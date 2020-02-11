В Житомире хотят очищать воду углем: за это тариф поднимут еще на 1 гривну

КП "Житомирводоканал" пытается улучшить качество воды, насколько это позволяет нынешнее состояние очистных сооружений, ведется постоянный поиск наиболее оптимальных реагентов. Сейчас вода лучше, чем в теплый период года, прозрачная и не имеет сильного запаха.
На предприятии говорят, что на качество воды существенно влияет "трубный" фактор: чтобы вода не портилась в трубопроводах - их нужно заменять, что сейчас и делается. На замену устаревших водопроводных и канализационных трубопроводов в год необходимо тратить 100 млн гривен.
Чтобы избавиться от всех неприятных запахов и привкусов в воде, директор водоканала Андрей Никитин предложил установить фильтры с активированным углем.
По данному вопросу проведут два этапа общественных обсуждений, и если жители согласятся на такую инициативу, тариф будет увеличен ориентировочно на 1 грн.
Напомним, в Житомире выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Начиная с 5 февраля 2020 года, действующий тариф с НДС составляет
: централизованное водоснабжение - 11,724 грн/куб. м, централизованное водоотведение - 13,680 грн/куб. м.
Вот и здесь нарисуют "волю стада".
как в том анекдоте..."мы ничего вам не обещали, это вам показалось, послышалось..."
Мало на одну гривну, надо на 20 сразу.
https://www.facebook.com/igor.skoropad/posts/1880143485386250
Хотелось бы увидеть смету, так как есть в чем усомниться. А еще помнится в 2017 году представители КП "Житомирводоканал" ездили в Белую Церковь перенимать опыт и еще тогда декларировали свои умыслы очищать воду углем и просило горсовет выделить 4,5 млн гривен. А еще важно говорить о том, что абсорбционные возможности угля не безграничны и на таких объемах его необходимо будет менять раз в два месяца. И вряд ли КП "Житомирводоканал" будет производить закупки напрямую от производителя, а через какую-то фирму-прокладку. Пара вариантов уже есть на уме, поскольку связь Никитина с этими компаниями известна всем.