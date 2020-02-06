Сегодня днем 6 февраля, в одной из многоэтажек на проспекте Мира в Житомире произошел сильный пожар.
Об этом сообщили читатели. По словам очевидцев, пожар произошел в одной из квартир 9-этажного дома по проспекту Мира, 7. На место происшествия прибыли спасатели, которые потушили пожар и обнаружили тела двух человек и домашней собаки.
Прибыв на место вызова, спасатели увидели, что в квартире наблюдается очень сильное задымление.
В одной из жилых комнат тлел диван. В соседней комнате, на кровати мы обнаружили 80-летнюю женщину без признаков жизни и мёртвого пса. Как оказалось, из-за проблем со здоровьем пенсионерка в последнее время была прикована к постели, и не могла самостоятельно покинуть квартиру. На полу в коридоре пожарные обнаружили её 51-летнего сына — мужчина также погиб,- рассказали журналистам FreshNews в пресс-службе ГСЧС.
В 11:36 пожар был локализован, а в 11:43 полностью ликвидирован. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
По словам соседей, погибший мужчина злоупотреблял алкоголем и часто курил в доме. Окончательную причину возгорания и все обстоятельства случившегося установит следствие.
В Житомире сгорела квартира в многоэтажке: два человека погибли. ФОТО