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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Февраль » 11 » 16:29:31

Під прицілом камер: відтепер екзамен із водіння фіксують на відео

Сегодня, 16:57:55 493 1 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Під прицілом камер: відтепер екзамен із водіння фіксують на відео

 Починаючи з 24 грудня 2019 навчальні автомобілі оснащені камерами, які фіксують дії кандидата у водії на дорозі та ситуацію в салоні. Загалом заплановано функціонування 440 мобільних приладів. Про це інформує Територіальний сервісний центр №1845 (м. Радомишль).

Нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. У разі суперечностей кандидат у водії таким чином має можливість оскаржити результати іспиту.

На період тестового режиму строк зберігання вивантаженої інформації з відеореєстратору становив 10 діб. В цей час кандидат у водії мав право відмовитися від фіксації процесу складення практичного іспиту.

Обов’язковою фіксація іспитів стала з 2020 року, а відмова кандидата у водії від відеофіксації іспиту тепер є підставою для його недопуску до складення практики. Також збільшився строк зберігання відео.

Отримати додаткову інформацію та проконсультуватися можна за телефоном (044) 290-19-88 або в повідомленнях на Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру.
Комментариев: 1
sp19636462
1 Алєґ (sp19636462)   • 19:02:59, Сегодня
-1

а що куми,швагри і свояки вже нєрєшає?:)))
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