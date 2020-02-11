Встигніть придбати квартиру у ЖК «Фаворит»!

У вересні 2019 року у ЖК «Фаворит» започаткували будівництво будинку, який стане останнім, зведеним на території ЖК. Частина квартир у ньому уже куплені.
«Дуже багато людей запитують нас, чи плануємо ми ще будувати багатоповерхівки на території ЖК «Фаворит». Ні, три будинки уже введені в експлуатацію, там живуть наші мешканці. Цього року плануємо завершити будівництво 8-ї черги. Наступного року добудуємо останній будинок, це 9 черга будівництва і все, більше тут багатоповерхівок не буде. Тому радимо не відкладати покупку квартири на потім, а прийти до нас та зробити свій вибір якнайшвидше»
, — розповіла директорка «Фаворит Девелопмент» Ірина Струтинська.
ЖК «Фаворит»
— це перший житловий комплекс клубного типу у Житомирі. У кожній квартирі автономне опалення, енергозберігаючі вікна, будинки утеплені мінеральною ватою «Izovat 100». Усі квартири мають сучасне планування, вхідні протиударні, протипожежні, броньовані двері. Квартири оснащені керамічними димветканалами. У кожному під'їзді на першому поверсі розташовані «візочні» кімнати для зберігання візочків, велосипедів, саночок та інших речей.
«Ми живемо тут три роки, наші рідні та друзі часто бувають у нас. Їм тут подобається, завжди чуємо їхні схвальні відгуки про «Фаворит». А нещодавно брат моєї дружини також тут придбав квартиру і його друзі теж, сімейний ажіотаж. Будемо тепер бачитися частіше», - розповідає Максим, мешканець ЖК «Фаворит».
На території багато зон відпочинку, три пункти охорони, цілодобове відеоспостереження, великі автостоянки, два сучасних дитячих майданчики.
Дитячий простір — це два великі подвір'я, розділені на зони відпочинку. Наприклад, тут є гойдалки, вуличні тренажери, гірки, тенісний стіл, лави, баскетбольний майданчик. На території є ігрова зона «Корабель Фаворит» - це унікальний двоповерховий дитячий майданчик, аналогів якому у Житомирі немає, також є місце для занять воркаутом для підлітків та дорослих. Усі дитячі розваги – безпечні, адже майданчики встелені м'яким гумовим покриттям.
У ЖК «Фаворит» розташовані: аптека, відділення банку, магазини, спортклуб «FavorytFym», офіс власного ОСББ, клініка зору, дитячий клуб «Пломбір», будівельні магазини.
«Тут дуже зручно жити. Наче квартал в кварталі, місто в місті. Поруч є торговельний центр «Глобал», автовокзал, залізничний вокзал, зупинки громадського транспорту, великі парковки, усе продумано для людей. Мені особисто, подобається пити каву на балконі і спостерігати, як у дворі граються діти. Мабуть, це і є щастя, жити у затишному і безпечному місці», - ділиться мешканка ЖК «Фаворит» Марія.
Навколо кожного будинку є великі автостоянки на 250 і більше місць, які охороняються. Благоустрій ЖК «Фаворит» - найкращий у місті. Уся територія вистелена плиткою, є газони, висаджені дерева.
«Ми будуємо відповідно до строків та дбаємо про комфорт, безпеку та затишок наших мешканців. Крім того, багато наших працівників живуть тут. Ми звертаємо увагу на усі дрібниці, які впливають на життя наших мешканців»
, - розповідає Ірина Струтинська, директор «Фаворит Девелопмент».
У ЖК «Фаворит» під'їзди європейського зразка, двері з подвійного алюмінієвого профілю, ліфти «Izamet» та «Otis», енергоощадні вікна, підлога з підігрівом у тамбурах, гранітні сходи в під'їздах, домофони. Відеоспостереження – над кожним під'їздом.
Наші контакти
Сайт: http://favoryt.org
- ЖК «Фаворит».
- вул.І.Сльоти, 49-д,
- м.Житомир, 10025.
- тел. +38 (0412) 418-926
- +38 (0412) 418-927
- +38 (098) 461-65-69