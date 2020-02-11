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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 11 » 09:49:58

В Житомире хотят очищать воду углем: за это тариф поднимут еще на 1 гривну

Сегодня, 10:07:58 462 14 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире хотят очищать воду углем: за это тариф поднимут еще на 1 гривну

 КП "Житомирводоканал" пытается улучшить качество воды, насколько это позволяет нынешнее состояние очистных сооружений, ведется постоянный поиск наиболее оптимальных реагентов. Сейчас вода лучше, чем в теплый период года, прозрачная и не имеет сильного запаха.

На предприятии говорят, что на качество воды существенно влияет "трубный" фактор: чтобы вода не портилась в трубопроводах - их нужно заменять, что сейчас и делается. На замену устаревших водопроводных и канализационных трубопроводов в год необходимо тратить 100 млн гривен.

Чтобы избавиться от всех неприятных запахов и привкусов в воде, директор водоканала Андрей Никитин предложил установить фильтры с активированным углем.

По данному вопросу проведут два этапа общественных обсуждений, и если жители согласятся на такую ​​инициативу, тариф будет увеличен ориентировочно на 1 грн.

Напомним, в Житомире выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Начиная с 5 февраля 2020 года, действующий тариф с НДС составляет: централизованное водоснабжение - 11,724 грн/куб. м, централизованное водоотведение - 13,680 грн/куб. м.
Тэги: Житомир, вода, водоканал
Комментариев: 14
Месть_королевы_Анны
1 Вадим Каряков (Месть_королевы_Анны)   • 10:11:31, Сегодня
+3

Не ведитесь на этот лохотрон. Тариф повысят, а очищать не будут.
Karab
2 Сергей (Karab)   • 10:16:45, Сегодня
+2

разве здесь кого-то спрашивают? У нас привыкли ставить перед фактом.
RaID
10 Сергій (RaID)   • 11:17:34, Сегодня
-1

"По данному вопросу проведут два этапа общественных обсуждений, и если жители согласятся"... Читали?
Antisvinomir1
12 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:19:31, Сегодня
0

Как там после 25 сентября 2018, уже все правильно паркуются?:)
Вот и здесь нарисуют "волю стада".
Jafar_bei
3 Allex (Jafar_bei)   • 10:40:09, Сегодня
0

"хотят очищать" - " тариф поднимут", а НЕ "хотят очищать" - " хотят тариф поднять".
как в том анекдоте..."мы ничего вам не обещали, это вам показалось, послышалось..."
Antisvinomir1
4 Johnny (Antisvinomir1)   • 10:48:42, Сегодня
-2

И ничего не изменится до тех пор, пока будете трусливо удалять правду о себе и всяких "кропачевых".
Мало на одну гривну, надо на 20 сразу.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:01:40, Сегодня
+1

А смысл, при этих трубопроводах?
Antisvinomir1
6 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:04:46, Сегодня
0

А денежек украсть себе любимым на дома и авто?
ProfyZT
7 Александр (ProfyZT)   • 11:13:17, Сегодня
0

воду нужно улучшать, а чтобы это не было банальное замыливание глаз и кража с бюджета за это нужно бороться и за этим нужно следить.
Antisvinomir1
8 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:15:38, Сегодня
0

Ух какой правильный, за все хорошее против всего плохого :)
viewer
9 Name Surname (viewer)   • 11:16:27, Сегодня
0

Трубопроводи дійсно в більшості у плачевному стані, тому треба перевірити загальнобудинковий фільтр в будинку
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/1880143485386250
Sandra
13 Sandra (Sandra)   • 11:24:02, Сегодня
0

Это спасет от механических взвесей, а что делать с хим- и баксоставом?
Antisvinomir1
14 Johnny (Antisvinomir1)   • 11:26:41, Сегодня
0

Да не будет ничего. Это очередная имитация бурной деятельности Водоканалом.
Sandra
11 Sandra (Sandra)   • 11:18:30, Сегодня
0

Очищать воду углем-это меганужная вещь. Но вижу целесообразность подобной очистки исключительно на крайнем этапе эксплуатации, а не до транспортировки воды по нашим водогонам.
Хотелось бы увидеть смету, так как есть в чем усомниться. А еще помнится в 2017 году представители КП "Житомирводоканал" ездили в Белую Церковь перенимать опыт и еще тогда декларировали свои умыслы очищать воду углем и просило горсовет выделить 4,5 млн гривен. А еще важно говорить о том, что абсорбционные возможности угля не безграничны и на таких объемах его необходимо будет менять раз в два месяца. И вряд ли КП "Житомирводоканал" будет производить закупки напрямую от производителя, а через какую-то фирму-прокладку. Пара вариантов уже есть на уме, поскольку связь Никитина с этими компаниями известна всем.
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