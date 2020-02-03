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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Февраль » 3 » 12:23:57

Внезапно вышел на дорогу: на Житомирщине под колесами грузовика погиб пешеход

Сегодня, 12:33:33 588 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Внезапно вышел на дорогу: на Житомирщине под колесами грузовика погиб пешеход

 Вечером 2 февраля недалеко от поселка Романовка, Новоград-Волынского района, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда грузовика погиб человек. Начато уголовное производство.

Предварительно установлено, что около 18 часов на 214 км автодороги Киев-Чоп 48-летний житель. Львова, управляя автомобилем «Renault Premium», совершил наезд на неизвестного мужчину, который пересекал проезжую часть, вне пешеходного перехода.

От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия. Полицейские устанавливают личность погибшего.

Все обстоятельства указанного события сейчас выясняются в рамках начатого по ч. 2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК досудебного расследования.

Правоохранители напоминают водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и мер безопасности. Во время поездок учитывайте время суток и дорожную обстановку. Выбирайте такую ​​скорость движения, которая позволит вовремя среагировать на внезапные изменения. Пешеходам полицейские советуют не рисковать жизнью и здоровьем: пересекать проезжую часть дороги только в определенных местах, во время шествия вдоль автодороги придерживаться безопасной дистанции.

Отдел коммуникации полиции Житомирской области


Раптово вийшов на дорогу: на Житомирщині під колесами вантажівки загинув пішохід

Внезапно вышел на дорогу: на Житомирщине под колесами грузовика погиб пешеход
Тэги: Новоград-Волынский, грузовик, дтп
Комментариев: 2
viewer
1 Name Surname (viewer)   • 13:03:30, Сегодня
-1

Про безпеку пішоходів на дорозі
https://youtu.be/vWJApqoukQ0
Sams2
2 Семенюк Александр (Sams2)   • 13:19:44, Сегодня
+1

Во дебил. Такая фура на скорости из тела такой барельеф устроит...
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