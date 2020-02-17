В Житомире на День влюбленных женщина зарезала своего любовника

В Житомире возле собственной квартиры обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Позже стало известно, что смертельные ранения мужчине нанесла его сожительница. Убийство произошло в День влюбленных, 14 февраля.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в ГУНП Житомирщины, 36-летний житомирянин умер от ножевого ранения.
"Полицейские изъяли ряд вещественных доказательств и в ходе проведенных первоочередных мероприятий выяснили, что к совершению убийства может быть причастна 51-летняя житомирянка, которая проживала вместе с погибшим. Предварительно, между ними возник конфликт, в ходе которого женщина ударила мужчину ножом", - информирует полиция.
Женщину задержали и ей объявили о подозрении в совершении умышленного убийства. Известно, что задержанная уже была ранее осуждена за причинение телесных повреждений.
Сейчас идет дальнейшее досудебное расследование, решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой. Законодательством умышленное противоправное причинение смерти другому человеку карается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.