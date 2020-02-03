Внезапно вышел на дорогу: на Житомирщине под колесами грузовика погиб пешеход

Вечером 2 февраля недалеко от поселка Романовка, Новоград-Волынского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда грузовика погиб человек. Начато уголовное производство.
Предварительно установлено, что около 18 часов на 214 км автодороги Киев-Чоп 48-летний житель. Львова, управляя автомобилем «Renault Premium», совершил наезд на неизвестного мужчину, который пересекал проезжую часть, вне пешеходного перехода.
От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия. Полицейские устанавливают личность погибшего.
Все обстоятельства указанного события сейчас выясняются в рамках начатого по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК досудебного расследования.
Правоохранители напоминают водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности. Во время поездок учитывайте время суток и дорожную обстановку. Выбирайте такую скорость движения, которая позволит вовремя среагировать на внезапные изменения. Пешеходам полицейские советуют не рисковать жизнью и здоровьем: пересекать проезжую часть дороги только в определенных местах, во время шествия вдоль автодороги придерживаться безопасной дистанции.
Отдел коммуникации полиции Житомирской области
https://youtu.be/vWJApqoukQ0