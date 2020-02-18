В Житомире прошел флешмоб в поддержку онкобольных детей, участники которого выложили свечами слова "Надія є!". Свечная акция проводится в Житомире уже в десятый раз, сообщает Укринформ
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"Это всеукраинский флешмоб, во время которого во всех городах нашего государства одновременно зажигают свечи, которыми выставляют слова "Надежда есть!". Такая акция нацелена привлечь внимание к детской онкологии, рассказать, что её можно лечить, и поблагодарить людей, которые жертвуют кровь, деньги, время и внимание этим детям, поддерживая их и их родителей", - рассказала организатор акции, председатель благотворительной организации "Разом за життя" Людмила Свобода.
По ее словам, 75-80% детей, у которых диагностировали онкологические заболевания, имеют шансы вылечиться. Худшие показатели при лейкозе, лимфоме, опухолях.
Во время флешмоба также собирали средства на лечение онкобольных детей. Как отметила Свобода, в год ее организация может собрать до 500 тысяч гривень. Например, 1 сентября, "Разом за життя" инициировала проведение акции, во время которой учителям предлагали отказаться от цветов ради передачи средств на лечение больного мальчика. Тогда удалось собрать 100 тысяч гривень.
По информации управления здравоохранения Житомирской ОГА, сейчас в области на учете состоит около 150 детей с онкозаболеваниями. Наибольшую долю составляют злокачественные заболевания кроветворной и лимфоидной систем (48,7%). Первое место занимают лейкозы (72 детей), на втором - злокачественные новообразования мочеполовой системы (опухоли почек, мочевого пузыря, яичников у 24 детей), на третьем - опухоли головного мозга (17 детей). Значительная часть детей страдает от нейробластом.
ФОТО: Укринформ
«Надія є!» В Житомире прошел флешмоб в поддержку онкобольных детей. ФОТО