир, взятка. инвалидность, медицина, СБУ
Комментариев: 6
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:17:09, Сегодня
+1

А если вымогают не у АТОшника - нормально, все об этом знают.
RaID
2 Сергій (RaID)   • 13:53:05, Сегодня
+2

Але лише у АТОшніка вистачило розуміння що це не правильно і мужності написати заяву.
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 14:00:22, Сегодня
+1

Это он еще не в курсе, что остались остальные врачи, и группы ему теперь не видать, как собственных ушей.
pushistik13
4 Пушистик (pushistik13)   • 14:04:55, Сегодня
0

интересно, а "член ВВК" в каком звании?
корочка УБД то у него точно есть
ZVEZDA
5 Житомирянин (ZVEZDA)   • 14:44:19, Сегодня
+1

Якщо є бойове поранення навіщо взятку давати? Значить таке поранення). А може зовсім не поранення... І навіщо у сложбовому кабінеті? також не зрозуміло. Щось тут не так. Може безпідставно хотів отримати інвалідність та образився, що багато попросили.
andriiua
6 andrii (andriiua)   • 15:19:18, Сегодня
0

Не все болезни можно одинаково трактовать - инвалидность или здоров. Чтобы наверняка дали, а не морочили голову своим трактованием инвалидности, люди идут на дачу взятки.
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