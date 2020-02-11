Під прицілом камер: відтепер екзамен із водіння фіксують на відео

Починаючи з 24 грудня 2019 навчальні автомобілі оснащені камерами, які фіксують дії кандидата у водії на дорозі та ситуацію в салоні. Загалом заплановано функціонування 440 мобільних приладів. Про це інформує Територіальний сервісний центр №1845 (м. Радомишль).
Нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. У разі суперечностей кандидат у водії таким чином має можливість оскаржити результати іспиту.
На період тестового режиму строк зберігання вивантаженої інформації з відеореєстратору становив 10 діб. В цей час кандидат у водії мав право відмовитися від фіксації процесу складення практичного іспиту.
Обов’язковою фіксація іспитів стала з 2020 року, а відмова кандидата у водії від відеофіксації іспиту тепер є підставою для його недопуску до складення практики. Також збільшився строк зберігання відео.
Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (044) 290-19-88 або в повідомленнях на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру.