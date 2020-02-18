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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Февраль » 18 » 14:51:49

Под Житомиром обнаружили нелегальный песчаный карьер и подпольные пилорамы

Вчера, 14:51:49 1942 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Под Житомиром обнаружили нелегальный песчаный карьер и подпольные пилорамы

 В селе Стрижевка Коростышевского района прокуратура совместно с правоохранителями обнаружили карьер, где велась незаконная добыча песка. Также рядом нашли несколько нелегальных пилорам. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.

"В рамках уголовного производства проведено санкционированный обыск по месту осуществления незаконной добычи песка на территории с. Стрижевка Коростышевского района. Во время обыска обнаружено спецтехнику - земснаряд, с помощью которого осуществлялась незаконная добыча песка", - говорится в сообщении.

Также обнаружены три пилорамы, 175 единиц лесоматериалов без документов и грузовой автомобиль "Урал", оснащенный манипулятором для перевозки лесопродукции.



Изъятое имущество признано вещественными доказательствами, в суд подано ходатайство о наложении ареста на изъятую спецтехнику и лесопродукцию.

"Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 240, ч. 1 ст. 246, 254, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр, незаконное хранение леса, присвоение, безхозяйственное использования земель, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением) продолжается", - добавляют в прокуратуре.
Тэги: карьер, пилорама, Житомир, прокуратура
Комментариев: 7
AlexIvanov
1 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 15:23:46, Вчера
+12

Там добыча ведется с 2011 года . все прокуроры получали от туда мзду. Поэтому кто в те и сегодняшние времена работал и не замечал лунный пейзаж должны совмесно с копальщиком вернуть деньги в бюджет. Намыли и поделили на 190 мл грн. Плюс убили месного жителя солдата ВСУ который возмутился. Его фамилия Пилипчук
DomA
2 Владимир (DomA)   • 15:42:49, Вчера
+4

пора вже за грати саджати цього злодія!
pushistik13
6 Пушистик (pushistik13)   • 20:51:21, Вчера
0

какого злодия?
кто посадит кучу песка или пару складометров досок. Как дети малые....
Pound
3 Life is life (Pound)   • 17:11:04, Вчера
+4

На2 .То цього злодія вже тіпа саджали, але він і далі веде успішно бізнес, і далі буде рити той пісок ітд.
KAPJICOH
4 Andrey (KAPJICOH)   • 19:00:20, Вчера
0

Никогда такого не было... и вот опять.
Sams2
5 Семенюк Александр (Sams2)   • 19:19:43, Вчера
+1

Кто-то с кем-то не поделился?
MAS-ter
7 Mast (MAS-ter)   • 01:54:44, Сегодня
0

Я от заголовка так рассмеялся, что разбудил соседей. Давайте в том же стиле. В Житомире на Старом бульваре правоохранителями обнаружена здание правоохранителей! У фотографа обнаружен фотоаппарат, сенсация! Стоматологом совместно с прокуратурой во ртах посетителей обнаружены зубы!
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