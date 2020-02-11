Встигніть придбати квартиру у ЖК «Фаворит»!

«Ми живемо тут три роки, наші рідні та друзі часто бувають у нас. Їм тут подобається, завжди чуємо їхні схвальні відгуки про «Фаворит». А нещодавно брат моєї дружини також тут придбав квартиру і його друзі теж, сімейний ажіотаж. Будемо тепер бачитися частіше», - розповідає Максим, мешканець ЖК «Фаворит».