Под Житомиром обнаружили нелегальный песчаный карьер и подпольные пилорамы

В селе Стрижевка Коростышевского района прокуратура совместно с правоохранителями обнаружили карьер, где велась незаконная добыча песка. Также рядом нашли несколько нелегальных пилорам. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"В рамках уголовного производства проведено санкционированный обыск по месту осуществления незаконной добычи песка на территории с. Стрижевка Коростышевского района. Во время обыска обнаружено спецтехнику - земснаряд, с помощью которого осуществлялась незаконная добыча песка"
, - говорится в сообщении.
Также обнаружены три пилорамы, 175 единиц лесоматериалов без документов и грузовой автомобиль "Урал", оснащенный манипулятором для перевозки лесопродукции.
Изъятое имущество признано вещественными доказательствами, в суд подано ходатайство о наложении ареста на изъятую спецтехнику и лесопродукцию.
"Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 246, 254, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр, незаконное хранение леса, присвоение, безхозяйственное использования земель, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением) продолжается"
, - добавляют в прокуратуре.
кто посадит кучу песка или пару складометров досок. Как дети малые....